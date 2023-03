Vespa Primavera hé lộ phiên bản Color Vibe “hoàng hôn rực rỡ” đẹp rụng rời qua sự kiện mở bán sớm

"Từ nhỏ Tâm đã mê Vespa rồi, mê từ khi thấy mẹ chạy đi làm. 2 gam màu Cam Tramonto và Xanh Audace tương phản, tưởng là kết hợp với nhau sẽ rất chói nhưng lại là bản phối màu đẹp lạ và nổi bật, khiến mình cứ muốn ngắm mãi. Mẫu xe đúng với tinh thần của Tâm là vui vẻ, tận hưởng và Play Like No Other" – Ngọc Thanh Tâm chia sẻ.