Vì sao không một ai dám nhảy xuống sông Amazon bơi lội?

Không chỉ sở hữu quy mô khổng lồ cùng lưu lượng nước áp đảo trên Trái Đất, sông Amazon còn gieo rắc nỗi khiếp sợ tột cùng. Ẩn sâu dưới dòng nước đục ngầu là những loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất, biến nơi đây thành vùng cấm địa khiến ngay cả cư dân bản địa cũng không dám bén mảng.

Trên bản đồ địa lý thế giới, hiếm có dòng chảy tự nhiên nào tạo nên cảm giác e dè mạnh mẽ như sông Amazon. Khác với những dòng sông mang vẻ đẹp bình lặng che giấu sự trắc trở, con sông lớn nhất Nam Mỹ phơi bày sự dữ dội ngay từ quy mô không gian lẫn mạng lưới sinh học nội tại.

Đối với những cư dân sinh sống lâu đời dọc hai bên bờ, việc tùy tiện đặt chân xuống dòng nước hay ngâm mình bơi lội là điều cấm kỵ.

Quy mô địa lý khổng lồ của sông Amazon: lưu vực rộng 6,915 triệu km², chiếm 1/4 lục địa Nam Mỹ, sở hữu hàng vạn phụ lưu với 7 nhánh dài trên 1.600 km và nhánh dài nhất hơn 3.200 km.

Trước hết, sự đáng sợ của Amazon bắt nguồn từ chính kích thước vượt quá quy chuẩn thông thường. Với diện tích lưu vực lên tới 6,915 triệu km², con sông này chiếm giữ khoảng một phần tư diện tích của toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Người dân Brazil từ lâu đã gọi nó bằng cái tên "sông biển" để miêu tả một dòng nước mang tầm vóc đại dương.

Hệ thống này được nuôi dưỡng bởi hàng vạn nhánh phụ lưu chằng chịt, trong đó có 7 nhánh dài trên 1.600 km và nhánh dài nhất vươn tới hơn 3.200 km. Đặt cạnh những dòng sông trứ danh như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Nile hay sông Mississippi, Amazon thể hiện sự áp đảo hoàn toàn về mặt diện tích.

Lưu lượng thủy văn áp đảo: dòng chảy bình thường đạt 220.000 m³/s (gấp gần 7 lần sông Trường Giang), cực đại đạt 280.000 m³/s, trút 6,6 nghìn tỷ m³ nước mỗi năm vào Đại Tây Dương và làm ngọt hóa vùng biển xa tới 160 km.

Bên cạnh độ mở không gian, lưu lượng nước của Amazon là một con số gây kinh ngạc cho giới thủy văn học. Ở trạng thái thông thường, lưu tốc xả nước của dòng sông đạt khoảng 220.000 m³/s, tương đương gần 7 lần lưu lượng của sông Trường Giang và chiếm gần một nửa tổng lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu.

Vào mùa mưa lũ, con số này có thể vọt lên ngưỡng 280.000 m³/s. Hằng năm, Amazon trút vào Đại Tây Dương khoảng 6,6 nghìn tỷ m³ nước ngọt, chiếm một phần mười tổng lượng nước sông toàn cầu đổ ra đại dương.

Sức ép thủy triều từ con sông mạnh đến mức làm ngọt hóa cả một vùng biển rộng lớn cách cửa sông tới 160 km, tại nơi mà bề rộng cửa sông đo được lên tới 240 km. Tốc độ chảy cuồn cuộn cùng độ đục và địa hình đáy sông phức tạp đã tự tạo thành một cái bẫy tự nhiên đối với bất kỳ ai có ý định bơi lội.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ngăn con người tiếp cận dòng nước lại nằm ở quần thể sinh vật săn mồi cư ngụ bên dưới. Đứng đầu danh sách ám ảnh là loài trăn anaconda - loài trăn khổng lồ lớn nhất hành tinh.

Một cá thể anaconda trưởng thành có thể vượt quá chiều dài 6 mét, cân nặng hơn một trăm cân và chu vi thân mình tương đương vòng eo của một người trưởng thành. Chúng ngụy trang bất động ở các vùng nước nông ven bờ như những thân gỗ mục trôi dạt.

Là loài săn mồi đỉnh tháp không có thiên địch tự nhiên, anaconda phát động tấn công hoàn toàn trong im lặng, tạo nên mối đe dọa thị giác lẫn tính mạng khủng khiếp.

Loài trăn lớn nhất thế giới với chiều dài hơn 6 mét, nặng hơn trăm cân, thân to bằng vòng eo người, săn mồi ngụy trang không tiếng động ở vùng nước nông.

Tiếp đến là loài lươn điện, sát thủ vô hình có chiều dài cơ thể chạm mốc 2 mét. Điểm nguy hiểm của loài sinh vật này không nằm ở bộ hàm mà ở khả năng giải phóng dòng xung điện từ vài trăm lên tới hàng nghìn vôn trong tích tắc.

Cú phóng điện cường độ cao này đủ khả năng làm tê liệt hoàn toàn hệ vận động của các sinh vật sống xung quanh. Dù phần lớn các đợt phát điện chỉ nhằm mục đích tự vệ hoặc săn mồi, sự xuất hiện bất ngờ của chúng dưới làn nước đục khiến con người đối mặt với rủi ro co giật cơ bắp hoặc chết đuối ngay lập tức.

Bên cạnh những sát thủ đơn độc, loài cá piranha lại gieo rắc kinh hoàng bằng phương thức săn mồi tập thể. Sở hữu hàm răng sắc nhọn cùng lực cắn cực mạnh, đàn cá này có thể nhanh chóng bị kích động khi phát hiện mục tiêu.

Chúng lao vào cấu xé với tốc độ đáng kinh ngạc, có thể rỉa sạch phần thịt của một con mồi yếu ớt chỉ trong thời gian ngắn và để lại phần khung xương.

Nỗi khiếp sợ từ cá tăm ký sinh: kích thước nhỏ bé, trong suốt, có gai ngược, hút máu qua mang cá và có thể xâm nhập niệu đạo con người gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Đáng sợ hơn cả những loài thú săn mồi to lớn là cá tăm ký sinh, một sinh vật nhỏ bé chỉ dài vài centimet với cơ thể gần như trong suốt. Loài cá này có tập tính chui vào mang của các loài cá khác để hút máu.

Sự nguy hiểm đối với con người xảy ra khi chúng có thể xâm nhập vào đường niệu đạo. Do cơ thể mang các gai ngược sắc nhọn bám chặt vào mô thịt, việc phẫu thuật gắp bỏ loài cá này vô cùng phức tạp và gây ra những cơn đau đớn dữ dội cho nạn nhân.

Chính vì những hiểm họa luôn rình rập từ dòng chảy cho tới các loài sinh vật khát máu, người dân bản địa luôn duy trì sự kính sợ và thái độ cẩn trọng tột cùng trước con sông. Sự kết hợp đồng thời giữa diện tích bao la, môi trường xa lạ và mức độ rủi ro chạm đỉnh đã biến sông Amazon thành một vùng cấm địa thực sự giữa lòng tự nhiên.