Phát hiện nữ Tiến sĩ Y khoa du học Úc không biết dùng kính hiển vi

Mang danh Tiến sĩ Y khoa du học Úc nhưng cô gái 24 tuổi lại "trắng tay" ở hàng loạt bài kiểm tra cơ bản nhất.

Offer - Rung Động Lòng Người (令人心动的offer) là show thực tế quan sát môi trường công sở nổi tiếng của Trung Quốc. Mỗi mùa, chương trình đưa một nhóm thực tập sinh vào làm việc tại một ngành nghề danh giá như luật, kiến trúc hay truyền thông. Mùa 8 lên sóng nền tảng Tencent Video từ ngày 21/10 và đánh dấu sự trở lại với ngành y sau 5 năm. Bối cảnh ghi hình là Bệnh viện Nam Phương thuộc Đại học Y khoa Phương Nam (Quảng Châu, Trung Quốc).

Ngay từ khi công bố danh sách thực tập sinh, Tăng Du Huyên đã gây chú ý. Cô gái 24 tuổi này tốt nghiệp ngành Y tại Đại học Monash (Úc). Trong phần giới thiệu, Du Huyên cho biết từng là bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Macquarie ở Sydney (Úc). Cô cũng đã luân chuyển qua nhiều khoa và học được những điều sách vở không dạy. Hồ sơ đẹp cùng ngoại hình sáng sân khấu khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào màn thể hiện của cô.

Tăng Du Huyên gây chú ý với tấm bằng Y khoa từ Đại học Monash và kinh nghiệm thực tập tại Úc

Cô cũng sở hữu ngoại hình xinh đẹp hút spotlight

Tuy nhiên, vòng kiểm tra thực hành đầu tiên lại trở thành "cú trượt dài" của nữ thực tập sinh. Ở phần thi ngoại khoa, các thí sinh được yêu cầu thắt nút vuông. Đây là kỹ thuật nền tảng mà bác sĩ ngoại khoa nào cũng phải thành thạo để khâu vết thương. Du Huyên không hiểu thuật ngữ này bằng tiếng Trung, phải chuyển sang tiếng Anh là "square knot" mới nắm được đề bài. Cô thừa nhận bản thân chỉ từng khâu da và chưa bao giờ luyện thắt nút bằng tay. Dù được bác sĩ hướng dẫn Lục Vân Đào làm mẫu tận tay, cô vẫn không thắt được một chiếc nút đạt chuẩn.

Phần đọc phim cộng hưởng từ (MRI) cũng không khả quan hơn. Du Huyên không tìm ra được vị trí tổn thương trên phim. Cô giải thích rằng ở nước ngoài, phim chụp thường đã được đánh dấu sẵn vùng bệnh. Câu trả lời này lập tức bị bác sĩ hướng dẫn phản bác. Theo ông, khám bệnh vốn là việc bác sĩ phải tự đi tìm vấn đề, không có chuyện ai đánh dấu sẵn tổn thương cho mình.

Đến phần sử dụng kính hiển vi, Du Huyên vô tình dùng tay che mất nguồn sáng. Thấy bóng đen trong thị kính, cô còn thắc mắc liệu có phải do lông mi mình quá dài. Cô cũng gặp khó khăn khi nhận diện các dụng cụ phẫu thuật thông dụng. Kết thúc vòng đánh giá, nữ Tiến sĩ Y khoa trở thành thực tập sinh đầu tiên bị loại khỏi mùa giải.

Màn thể hiện ở phần thi kính hiển vi và đọc phim khiến Tăng Du Huyên trở thành thực tập sinh đầu tiên bị loại

Những đoạn clip của Du Huyên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Hashtag về "nữ Tiến sĩ Y khoa du học không biết dùng kính hiển vi" liên tục leo top tìm kiếm. Nhiều người cho rằng học vị chỉ là minh chứng cho quá trình học tập, không đồng nghĩa với tay nghề. Một số khác lo ngại về khoảng cách giữa kiến thức trên giấy và kỹ năng thực hành của sinh viên y khoa.

Sau khi bị loại, Du Huyên lên tiếng giải thích. Cô cho biết trong thời gian luân chuyển ở nước ngoài, mình có ít cơ hội trực tiếp thực hành nên kỹ năng bị mai một. Nữ thực tập sinh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước khác biệt trong cách đào tạo y khoa giữa phương Tây và Trung Quốc.

Trước đó, Offer 8 vốn đã vướng tranh cãi vì một thực tập sinh khác là Lý Tử Kỳ, nghiên cứu sinh ngành ngoại thần kinh tại Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong phần đọc phim, Tử Kỳ buột miệng nói "đoán bừa là u sọ hầu" và bị nhắc nhở ngay tại chỗ rằng chẩn đoán không thể dựa vào phỏng đoán. Phát ngôn "viết bệnh án chỉ là làm theo khuôn, một ngày là học xong" của anh cũng khiến giới y khoa phản ứng gay gắt. Phía nhà trường sau đó cho biết đây là cách diễn đạt chưa phù hợp, đồng thời khẳng định Tử Kỳ đã hoàn thành 18 tháng luân chuyển lâm sàng.

Lý Tử Kỳ là một trường hợp gây tranh cãi khác trong chương trình

Giữa làn sóng chỉ trích, tập 2 của Offer 8 dự kiến lên sóng trưa ngày 28/10 bất ngờ không được cập nhật. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Tencent Video cho biết chương trình tạm hoãn do điều chỉnh lịch phát sóng. Thời điểm phát sóng trở lại sẽ chờ thông báo chính thức. Nhiều y bác sĩ và sinh viên y khoa ủng hộ việc tạm dừng. Họ cho rằng ngành y khác với các ngành nghề khác, bởi mỗi phán đoán đều liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, một chương trình về y khoa không nên biến phòng khám thành sân khấu để tạo kịch tính.

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