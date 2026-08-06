Vụ cầu thủ Indonesia hạ thấp ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik đáp trả cao tay

HLV Kim Sang-sik và Hai Long không quan tâm đến những "khẩu chiến" trên mạng, tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng tuyển Campuchia.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Campuchia trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 7/8 bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng tiền vệ Hai Long đã tham dự buổi họp báo trước trận. Cả hai khẳng định quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị trí nhất bảng A.

Bước vào lượt trận cuối cùng bảng A, ĐT Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn khi dẫn đầu với 7 điểm. Dù vừa có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ:

"Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để đạt thành tích nhất bảng. Trận hòa không bàn thắng trước Singapore từng khiến toàn đội rất thất vọng, vì vậy ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có một kết quả thật tốt. Mong rằng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông cho đội bóng".

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình (Ảnh: HĐ)

Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA lẫn tương quan lực lượng, tuyển Việt Nam vượt trội hơn hẳn Campuchia. Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh tinh thần tôn trọng đối thủ và tiết lộ khả năng sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết. Dù xoay tua, ĐT Việt Nam vẫn cam kết ra sân với đội hình đủ mạnh để áp đặt lối chơi.

Đáng chú ý, tuyến giữa đang là bài toán "đau đầu dễ chịu" của HLV Kim Sang-sik khi cả Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long đều đang có phong độ cao. Đánh giá về các học trò, ông Kim tỏ ra rất hào hứng:

"Trận vừa qua đã lâu rồi Thành Long mới lại đá chính. Dù thể hình nhỏ bé nhưng khi đối đầu với các cầu thủ cao to, cậu ấy đều chơi rất tốt. Trong khi đó, Hoàng Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 2 đường kiến tạo. Chúng tôi có 3 tiền vệ xuất sắc và sẽ tạo ra tổ hợp tối ưu cho từng trận đấu".

Trước đó sau trận Indonesia thua 0-3 Việt Nam, hậu vệ Justin Hubner mỉa mai khi cho rằng Việt Nam chỉ thắng ở một giải đấu "không thuộc hệ thống chính thức của FIFA". Phát biểu của Hubner nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên nhiều tranh cãi. Khi được hỏi về làn sóng "khẩu chiến" này, HLV Kim Sang-sik bình thản cho rằng truyền thông hay người hâm mộ đều có góc nhìn riêng, nhưng với ĐT Việt Nam, bất kỳ giải đấu nào cũng quan trọng và toàn đội chỉ tập trung vào việc tiến bộ qua từng trận.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hài hước lý giải về sự ổn định tâm lý của toàn đội sau trận thắng tưng bừng trước Indonesia: "Chắc do trận trước gặp Singapore tôi mặc áo trắng nên hoà, còn trận thắng Indonesia tôi mặc áo đen thôi nên thắng tôi! Nhưng thực ra, sau trận hòa Singapore, các cầu thủ đã tự rút kinh nghiệm và tập luyện rất chăm chỉ. Sự thể hiện bản lĩnh của những nhân tố mới như Hai Long, Thành Long hay Việt Anh chính là nguồn lực quan trọng để tuyển Việt Nam phát triển dài hạn".

HLV Kim Sang-sik dí dỏm nói về chiếc áo phong thuỷ (Ảnh: HĐ)

Về phần mình, tiền vệ Hai Long cho biết:

"Chắc chắn mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Trận đấu trước trên sân nhà chưa đạt kết quả mong muốn, vì vậy ngày mai toàn đội rất quyết tâm giành chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Khi nhắc lại màn ăn mừng gây chú ý ở trận trước cũng như các ý kiến trái chiều từ đối thủ, Hai Long giữ thái độ rất chuyên nghiệp. Anh cho biết những gì đã qua hãy để lại phía sau, bản thân chỉ hướng đến mục tiêu cống hiến hết mình mỗi khi được khoác lên mình màu áo ĐTQG.

Với tâm lý thoải mái cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn nhân sự, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho một màn trình diễn bùng nổ trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h00 tối 7/8, qua đó khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026.