Trường đại học do Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt đầu tư đạt doanh thu kỷ lục: Tăng gấp 20 lần chỉ sau 1 năm, từ hụt hơn 7 tỷ đồng thành dư đến hơn 100 tỷ

Trường đại học này đang có sự thay đổi lớn sau khi Intracom Group trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Tháng 7/2025 đánh dấu bước ngoặt của Trường Đại học Intracom (tiền thân là Trường Đại học Chu Văn An) khi Intracom Group của ông Nguyễn Thanh Việt trở thành nhà đầu tư chiến lược của trường, sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark.

Tổng thu tăng hơn 20 lần sau một năm Intracom Group đầu tư

Sau khi Intracom Group tham gia đầu tư, cơ sở giáo dục đại học này ghi nhận mức doanh thu kỷ lục. Cụ thể, theo báo cáo thường niên mới nhất do nhà trường công bố, năm 2025, tổng thu của trường đạt hơn 163 tỷ đồng. Con số này cao gấp hơn 20 lần so với mức 7,9 tỷ đồng năm 2024 và gấp 16 lần năm 2023.

Như vậy, trong vòng hai năm, quy mô tổng thu hoạt động của trường đã tăng hơn 153 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong ba năm được công bố.

Đáng chú ý, sự gia tăng này chủ yếu đến từ khoản hỗ trợ chi thường xuyên từ nhà đầu tư. Cụ thể, năm 2025, khoản thu này đạt khoảng 154 tỷ đồng, chiếm hơn 94% tổng thu hoạt động của trường.

Trong khi đó, thu từ giáo dục và đào tạo đạt khoảng 9,3 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với mức 7,4 tỷ đồng năm 2024. Toàn bộ nguồn thu này đến từ học phí, lệ phí của người học. Ngoài ra, trường ghi nhận khoảng 120 triệu đồng thu nhập khác. Trường không có khoản thu từ khoa học, công nghệ.

Như vậy, dù tổng thu tăng đột biến, nguồn thu trực tiếp từ hoạt động đào tạo mới chiếm khoảng 5,7% tổng thu của trường. Cơ cấu này cho thấy nguồn lực tài chính năm 2025 phụ thuộc đáng kể vào khoản hỗ trợ chi thường xuyên, thay vì chủ yếu đến từ hoạt động đào tạo.

Ở chiều chi phí, tổng chi hoạt động năm 2025 đạt khoảng 25,6 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với năm trước.

Chi lương và thu nhập cho người lao động là khoản chi lớn nhất, đạt 13,9 tỷ đồng, tương đương 54% tổng chi. Trong đó, chi cho giảng viên khoảng 8,6 tỷ đồng, còn cán bộ khác khoảng 5,3 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ, khoảng 9,1 tỷ đồng, chiếm gần 35,9% tổng chi. Khoản này tăng mạnh so với mức 285 triệu đồng của năm 2024.

Về hỗ trợ người học, trường chi khoảng 77,4 triệu đồng, gồm 21,4 triệu đồng học bổng và hỗ trợ học tập, 56 triệu đồng cho hoạt động nghiên cứu của người học.

Nhờ tổng thu tăng mạnh, chênh lệch thu chi năm 2025 của trường đạt khoảng 138,1 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024, chỉ tiêu này âm 7,4 tỷ đồng, khi tổng chi vượt tổng thu.

Tuy nhiên, mức chênh lệch thu chi dương trong năm 2025 cần được nhìn nhận trong tương quan với cơ cấu nguồn thu, bởi riêng khoản hỗ trợ chi thường xuyên đã lên tới hơn 154 tỷ đồng.

Các chỉ số đào tạo có sự phân hóa

Bên cạnh sự thay đổi về quy mô tài chính, báo cáo mới nhất năm 2025 của trường Đại học Intracom cũng công bố một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo. Các số liệu cho thấy mức độ hài lòng của người học được cải thiện, nhưng kết quả tốt nghiệp và một số chỉ tiêu tuyển sinh lại đi xuống.

Cụ thể, tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm của trường đạt 9,72%, giảm so với mức 13,37% năm 2024. Đáng chú ý, tỷ lệ thôi học tăng từ 2,1% lên 2,7%. Riêng tỷ lệ thôi học năm đầu tăng từ 2% lên 5,7%. Đây là một trong những chỉ số có biến động đáng kể nhất trong báo cáo.

Ở nhóm kết quả đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp năm 2025 đạt khoảng 69%, giảm 22% so với năm trước. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cũng giảm từ 87% xuống 63%.

Trong khi đó, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt 96,1%, thấp hơn mức 100% của năm 2024.

Như vậy, trong năm đầu tiên Intracom Group trở thành nhà đầu tư của trường, bức tranh hoạt động của Đại học Intracom ghi nhận sự thay đổi lớn về quy mô nguồn thu. Tổng thu tăng hơn 20 lần, chênh lệch thu chi chuyển từ âm sang dương, đồng thời chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ tăng mạnh.

Tuy nhiên, các chỉ số đào tạo chưa có sự cải thiện. Tỷ lệ tốt nghiệp, tốt nghiệp đúng hạn và tỷ lệ có việc làm đúng chuyên môn đều giảm so với năm trước.

Năm 2025, trường đại học Intracom có 215 giảng viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Theo báo cáo, nhà trường có 680 sinh viên và học viên.