Vì một thế hệ vươn tầm cùng 3 chàng trai vàng trong làng bóng rổ và ngân hàng số Digimi

Chính vì vậy, sự kết hợp giữa ngân hàng số Digimi với 3 chàng trai vàng trong làng bóng rổ Việt Nam mang đến một thông điệp ý nghĩa cho các bạn trẻ "Vì một thế hệ vươn tầm" - "tầm" trong tầm vóc và "tầm" trong "cuộc sống nâng tầm". Đây cũng là một chiến dịch của Digimi ra mắt trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập của Ngân hàng Bản Việt.



Quyết đoán, tốc độ, linh hoạt trên sân đấu

Nổi bật nhất trên sân bóng, Justin Young hiện là một trong những cầu thủ gặt hái được nhiều thành tích nhất cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Sau 2 kỳ tham dự SEA Games, Justin Young đã có được tấm huy chương đồng 3x3 (2019), huy chương đồng 5x5 (2019) và huy chương bạc lịch sử tại thể thức thi đấu 3x3 trên chính mảnh đất Việt Nam kỳ SEA Games vừa qua.

Trong khi đó, Võ Kim Bản, từ một cậu bé lấy cây dừa làm cột bóng rổ cũng góp mặt tại VBA - Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam và được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2018. Khi đó chàng cầu thủ mới 18 tuổi. Cùng với Saigon Heat, sự nghiệp của Bản ngày càng thăng hoa khi cùng CLB giành cúp VBA 2 mùa liên tiếp là 2019 và 2020.

Ở một vị trí khác, Tim Waale được gọi là người hùng thầm lặng, "Cỗ máy rebounds" cần mẫn thu hồi từng quả ném trượt của đối thủ, không ngại va chạm để lấy về những pha rebounds ở mặt trận tấn công, tạo cho đồng đội thêm cơ hội để ghi điểm. Thậm chí, Tim Waale thường xuyên phải chịu đựng những sự va chạm trong tranh chấp chỉ để đem lại lợi thế cho đội nhà.

Một điểm chung thú vị mà người hâm mộ dễ dàng nhận ra ở 3 idol này là cả ba đều rất cháy trên sân đấu, hết mình theo đuổi đam mê, bản lĩnh, khát khao chiến thắng. Với Justin Young, Kim Bản và Tim Waale, sự quyết đoán, tốc độ, linh hoạt là những yếu tố khiến đối thủ bị hạ gục, giúp đội mang về chiến thắng. Tập trung cao độ, nhuần nhuyễn các động tác xử lý bóng cùng thần thái sắc lạnh..., ba vận động viên này hiện là những người truyền cảm hứng cho người trẻ đam mê bóng rổ, môn thể thao mang đến tầm vóc mới.

Sự kết hợp cùng Ngân hàng số Digimi - Vì một thế hệ vươn tầm

Mặc dù là môn thể thao phát triển sau so với các môn khác (bóng chuyền, cầu lông, bóng đá...) nhưng với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, sự linh hoạt, năng động và phát triển chiều cao... nên vài năm trở lại đây bóng rổ là bộ môn được nhiều bạn trẻ lựa chọn và ngày càng phát triển mạnh trong các trường phổ thông. Nhiều giải đấu, sự kiện về bóng rổ, đặc biệt là ở quy mô học đường, được tổ chức thường xuyên, thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học sinh.

Và Digimi là "Một ngân hàng số thuận tiện, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng, đặc biệt là người dùng trẻ" với các tính năng: nhanh chóng, tức thì, linh hoạt và hiệu quả.

Chính vì những điểm tương đồng đó, cùng với mong muốn mang đến nhiều tiện ích để người dùng tận hưởng và nâng tầm cuộc sống, Digimi hy vọng với sự kết hợp đặc biệt này sẽ mang đến nhiều điều hữu ích và ý nghĩa. Đồng thời sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ không ngừng nuôi dưỡng đam mê, nâng cao tầm vóc và nâng tầm cuộc sống.

Tinh thần "Vì một thế hệ vươn tầm" đã được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là tại các buổi giao lưu giữa các chàng trai vàng với các bạn trẻ quan tâm đến bóng rổ ngày 10&24/12 vừa qua. Các sự kiện này đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê của các bạn trẻ khi được giao lưu, chơi bóng rổ, tìm hiểu về những bí quyết "vươn tầm" và nhiều cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn như voucher cafe, nón bảo hiểm, voucher urbox lên đến 5 triệu…

Sự kiện giao lưu tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 07/01/2023 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.

Ngân hàng số Digimi nhanh chóng, tức thì, linh hoạt và hiệu quả

Được phát triển năm 2021 bởi Ngân hàng Bản Việt, Digimi là một dấu mốc quan trọng trong 30 năm phát triển và định hướng chuyển đổi số. Digimi đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ qua nhiều tính năng/tiện ích nổi bật: mở tài khoản eKYC, mở thẻ tín dụng/thẻ thanh toán online, chuyển tiền bằng VietQR/số điện thoại, thanh toán khoản vay/học phí, mua bảo hiểm sức khỏe...

Đột phá trong hoạt động chuyển đổi số nói chung và Digimi nói riêng đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất năm 2022 (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất năm 2022(do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm 2022 tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance – Retail Banking Awards trao tặng ); Ngân hàng số sáng tạo nhất năm 2022 (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất năm 2022 (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn).