Vì sao bức ảnh chúc mừng sinh nhật rất đỗi bình thường này lại khiến cộng đồng mạng phải "khẩu chiến"?

Sự việc là một lát cắt phản ánh góc nhìn đa chiều của cộng đồng mạng trong thời đại số.

Đoạn video ghi lại tiệc sinh nhật của một bé trai 7 tuổi trên nền tảng Douyin (Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều về cách cha mẹ thể hiện tình thương cũng như cảm xúc thật của đứa trẻ.

Bức ảnh sinh nhật gây bão mạng

Trong hình ảnh lan truyền, cậu bé mặc áo thun trắng, quần đùi, tay cầm bóng bay và nép mình bên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Xung quanh em được trang trí phông vải mang dòng chữ tiếng Trung "Tôi 7 tuổi rồi", bong bóng rải rác trên nền nhà bê tông cạnh những mảng tường lem luốc và chiếc bánh kem còn dở dang.

Không gian sống khiêm tốn không phải là điều duy nhất khiến người xem chú ý. Thay vì nụ cười rạng rỡ thường thấy trong ngày sinh nhật, cậu bé lại đứng bất động với ánh mắt ngơ ngác, gượng gạo và dường như thiếu đi sự hào hứng trước ống kính.

Ảnh cắt từ clip

Cuộc tranh cãi về "sống ảo" và tình thương

Ngay dưới bài đăng, nhiều bình luận trái chiều nhanh chóng xuất hiện:

- Luồng ý kiến phê bình: Một bộ phận người xem cho rằng gia đình có dấu hiệu "làm màu", gượng ép con cái tạo dáng để quay clip đăng mạng. Nhiều người chỉ ra nét mặt thiếu tự nhiên của cậu bé: "Vấn đề là bé hoàn toàn không hào hứng, người vui có lẽ chỉ là người đang cầm máy quay", hay "Đáng lẽ nên giữ khoảnh khắc riêng tư thay vì bắt con đứng tạo dáng trước camera".

- Luồng ý kiến đồng cảm: Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ phụ huynh. Họ cho rằng không thể dùng vài giây ngắn ngủi để phán xét tấm lòng cha mẹ. Dù điều kiện kinh tế khó khăn, việc cha mẹ cố gắng chuẩn bị phông bạt, bóng bay và bánh kem cho con đã là một nỗ lực đáng trân trọng. Nét mặt ngơ ngác của bé có thể chỉ đơn thuần do rụt rè trước ống kính chứ không đồng nghĩa với việc em không hạnh phúc.

Vụ việc phản ánh góc nhìn đa chiều trong thời đại số: một bên lo ngại xu hướng phô diễn hình ảnh làm mất đi sự hồn nhiên của con trẻ, bên còn lại trân trọng tình cảm của những bậc phụ huynh luôn muốn dành điều tốt nhất cho con trong khả năng của mình. Sau tất cả, câu chuyện là lời nhắc nhở rằng: Việc lưu giữ kỷ niệm cho con là điều quý giá, nhưng niềm vui tự nhiên và sự thoải mái của đứa trẻ mới là giá trị quan trọng nhất.