Vì sao Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường lại được thực khách lựa chọn?

Nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường là thương hiệu chuyên về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt với món Bánh Cuốn Tráng thịt Heo và nhiều món ăn 3 miền hấp dẫn khác. Sau nhiều năm hoạt động, Bánh tráng thịt heo Phú Cường đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thực khách trong và ngoài nước.

Các món ăn Ẩm thực ba miền tại nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường

Không gian "Hà Nội phố"



Nhiều khách hàng đã thực sự cảm thán và bất ngờ trước vẻ đẹp cổ xưa mà nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường mang lại. Chủ nhà hàng đã vô cùng tinh tế khi kết hợp các họa tiết trang trí mang đậm nét truyền thống của Hà Nội để tái hiện lại không gian ấm cúng, giản dị của một Hà Nội xưa nhưng không cũ.

Không gian Hà Nội phố xưa được tái hiện ngay tại nhà hàng Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường

Sự phối kết hợp trong thiết kế chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách một chút hoài niệm, thân thương về những kỉ niệm. Và có lẽ với với những người con xa quê thì nhà hàng Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường sẽ là địa điểm thích hợp để họ có thể thưởng thức trọn vẹn ẩm thực của những ngày xưa cũ. Đó cũng là lý do vì sao mà những món ăn đậm "chất Hà Nội" này đã làm nên cái tên "Phú Cường" trứ danh trong nền ẩm thực Việt.

Nhà máy chế biến thực phẩm đạt chuẩn ISO

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Bánh tráng thịt heo Phú Cường đã lấy phương châm: "Uy tín - Chất lượng - An toàn - Phục vụ nhanh chóng – Khách hàng hài lòng" làm kim chỉ nam để phát triển. Đại diện nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường khẳng định: "Mọi nguyên liệu và thực phẩm tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường đều cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".

Nhà máy chế biến thực phẩm đạt chuẩn ISO tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường

Cụ thể, các nguyên liệu và thực phẩm tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường đều được sản xuất tại nhà máy chế biến thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Nhà máy chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 22000 – 2018 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm các quy trình, thủ tục và yêu cầu liên quan do tổ chức an toàn hóa quốc tế ISO ban hành để đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm.

Việc áp dụng hệ thống quản lý này sẽ giúp các loại nguyên liệu làm bánh tráng cuốn thịt heo tại nhà hàng Phú Cường được lựa chọn kỹ lưỡng trong tất cả các khâu. Đặc biệt, tiêu chuẩn 22000 cũng đưa ra yêu cầu cơ bản để người dùng có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cuối cùng trên thị trường.

Thực đơn phong phú ba miền

Nhà hàng Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường không chỉ giữ chân thực khách bằng sự ấm áp, chân tình của không gian mà còn mang đến nhiều món ăn hấp dẫn, kích thích vị giác như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh tráng cuốn bò lá lốt, gà hấp lá chanh, các món lẩu hay các món ăn dân dã của làng quê Bắc Bộ Việt Nam như lươn, ốc, ếch, chim,…

Ảnh Gà hấp mắm - món ăn độc đáo thú vị tại Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường

Trong danh sách các món ăn đa dạng tại nhà hàng Phú Cường thì món bánh tráng cuốn thịt heo đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều thực khách. Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt lợn, thực khách sẽ có 2 sự lựa chọn là thịt luộc và thịt quay, tất nhiên, mỗi món sẽ chứa đựng những hương vị riêng của món ăn để kích thích vị giác. Trong quá trình chế biến, các đầu bếp kết hợp giữa thịt luộc có cả mỡ và nạc để món ăn không bị khô mà vẫn giữ được độ giòn vốn có.



Món bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường tuy dân dã nhưng lại mang đến cho thực khách hương vị vô cùng hấp dẫn và khác biệt

Món ăn này đã thực sự hấp dẫn thực khách bởi vị béo ngậy của thịt cuộn tròn trong lớp bánh tráng mềm mỏng phảng phất hương gạo thơm, kết hợp với lớp rau răm tươi giòn, thêm một chút chua thanh của dứa và nước chấm đậm đà. Đặc biệt, các đầu bếp tại nhà hàng Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường cũng dày công để chế tạo công thức và bí quyết riêng cho từng món ăn nhằm giữ chân thực khách.



Đại diện nhà hàng chia sẻ, trong tương lai đơn vị sẽ mở rộng thêm các chi nhánh tại Hà Nội với kiểu thiết kế độc đáo hơn nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu khác nhau của thực khách.

