Vẻ đẹp siêu thực của Cầu Hôn trước ngày khai trương

Từng xuất hiện trong MV I do của ca sĩ Đức Phúc và ban nhạc 911 đầu năm nay, Cầu Hôn gây xôn xao trên mọi phương tiện truyền thông, bởi khung cảnh hoàng hôn trên biển quá đỗi ngọt ngào. Nhiều người từng đồn đoán đây là một điểm đến nào đó của châu Âu hoặc chỉ là tác phẩm của kỹ xảo vì quá độc đáo và đẹp mắt. Song thực tế, cây cầu đi bộ trên biển này tọa lạc tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc và chính thức đón khách tham quan trải nghiệm từ 23/12 này.

Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Cầu Hôn mang trong mình "dòng máu lai" Việt - Ý, bởi đây là công trình nghệ thuật được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group và thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba người Ý, ông Marco Casamonti. Không chỉ vậy, giới điệu mộ sẽ phải trầm trồ không ngớt, khi biết Cầu Hôn được lấy cảm hứng từ bức tranh Chúa tạo ra Adam (The Creation of Adam) của danh họa người Ý - Michelangelo và từ cây cầu được dệt bởi đàn chim trong câu chuyện đậm chất dân gian Ông Ngâu Bà Ngâu của Việt Nam.

Địa điểm xây dựng Cầu Hôn trước đây thực chất là một đê đá chắn sóng biển, nằm tại bờ Tây Nam Phú Quốc. Song trong đôi mắt của những người làm nghệ thuật, đê đá khô cứng sẽ là điểm đến để chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn rực rỡ và đích đến của những cặp tình nhân, của những chuyện tình lãng mạn. Vì thế đê chắn sóng cũng được "phù phép" bởi đũa thần của những bà tiên, trở thành một tác phẩm nghệ thuật kỳ công, là mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh tuyệt mỹ của Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town.

Ngay từ khi phác những nét vẽ đầu tiên cho cây cầu, kiến trúc sư Ý Marco Casamonti từng cảm thán: "Vượt trên công năng của một cây cầu thông thường, đây là công trình của một giấc mơ". Bởi thực tế, từng chi tiết tại Cầu Hôn đều ẩn chứa những dụng ý nghệ thuật, tạo nên sự độc đáo, riêng có. Từng đường cong mềm mại, chất liệu cho đến màu sắc được sử dụng ở Cầu Hôn được thiết kế hài hòa và ăn nhập đáng kinh ngạc với khung cảnh hoàng hôn trác tuyệt của vùng biển Phú Quốc.

Mà trong đó, điểm đặc biệt nhất trong thiết kế chính là 2 nhánh cầu hợp một thể nhưng không chạm mà cách nhau một khoảng 30 cm. Khoảng cách biểu tượng ấy sẽ chỉ được kết nối nếu hai người chủ động vươn tay ra để bắt tay, trao một cái ôm hay chủ động rướn người để trao cho nhau một nụ hôn. Vì thế không phải ngẫu nhiên, Cầu Hôn khiến ta gọi tên là điểm đến của những cặp tình nhân, bởi trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp khi chiều buông trên biển, những nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi trao nhau từ hai phía nhánh cầu, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Đặc biệt đội ngũ kiến trúc sư quốc tế và Sun Group đã dày công nghiên cứu đường di chuyển của mặt trời vào các thời điểm trong năm qua mô hình 3D giả lập, để ngày 1/1 hàng năm, mặt trời lúc hoàng hôn sẽ rơi vào chính giữa hai mũi cầu, trước khi từ từ lặn xuống đáy biển.

Sự độc nhất của Cầu Hôn cũng nằm trong chính kết cấu, đó là vượt nhịp conson (dạng kết cấu cầu theo phương ngang, chỉ cố định ở một đầu, một đầu tự do) lên đến 25m trên trụ nghiêng 65 độ. Tổng lượng kết cấu conson mỗi bên lên tới 400 tấn, để hình dung, kiến trúc này tương đương việc nén 40 chiếc xe bus và treo chênh vênh giữa biển bằng 2 trụ nghiêng. Từ khi nhận được bản thiết kế, những kỹ sư xây dựng hàng đầu đã nghi hoặc về công trình "bất khả thi" này và tính toán mức độ tốn kém lên tới hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, so với việc xây dựng một cột trụ thẳng. Song với sự quyết tâm của lãnh đạo và hàng nghìn cán bộ nhân viên Sun Group, Cầu Hôn chính thức "ra đời" tháng 12 đã tạo nên điều chưa từng có trong tiền lệ của một cây cầu đi bộ trên biển, khẳng định sự khác biệt của những công trình do Sun Group đầu tư so với những công trình khác.

Sự kỳ công của Cầu Hôn cũng được gửi gắm trong từng chi tiết nhỏ nhặt, để những du khách tinh tế nhất mới có thể nhận ra. Ngay ở phần mũi Cầu Hôn, những kiến trúc sư yêu cầu phải sử dụng kính siêu trong, với độ trong suốt lên tới 96% thay vì độ trong 70% thông thường, để tạo nên cảm giác tàng hình. Một chữ "siêu" cũng đội kinh phí xây dựng lên rất lớn, song sẽ thực hiện được dụng ý thiết kế, để tôn vinh con người ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất.

Cầu Hôn cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng LED Dynamics hiện đại, cho phép ánh sáng mềm mại và tự do giống như những ngọn lửa. Trong ráng chiều đỏ tím, những luồng sáng đó như phát ra từ đũa thần hay đôi cánh của những nàng tiên, tạo nên khung cảnh huyền diệu tựa thế giới cổ tích.

Cầu Hôn cũng được thiết kế mỗi nhánh dài 400m, tương ứng với 5 phút đi bộ. Theo một lý thuyết trong thiết kế, đây sẽ là khoảng thời gian vừa đủ để con người cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nhất khi đi bộ. Đặc biệt ở phần mặt trong của thân cầu, du khách sẽ ngạc nhiên khi phát hiện những câu thơ, ngạn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo chia sẻ của đội ngữ kiến trúc sư, trên thân cầu có khắc 394 câu ngạn ngữ, thơ, tình ca theo 22 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Các tấm lan can này đều có đèn ẩn phía trong, khi màn đêm buông xuống cả cây cầu trở nên lung linh hơn với hàng loạt lời ngọt ngào phát sáng ở 2 thành cầu. Trong khung cảnh khoáng đạt của biển trời, cùng người thân yêu nhất dạo bước trên Cầu Hôn, cùng truy tìm những mật mã ẩn giấu trên cây cầu, đó sẽ là lời chúc đẹp đẽ nhất cho chuyện tình của cặp đôi.