Vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên còn thách thức, tấn công CSGT

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú tại thôn 10, xã Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, đêm 19/10, tại Km141+630 Quốc lộ 2 Tuyên Quang đi Hà Giang, thuộc địa phận xã Trung Môn, Yên Sơn), tổ công tác Công an huyện Yên Sơn xử lý vụ tai nạn giao thông giữa Hậu và chị Phạm Thị Lương (ở TP Tuyên Quang).

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Hậu không những không chấp hành mà còn dùng mũ bảo hiểm ném xuống đường, sử dụng lời nói thô tục, chửi, thách thức và tấn công một CSGT.

Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, Hậu còn hô hoán, đưa ra thông tin sai sự thật là bị CSGT đánh, gây thương tích, đe dọa để gây áp lực, sau đó Hậu đã nằm ra nền đường, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế Hậu đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của mình.

Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Hậu có nồng độ cồn là 0,858mg/lít khí thở.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.