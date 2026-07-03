Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

Từ nghi vấn tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã mở rộng điều tra, bóc gỡ một đường dây ma túy, xử lý 48 đối tượng. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Từ một điểm nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã mở rộng điều tra, triệt phá một đường dây ma túy, xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng, quá trình quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường tại khách sạn A.K và tiến hành xác minh. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là đối tượng nghi cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho người sử dụng.

Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lợi dụng những địa điểm lưu trú kín đáo, liên lạc thông qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đồng loạt khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an còn thu giữ 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, là ca sĩ, nhạc sĩ.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt quả tang

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng trong vụ án dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Sau khi phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Chín đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.