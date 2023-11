CLIP: Nữ công nhân bị đánh ghen dã man tại nhà nghỉ

Ngày 1-11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ vụ một người phụ nữ bị đánh hội đồng mà nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông tình cảm.

Clip đánh ghen dã man bị lan truyền trên mạng

"Vụ này Công an xã Nhị Thành đã tiếp nhận phản ánh từ sáng 30-10. Công an đã xác minh được những người tham gia hành hung người phụ nữ. Ngày 30-10, công an đã làm việc một đối tượng và chiều nay tiếp tục làm việc với đối tượng khác. Bị hại yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính, không yêu cầu giám định thương tật. Công an xã đang lập hồ sơ xử lý" - thông tin cho biết.



Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ túm tóc, lôi kéo, đè đánh một người phụ nữ rất dã man.

Theo hình ảnh ghi lại trong clip dài 5 phút 21 giây, một trong 2 người phụ nữ vừa đánh người vừa liên tục la lớn "mày giựt chồng tao". Người này còn liên tục nói với người tham gia đánh hội đồng là cởi đồ nạn nhân. Dù bị túm tóc và liên tiếp bị đánh vào mặt, đầu nhưng nạn nhân không dám kháng cự.

Trong clip cũng có người đàn ông can ngăn và nhiều lần yêu cầu dừng hành vi đánh người. "Buông ra đi. Chết người ta. Đi tù đó..." - giọng người đàn ông nói trong clip.

Theo Công an huyện Thủ Thừa, sự việc này xảy ra vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 23-10 tại nhà nghỉ ở xã Nhị Thành.

Ảnh cắt ra từ clip

Qua xác minh của phóng viên, những người đánh hội đồng một phụ nữ là để đánh ghen. Người phụ nữ bị đánh hội đồng trong là chị C.T.T ( 28 tuổi; ngụ xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa), hiện đang làm công nhân.

Tuy nhiên, chị T. thì khẳng định không có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có vợ mà chỉ là đồng nghiệp làm chung.