Vì sao Mai Phương Thúy cực kì không thích Messi?

Cuộc phỏng vấn năm 2015 của Mai Phương Thúy đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn của fan thể thao. Trong đó, cô thẳng thắn thừa nhận "cực kỳ không thích Messi".

Giữa lúc Mai Phương Thúy trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nhiều phát ngôn cũ của nàng hậu cũng được "đào" lại. Trong đó có cuộc phỏng vấn năm 2015, khi Hoa hậu Việt Nam 2006 thẳng thắn thừa nhận "cực kỳ không thích Messi". Chia sẻ này đang khiến cộng đồng fan bóng đá bàn tán trở lại.

Nếu như nhiều người hâm mộ bóng đá thường khó chọn giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thì Mai Phương Thúy lại từng đưa ra câu trả lời rất dứt khoát. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngần ngại tiết lộ Ronaldo là cầu thủ cô yêu thích nhất, đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên, điều khiến cuộc phỏng vấn năm ấy được nhắc lại nhiều nhất lại nằm ở một câu hỏi khác: "Cầu thủ nào bạn không có thiện cảm?". Không né tránh, Mai Phương Thúy đáp ngay: "Mình cực kỳ không thích Messi".

Mai Phương Thúy cực kì không thích Messi (Ảnh: FBNV, Getty)

Phát ngôn này từng khiến không ít người bất ngờ, bởi ở thời điểm đó Messi đang là ngôi sao số một của Barcelona và vừa giành hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Thế nhưng, lý do mà nàng hậu đưa ra lại khiến nhiều người bật cười vì quá cảm tính.

Mai Phương Thúy kể rằng khi mới xem Messi thi đấu, cô từng nghĩ cầu thủ người Argentina lớn tuổi hơn thực tế rất nhiều. "Hồi đầu xem Messi thi đấu, nhìn anh ấy, mình nghĩ Messi khá nhiều tuổi. Messi quá nổi tiếng, lại đoạt nhiều Quả bóng Vàng, mình nghĩ anh ta sẽ sớm nghỉ hưu thôi".

Chỉ sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô mới phát hiện Messi sinh năm 1987 và vẫn còn rất nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Mai Phương Thúy "quay xe" với siêu sao người Argentina lại đến từ... tình yêu dành cho Manchester United.

"Trong khi đó, vì Messi và Barcelona mà M.U của mình đã bỏ lỡ hai cúp Champions League rồi. Thế nên mình mới 'cực kỳ không thích' Messi".

Quả thực, Barcelona của Messi từng hai lần đánh bại Manchester United trong các trận chung kết Champions League vào các năm 2009 và 2011. Ở cả hai trận đấu ấy, Messi đều ghi bàn và trở thành nỗi ám ảnh với người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. Chính vì vậy, với một fan MU như Mai Phương Thúy, việc dành nhiều tình cảm cho Ronaldo và "không thích" Messi là điều khá dễ hiểu.

Hơn 10 năm sau phát ngôn "cực kì không thích Messi" của Mai Phương Thúy, siêu sao Argentina vẫn đang ở đỉnh cao phong độ (Ảnh: Getty)

Đến khi được hỏi nếu có cơ hội mời Ronaldo hoặc Messi đến Việt Nam, nàng hậu cũng không cần suy nghĩ lâu. "Tất nhiên là mình sẽ ưu tiên thần tượng Ronaldo".

Sau hơn một thập kỷ, cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi đã đi vào lịch sử bóng đá, nhưng những chia sẻ của Mai Phương Thúy vẫn khiến nhiều người thích thú khi được "đào" lại. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là phát ngôn rất đúng với tâm lý của một fan bóng đá chân chính: yêu đội bóng của mình đến mức "ghét lây" ngôi sao từng nhiều lần khiến đội nhà ôm hận.