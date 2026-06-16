Vì sao chưa đến Hòn Thơm là chưa cảm nhận trọn vẹn Phú Quốc?

Giữa vùng biển xanh ngọc phía Nam đảo Ngọc, Hòn Thơm được nhiều du khách ví như một “tiểu Phú Quốc” – nơi hội tụ gần như đầy đủ những gì đặc sắc nhất của hòn đảo lớn: biển xanh, cát vàng, rạn san hô, hoàng hôn và một hệ sinh thái vui chơi - nghỉ dưỡng ngày càng phong phú.

"Lát cắt" đẹp nhất của đảo Ngọc

Nằm trong quần đảo An Thới, Hòn Thơm là một trong những hòn đảo lớn nhất phía Nam Phú Quốc, sở hữu địa hình đa dạng với những dải rừng xanh mướt, bãi cát trắng trải dài, làn nước trong veo và hệ sinh thái biển phong phú.

Cáp treo ba dây dài nhất thế giới cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh biển rừng mênh mông của khu Nam đảo

Điều khiến Hòn Thơm trở thành "tiểu Phú Quốc" không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở khả năng gom trọn những trải nghiệm đặc trưng nhất của đảo Ngọc trong cùng một điểm đến. Chỉ trong một ngày, du khách có thể tắm biển, ngắm san hô, khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh và khép lại hành trình bằng khoảnh khắc mặt trời dần chìm xuống đường chân trời giữa đại dương mênh mông.

Một trong những điểm nhấn của đảo là thế giới đại dương quanh khu vực mũi Kỳ Lân. Đây là nơi được biết đến với những rạn san hô đẹp của Phú Quốc, có hệ sinh thái biển đa dạng, phù hợp với các hoạt động lặn biển, "đi bộ" dưới đáy biển hoặc khám phá đại dương theo những cách nhẹ nhàng hơn. Dưới làn nước xanh trong, du khách có thể quan sát những mảng san hô nhiều màu, đàn cá nhỏ và cảm nhận rõ vẻ sống động của biển đảo phương Nam.

Trải nghiệm Hòn Thơm thường bắt đầu từ Thị trấn Hoàng Hôn, nơi tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới đưa du khách băng qua vùng trời Nam Phú Quốc. Trên cabin, toàn cảnh quần đảo An Thới mở ra với những hòn đảo nhỏ nằm rải rác giữa mặt biển xanh. Màu nước thay đổi theo từng độ sâu, khi xanh ngọc, khi thẫm lại, tạo nên một bức tranh biển đảo nhiều tầng sắc và được xem như màn dạo đầu đầy cảm xúc cho hành trình khám phá Hòn Thơm.

Đặt chân lên đảo, nhịp điệu Hòn Thơm trở nên sôi động hơn với tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom. Công viên nước Aquatopia là một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại Nam đảo, phù hợp với các gia đình, nhóm bạn trẻ và những du khách muốn có một ngày vui chơi trọn vẹn. Không gian công viên được xây dựng theo chủ đề đảo hoang nhiệt đới, kết hợp nhiều trò chơi nước hiện đại, từ các đường trượt uốn lượn, trượt tốc độ cao đến những khu vui chơi nhẹ nhàng hơn cho trẻ nhỏ.

Công viên nước Aquatopia với hàng chục đường trượt, trò chơi hiện đại, thoả mãn nhu cầu vui chơi của các lứa tuổi khác nhau

Với những du khách thích cảm giác mạnh, các trò chơi như "Cuộc chiến Mãng Xà", "Giao Long tuần dương" mang đến cảm giác phấn khích giữa không gian biển đảo. Ngay gần đó, phân khu Làng Exotica với "Mộc xà thịnh nộ" - tàu lượn bằng gỗ tiên phong tại Việt Nam, bổ sung thêm một trải nghiệm khác biệt cho hành trình khám phá Hòn Thơm.

Sau những giờ vui chơi, du khách có thể dừng chân tại các không gian ẩm thực trên đảo như nhà hàng buffet Mango hay khu Taste of Vietnam gợi lại hương vị gần gũi của ẩm thực Việt, từ những món ăn quen thuộc đến phong vị mộc mạc của miền biển.

Hòn Thơm mở rộng bản đồ trải nghiệm

Nếu trước đây, nhiều du khách thường đến Hòn Thơm trong ngày để đi cáp treo, vui chơi tại công viên nước hoặc lặn ngắm san hô, thì hiện nay hòn đảo đang có thêm nhiều lý do để du khách ở lại lâu hơn. Những không gian mới bên bờ biển đang góp phần định hình Hòn Thơm như điểm đến không chỉ để tham quan, mà còn để tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng.

Santo Beach Club gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ Santorini bên bờ Địa Trung Hải

Nằm bên Bãi Trào, Santo Beach Club gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với kiến trúc lấy cảm hứng từ Santorini bên bờ Địa Trung Hải. Những khối nhà trắng tinh khôi, mái vòm xanh biển, các bậc thang giật tầng men theo triền đá tự nhiên tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa phóng khoáng giữa thiên nhiên nhiệt đới Phú Quốc.

Không ít du khách ví nơi đây như một "Santorini nhiệt đới". Thậm chí, tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure từng nhận định Santo Beach Club là một cách diễn giải đầy sáng tạo của vẻ đẹp Địa Trung Hải giữa cảnh quan biển đảo Phú Quốc – một trải nghiệm khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Điểm nhấn của Santo Beach Club là hai hồ bơi vô cực liền kề mang đến hai trải nghiệm khác nhau: một hồ nước ngọt ở phía trên và một hồ sử dụng nước biển được bơm trực tiếp từ đại dương ở phía dưới. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển trời Nam đảo, ngắm nhìn đường chân trời bất tận và cảm nhận trọn vẹn nhịp thở của đại dương.

Santo Beach Club sôi động với âm nhạc, tiệc Beer & BBQ khi chiều xuống

Khi chiều xuống, Santo Beach Club chuyển sang nhịp điệu khác. Không gian biển trở nên rộn ràng hơn với âm nhạc, tiệc Beer & BBQ, DJ và ánh sáng. Nhờ đó, "đặc sản" ngắm hoàng hôn ở Hòn Thơm được làm mới, trở thành trải nghiệm hội tụ ẩm thực, âm nhạc, không khí lễ hội và những khoảnh khắc giàu cảm xúc bên biển. Đây cũng là điểm phù hợp với nhóm du khách trẻ, các cặp đôi hoặc những ai muốn tìm một không gian biển hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Không dừng ở những trải nghiệm ngắn trong ngày, Hòn Thơm đang dần hướng tới mô hình "thiên đường nghỉ dưỡng" với sự xuất hiện của các dự án đẳng cấp. Nổi bật trong đó là khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc với công trình biểu tượng là tòa tháp lấy cảm hứng từ chiếc nón của Nam Phương Hoàng hậu, dự kiến mang tới mô hình "All Inclusive, All Exclusive" đầu tiên của thương hiệu này tại Đông Nam Á.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc với công trình biểu tượng là tòa tháp lấy cảm hứng từ chiếc nón của Nam Phương Hoàng hậu

Sở hữu hệ thống phòng nghỉ quy mô lớn, nhiều nhà hàng, quán bar, tiện ích giải trí bên bãi biển, hoạt động thể thao dưới nước, spa chăm sóc sức khỏe và không gian dành cho gia đình, dự án được kỳ vọng bổ sung mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Hòn Thơm.. Bên cạnh đó là chuỗi những khách sạn như TRIBE, Moxy, Fairfield… dự kiến đi vào hoạt động từ 2027 và xa hơn là các khách sạn sang trọng đẳng cấp thượng lưu thế giới như The Luxury Collection hay Ritz-Carlton Reserve Hon Thom.

Khi các sản phẩm nghỉ dưỡng hoàn thiện, Hòn Thơm sẽ không còn chỉ là điểm đến để "đi về trong ngày" mà từng bước trở thành điểm dừng chân nhiều ngày của du khách trong hành trình khám phá Phú Quốc. Khi ấy, vẻ đẹp của "tiểu Phú Quốc" sẽ không chỉ được cảm nhận qua vài giờ trải nghiệm, mà được tận hưởng trọn vẹn qua từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng giữa biển trời Nam đảo.