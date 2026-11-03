Vì sao Jaian có tên thật là Takeshi Goda mà ai cũng gọi là Jaian?

Cái tên Jaian đã quen thuộc đến mức tên thật của cậu gần như bị quên lãng.

Nếu hỏi một người xem Doraemon từ thuở nhỏ rằng tên thật của Jaian là gì, rất có thể bạn sẽ nhận lại ánh mắt ngơ ngác. Cũng dễ hiểu thôi, bởi trong bộ truyện kinh điển của tác giả Fujiko F. Fujio, kể về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 để giúp cậu bé hậu đậu Nobita, hầu như ai cũng gọi cậu bạn to con ấy bằng một cái tên duy nhất. Cái tên đó vang lên nhiều đến mức tên khai sinh của cậu là Takeshi Goda gần như chìm hẳn đi, thậm chí không ít người hâm mộ còn chẳng biết đến nó.

Vậy Jaian từ đâu mà ra? Biệt danh này bắt nguồn từ chữ "giant" trong tiếng Anh, nghĩa là người khổng lồ, đọc theo kiểu Nhật thành Jaian. Nhìn vào hình dáng của cậu thì cái tên ấy quả thật không thể hợp hơn. Jaian vốn cao lớn hơn hẳn các bạn cùng lớp. Nếu so với Doraemon, người duy nhất có chiều cao được công bố là 129,3 cm thì Jaian ước tính cao trên 180 cm, nặng gần cả trăm ký. Trong mắt đám bạn nhỏ, cậu đúng nghĩa là một người khổng lồ.

Jaian, cậu bạn to khỏe nhất nhóm bạn của Nobita

Thế nhưng, thứ khiến cái tên Jaian in sâu vào trí nhớ khán giả không chỉ là vóc dáng mà còn là tính cách. Nhìn bề ngoài, Jaian là kiểu bạn mà đứa trẻ nào cũng muốn tránh. Cậu hung hăng, hay giật đồ chơi, thích ra oai với các bạn yếu hơn và sẵn sàng ra tay nếu ai dám cãi. Cậu còn nổi tiếng với "chủ nghĩa Jaian", rằng đồ của mình là của mình, còn đồ của cậu cũng là của mình. Cậu mê hát đến mức hay tổ chức những buổi biểu diễn ở bãi đất trống, dù giọng hát khiến ai nghe cũng muốn chạy trốn.

Tuy vậy, càng đọc kỹ, ta càng thấy Jaian không đơn giản chỉ là một kẻ bắt nạt. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 6, cậu tổ chức sinh nhật. Đám bạn rất sợ ngày này, vì quà không vừa ý là có thể ăn đấm, bánh kem thì cậu ăn một mình, rồi còn phải nghe cậu hát. Nhưng điều đáng nói là cậu chẳng hề có ác ý. Khi nhận ra các bạn không thích, cậu buồn thật sự, rồi chạy sang nhờ Doraemon để ít nhất mỗi năm một lần được mọi người chúc mừng bằng cả tấm lòng.

Jaian thường được gọi bằng biệt danh thay vì tên thật Takeshi Goda

Với bạn bè, Jaian giống như có hai gương mặt. Trong phần lớn các truyện ngắn, cậu là nỗi ám ảnh của Nobita và Suneo, kéo cả nhóm vào đội bóng chày rồi trách Nobita mỗi khi đội thua. Nhưng khi bước sang các truyện dài và phim điện ảnh, Jaian hiện ra như một con người khác, gan dạ, nghĩa khí và sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn. Người hâm mộ còn có hẳn cách gọi "Jaian phiên bản điện ảnh" mỗi lần cậu bộc lộ mặt tốt trong một truyện ngắn.

Có lần Nobita can đảm đối đầu với một kẻ bắt nạt ở thị trấn bên cạnh, Jaian cảm phục đến mức xắn tay áo đứng về phía bạn. Còn trong tập phim cảm động Tạm Biệt Doraemon, Nobita một mình thách đấu Jaian để chứng minh mình sống được mà không cần bảo bối. Cậu thua đau nhưng nhất quyết không bỏ cuộc và chính sự kiên cường ấy khiến Jaian phải dừng tay.

Ở nhà, Jaian lại là một cậu bé khác. Gia đình cậu mở một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi mẹ thường giao cậu trông cửa hàng. Bà là người phụ nữ đảm đang, mạnh mẽ, và cũng là người duy nhất khiến cậu khiếp sợ. Chỉ ở nhà, tên thật của cậu mới được gọi, khi bố mẹ gọi cậu là Takeshi còn thầy cô trên lớp gọi là Goda. Bố cậu ít xuất hiện nhưng cũng là người nóng tính. Ông từng mắng con thậm tệ vì gian lận trong bài kiểm tra, vậy mà khi nghe nói bố Nobita mạnh hơn mình, ông lại thách ngay một trận vật sumo. Hóa ra tính nóng của Jaian không phải tự nhiên mà có.

Dù thô lỗ với bạn bè nhưng Jaian lại rất dịu dàng với em gái Jaiko

Dịu dàng nhất trong nhà có lẽ là cách cậu đối xử với em gái Jaiko. Khi còn nhỏ, Jaiko cũng thô lỗ như anh, nhưng càng lớn càng trở nên hiền hơn, thích vẽ truyện tranh với bút danh Christine Goda. Dù bề ngoài luôn tỏ ra là ông anh cứng rắn, Jaian lại rất mực thương và che chở em gái. Cậu thậm chí còn có một sở thích bí mật, đó là chơi búp bê, chi tiết xuất hiện thoáng qua trong tập 5 của truyện. Có lẽ việc có em gái là điều đã gieo cho cậu sở thích ấy.

Lớn lên, Jaian kế thừa tiệm tạp hóa của gia đình rồi mở rộng thành một siêu thị lớn gần nhà. Một cậu bé hung hăng ngoài đường nhưng tình cảm ở nhà, rất giống cái tên của cậu, to lớn bên ngoài nhưng chứa nhiều hơn người ta tưởng.

Takeshi Goda là cái tên trên giấy tờ và trong lời gọi của gia đình, còn Jaian mới là cái tên của cả một thế hệ khán giả đã lớn lên cùng Doraemon.