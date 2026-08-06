Mai Phương Thúy từng khiến Ronaldo ngoái nhìn? Chia sẻ từ 15 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại

Giữa lúc cái tên Mai Phương Thúy liên tục được nhắc đến, một chia sẻ từ năm 2011 của Hoa hậu Việt Nam về siêu sao Ronaldo bất ngờ được "đào" lại.

Mai Phương Thúy đang là một trong những cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Cùng với đó, cư dân mạng cũng liên tục "đào" lại những phát ngôn, hình ảnh cũ của nàng hậu, trong đó có câu chuyện thú vị liên quan đến siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2011, Hoa hậu Việt Nam 2006 từng kể về lần tình cờ gặp Ronaldo khi đang mua sắm tại London (Anh). Theo lời Mai Phương Thúy, khi đó cô đi cùng người quản lý thì bất ngờ nhận thấy một chàng trai liên tục nhìn về phía mình.

"Hôm đó, tôi và người quản lý đi mua sắm, tôi thấy một anh chàng cứ nhìn tôi, nhưng anh ta đi với bạn gái. Chắc vì thấy một cô gái châu Á mà cao bất bình thường nên anh ta ngạc nhiên".

Điều thú vị là phải đến khi người đàn ông ấy rời đi, Mai Phương Thúy mới giật mình nhận ra đó chính là Cristiano Ronaldo. "Tôi thấy mặt anh này quen quá, sau khi anh ta đi khỏi tôi mới nhận ra đó là CR7. Đơn giản vì lúc đó tôi đang thích đội Arsenal chứ không phải MU của Ronaldo".

Chia sẻ của Mai Phương Thúy về lần chạm mặt Ronaldo 15 năm trước bỗng viral khắp MXH (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ hài này nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền trở lại. Nhiều người bán tín bán nghi vào điều Mai Phương Thúy chia sẻ. Một số fan của siêu sao Bồ Đào Nha còn tự hỏi liệu Ronaldo có thực sự biết đến cái tên Mai Phương Thúy là ai hay chỉ liếc qua như hai người vô tình trên phố khi ấy mà thôi.

Tuy nhiên, chính Mai Phương Thúy cũng chỉ cho rằng Ronaldo có lẽ đơn giản ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái châu Á sở hữu chiều cao nổi bật, chứ không hề khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha có ý định đặc biệt nào.

Dẫu vậy, sau 15 năm, câu chuyện tình cờ giữa cựu Hoa hậu Việt Nam và một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới vẫn đủ sức khiến mạng xã hội thích thú, nhất là trong bối cảnh cả Mai Phương Thúy lẫn Cristiano Ronaldo đều luôn là những cái tên có sức hút đặc biệt với công chúng.