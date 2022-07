Vì sao hàng ngàn phụ huynh ưu tiên lựa chọn Asian School?

Trường Quốc tế Á Châu hiện là thành viên chính thức và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS)

Môi trường quốc tế hiện đại, năng động

Với mục tiêu không ngừng hoàn thiện môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế, hàng năm Asian School luôn chú trọng đầu tư phát triển môi trường học đường theo hướng hiện đại, đưa công nghệ đến gần với học sinh, giúp các em tiếp cận tri thức tiên tiến của thế giới, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt. Trong đó, trường đặc biệt xây dựng các khu công nghệ chuyên biệt, đặt ở khu vực thư giãn bên ngoài lớp học tại mỗi cơ sở thuộc hệ thống của Asian School, để giúp các em tra cứu tri thức mới, kết nối thế giới số, thư giãn sau mỗi giờ học.

Cơ sở vật chất "sang - xịn" đem đến môi trường học tập, sinh hoạt tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh

Thư viện cũng là một trong những khác biệt mà Nhà trường chú trọng đầu tư phát triển, với sự kết hợp song song nguồn tư liệu truyền thống và điện tử giúp học sinh dễ dàng kết nối tri thức toàn cầu. Ngoài ra, hệ thống STEM Center cũng là nơi học sinh thỏa sức khám phá, sáng tạo, trải nghiệm về trí tuệ nhân tạo và lập trình robot.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị dạy học, Asian School còn chú trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giải trí, nghệ thuật, các Câu lạc bộ, nhằm cung cấp môi trường cân bằng giữa học tập và giải trí, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh tự tin "chinh phục" tiếng Anh - "chìa khóa" hội nhập toàn cầu

Tại Asian School, chương trình quốc tế giúp học sinh được tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên, tạo điều kiện để các em hình thành phản xạ tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh với nền tảng tri thức đa dạng. Điều này đã khẳng định qua chiến lược đào tạo đúng đắn, sáng tạo của trường trong việc kết hợp song song chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Hoa Kỳ.

Theo thống kê từ Trường Quốc tế Á Châu, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới đã có hơn 94% học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và được miễn thi ngoại ngữ. Trong đó, hơn 17% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên và nhiều em còn đạt IELTS từ 8.0.

Asian School có môi trường giáo dục đa văn hóa, khuyến khích học sinh sáng tạo, tư duy phản biện, tôn trọng ý kiến và phương pháp tiếp cận mới của các cá nhân

Từ lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, học sinh của trường đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại nhiều trường trên thế giới. Tính đến năm 2022, có 723 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, 756 giải thể thao cấp Quận và Thành phố. Hàng ngàn học sinh đã giành được học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

Đa dạng hoạt động trải nghiệm khác biệt, sáng tạo

Với triết lý "Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới", những năm qua, Asian School đã ghi dấu ấn khác biệt với hình ảnh một hệ thống giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu, trang bị cho học sinh năng lực toàn diện cả trong học thuật, lẫn hiểu biết xã hội.

Các hoạt động dã ngoại được tổ chức định kỳ mang lại trải nghiệm thú vị, khác biệt cho mỗi học sinh

Ở Asian School ngoài trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học được đào tạo tương đương với học sinh ở các nước phát triển, các em còn được giáo dục về lễ nghĩa truyền thống, giá trị đạo đức thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng, được tổ chức trong suốt năm học như: chương trình hè, hoạt động rèn nề nếp lễ nghĩa hàng tháng, thiện nguyện, dã ngoại khám phá, trải nghiệm thực tế cuộc sống, hội thao, các lễ hội truyền thống trong và ngoài nước, học tập kỹ năng thực tế ngoài trời, lễ dâng hương tri ân công lao các bậc tiền nhân, thầy cô, cha mẹ...

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) hiện có 11 cơ sở nằm ở các vị trí đắc địa tại những quận trung tâm thành phố như Quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức rất thuận tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón. Môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế với những tiện ích hiện đại như: hồ bơi, sân thể thao đa năng, phòng chiếu phim, âm nhạc, mỹ thuật, thư viện sách, thư viện điện tử, STEM Center, lab thực hành - thí nghiệm, khu công nghệ, khu thư giãn… phục vụ tối đa nhu cầu học tập, sinh hoạt và giải trí toàn diện cho học sinh. Hiện trường đang nhận hồ sơ tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2022-2023.

Để biết thêm thông tin tuyển sinh, quý phụ huynh vui lòng xem tại website www.asianschool.edu.vn

