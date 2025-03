Vì sao có nhiều cô gái biết tình yêu độc hại, "red flag" tứ tung vẫn "đâm đầu" vào bằng được để chịu tổn thương?

Tình yêu, một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp, thường được xem là nguồn gốc của niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi, nó lại trở thành một cái bẫy nguy hiểm, khiến nhiều phụ nữ thông minh và độc lập vẫn rơi vào vòng xoáy của những mối quan hệ độc hại. Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ lại chấp nhận chịu đựng những tổn thương, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng?

1. Sức mạnh của hy vọng và ảo tưởng: Lòng tin mù quáng và nỗi sợ cô đơn

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là sức mạnh của hy vọng và ảo tưởng. Theo nghiên cứu của Finkel, Rusbult, Kumashiro và Hannon (2002) trên tạp chí "Journal of Personality and Social Psychology", con người có xu hướng duy trì niềm tin vào mối quan hệ, ngay cả khi đối mặt với bằng chứng ngược lại. Họ hy vọng rằng người bạn đời sẽ thay đổi, rằng những khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi sẽ lấn át những hành vi độc hại.

Ảo tưởng tích cực, tức là việc "tô hồng" những khuyết điểm của đối phương, là một cơ chế tự vệ phổ biến. Phụ nữ có thể tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp của người yêu, bỏ qua hoặc giảm thiểu những dấu hiệu cảnh báo, và tin rằng tình yêu của họ sẽ đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Nỗi sợ cô đơn cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong một xã hội nơi mà tình yêu đôi lứa được đề cao, nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc cô đơn có thể khiến phụ nữ và bất kỳ ai chấp nhận những hành vi không thể chấp nhận được từ bạn đời. Họ có thể tin rằng một mối quan hệ tồi tệ còn tốt hơn là không có gì cả, hoặc rằng họ không xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp hơn. Điều này đặc biệt đúng với những người có lòng tự trọng thấp, những người thường có xu hướng chấp nhận những mối quan hệ không lành mạnh vì họ tin rằng mình không xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng, theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ - APA.

2. Vòng xoáy của sự thao túng và kiểm soát: Những chiến thuật tinh vi của kẻ độc hại

Vòng xoáy của sự thao túng và kiểm soát là một yếu tố khác khiến phụ nữ khó thoát khỏi các mối quan hệ độc hại. Những kẻ độc hại thường sử dụng các chiến thuật thao túng tinh vi để kiểm soát nạn nhân, như gaslighting, love bombing và cô lập.

Gaslighting là một hình thức thao túng tâm lý, trong đó kẻ thao túng khiến nạn nhân nghi ngờ về nhận thức và cảm xúc của chính mình. Họ có thể phủ nhận những sự kiện đã xảy ra, hoặc cáo buộc nạn nhân là "điên" hoặc "quá nhạy cảm".

Trong khi đó, Love bombing là một chiến thuật trong đó kẻ thao túng tấn công nạn nhân bằng tình yêu và sự quan tâm quá mức, tạo ra một cảm giác phụ thuộc và lòng biết ơn. Cô lập là việc cắt đứt nạn nhân khỏi bạn bè và gia đình, khiến họ cảm thấy cô đơn và phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ thao túng.

Tiến sĩ tâm lý học Lundy Bancroft, tác giả cuốn sách "Why Does He Do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men" (2002), đã nghiên cứu sâu về hành vi của những kẻ độc hại. Ông chỉ ra rằng những người này thường có xu hướng kiểm soát và thống trị, và họ sử dụng các chiến thuật thao túng để duy trì quyền lực trong mối quan hệ. Những phụ nữ có tiền sử bị ngược đãi hoặc lòng tự trọng thấp có thể dễ bị tổn thương hơn trước những kẻ độc hại, vì họ có thể quen với việc bị đối xử tệ bạc hoặc tin rằng mình xứng đáng bị như vậy.

3. Ảnh hưởng của quá khứ và lòng tự trọng thấp: Vết thương lòng và sự tự ti

Những phụ nữ có tiền sử bị ngược đãi hoặc lòng tự trọng thấp có thể dễ bị tổn thương hơn trước những kẻ độc hại. Họ có thể quen với việc bị đối xử tệ bạc, hoặc tin rằng mình không xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng.

Vết thương lòng từ quá khứ, như bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi trong gia đình, có thể khiến họ tìm kiếm sự xác nhận và tình yêu từ những người không phù hợp. Lòng tự trọng thấp khiến họ dễ dàng chấp nhận những hành vi không thể chấp nhận được, và tin rằng mình không có quyền đòi hỏi một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

4. Sự phức tạp của tình yêu và sự gắn bó: Rào cản tâm lý và nỗi sợ thay đổi

Cuối cùng, sự phức tạp của tình yêu và sự gắn bó cũng góp phần vào hiện tượng này. Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ, có thể làm lu mờ lý trí. Sự gắn bó và lòng trung thành có thể khiến phụ nữ khó rời bỏ một mối quan hệ, ngay cả khi nó gây đau khổ. Hội chứng Stockholm, một hiện tượng tâm lý trong đó nạn nhân phát triển sự đồng cảm và thậm chí là lòng trung thành với kẻ ngược đãi, cũng có thể xảy ra trong các mối quan hệ độc hại.

Ngoài ra, nỗi sợ hãi sự thay đổi, đặc biệt là khi nạn nhân đã đầu tư nhiều thời gian và cảm xúc vào mối quan hệ, có thể khiến họ chần chừ trong việc rời đi.

Tóm lại, việc phụ nữ "đâm đầu" vào tình yêu độc hại là một hiện tượng phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tâm lý và xã hội. Để giúp đỡ những người phụ nữ này, cần nâng cao nhận thức về các dấu hiệu của mối quan hệ độc hại, khuyến khích họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia và xây dựng lòng tự trọng lành mạnh.

Nguồn: Tổng hợp