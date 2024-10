Venom: Kèo Cuối - Xứng đáng là bộ phim anti-hero được yêu mến hàng đầu

Venom có thể xem là một trường hợp hiếm của dòng phim siêu anh hùng khi tình yêu của người hâm mộ vượt qua mọi nhận xét của giới phê bình. Hai phần phim trước đều đạt doanh thu khủng. Venom: The Last Dance (tựa Việt: Venom: Kèo Cuối) hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công trên với một câu chuyện đầy cảm xúc và hành động mãn nhãn trong lần cuối cùng "đi bên nhau" của bộ đôi Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom.

Mãn nhãn, giải trí và đầy cảm xúc

Mãn nhãn, giải trí và đầy cảm xúc là những gì mà người xem trên toàn thế giới dành tặng cho Venom: The Last Dance. Trang Atom Review nhận xét phim là "một cái kết hoành tráng và cảm xúc!! Tom Hardy đã cống hiến tất cả và Sony chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế. Hành động tuyệt đẹp thỏa mãn. Không chỉ là một bộ phim về Venom, mà là một trong những bộ phim chuyển thể truyện tranh tuyệt vời từ trước đến nay! Một cái kết phù hợp mở ra những điều tiếp theo".

Bộ phim như một sự tri ân dành cho khán giả sau sáu năm gắn bó với hành trình của Eddie và Venom. Từ hai kẻ thất bại trong chủng tộc của mình, họ đã tìm thấy nhau và trở thành cá thể độc nhất khi Symbiote có thể chung sống với vật chủ. Qua ba phần phim, mối quan hệ giữa Eddie và Venom được xây dựng một cách lôi cuốn và nhiều cảm xúc. Từ sợ hãi, ghét bỏ cho tới chấp nhận trong "đau khổ", Eddie dần xem Venom như một người bạn, một người đồng hành, một tri kỷ không thể thiếu trong đời mình.

Những màn cãi vả, sự cằn nhằn hài hước cho thấy họ không khác gì một "đôi tình nhân" yêu nhau lâu ngày, thích cà khịa nhưng vẫn hết lòng vì đối phương. Eddie thì luôn tìm cách chiều chuộng những đòi hỏi của Venom dù luôn miệng la mắng còn "bé Nom" thì đôi lúc ngoan nhưng nhiều lúc thích quậy phá. Mỗi khi một trong hai gặp nguy hiểm, kẻ còn lại chẳng tiếc mà lao ngay vào giải cứu. Chính sự đáng yêu ấy làm cho phần cuối cùng này trở nên cảm xúc khi cả hai phải đối mặt với tình huống tréo ngoe.

Sự xuất hiện của con quái vật Xenophage bá đạo và ác thần Knull khiến cái kết của Venom lẫn Eddie đều như chực chờ trước mắt. Venom: The Last Dance như một chuyến tàu lượn cảm xúc, người xem vừa cười rần rần vì sự tấu hài của của bộ đôi thì lại sụt sùi khi chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo. Hóa ra, Venom cũng chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình, không phải đánh nhau với ai. Nó cũng biết tận hưởng những thứ bé nhỏ và ý nghĩa như một bài hát, một điệu nhảy hay thậm chí là những người bạn mới vui nhộn.

Yếu tố hành động của Venom: The Last Dance có thể nói là đỉnh nhất trong cả ba phim. Không chỉ trốn chạy liên tục con Xenophage mà cuối phim, Venom cùng đồng loại còn có một trận chiến vô cùng hoành tráng. Hàng loạt Symbiote với các sức mạnh khác nhau cùng xuất hiện để đối đầu với con thú săn mồi hùng mạnh tạo ra một trường đoạn chiến đấu mãn nhãn và kịch tính, cháy nổ xứng tầm bom tấn. Fan Marvel nói chung hay những ai yêu thích Venom chắc chắn sẽ phải hú hét khi thấy màn phối hợp cực đẹp mắt giữa các Symbiote với các pha ra đòn uyển chuyển và lôi cuốn.

Cái kết của Venom mở đầu cho thời đại mới

Venom: The Last Dance có thể là kết thúc cho câu chuyện của Eddie và Venom nhưng cũng mở ra kỷ nguyên mới cho SSU (Vũ trụ Spider-Man của Sony). Phim giới thiệu nhẹ và Knull như cái cách Marvel từng làm với Thanos (Josh Brolin). Tên ác thần hùng mạnh đủ sức biến cả vũ trụ trở lại bóng đêm vĩnh hằng chính là "con boss" mạnh nhất trên màn ảnh rộng cho đến thời điểm hiện tại của thế giới siêu anh hùng. Những liên kết độc đáo giữa Venom và Spider-Man của Tom Holland hứa hẹn Knull không chỉ là mối đe dọa cho SSU mà có thể còn cả MCU.

Sau phần phim này, giống loại Symbiote vẫn tồn tại và chắc chắn sẽ trở lại trong các tác phẩm khác với nhiều cá thể mới xịn sò hơn. Thậm chí, cả Venom cũng có thể tái xuất khi Tom Hardy vẫn muốn tiếp tục vai diễn và đối đầu với Spider-Man nếu nhà sản xuất ngỏ lời. Có thể nói, Venom: The Last Dance đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi là phần kết xứng đáng cho thương hiệu phim mà khán giả yêu mến cũng như tạo tiền đề cho rất nhiều thứ đáng mong đợi phía sau.

Ở Việt Nam, phim đã đứng top 1 phòng vé ngay ngày đầu mở chiếu sớm. Trong khi đó, giới chuyên gia dự đoán Venom: The Last Dance có thể thu về 65 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt ở Bắc Mỹ - một con số khá ấn tượng so với kinh phí 110 triệu USD. Phim xứng đáng để ra rạp giải trí sau một tuần làm việc, học tập căng thẳng.

Venom: The Last Dance đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.