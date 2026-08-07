Vẻ đẹp lãng tử của Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khiến nữ đại gia yêu suốt 20 năm

"Thời đó anh là mỹ nam trên mọi ngóc ngách", "Đậm chất lãng tử, mà lại tuyệt đối điện ảnh", khán giả trầm trồ.

Mới đây, "MC quốc dân" Quyền Linh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lại một bức ảnh thời trẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ là khoảnh khắc cũ, hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử của anh.

Kèm theo bức ảnh, Quyền Linh hài hước viết: "Hình thiệt nha… Hồi đó không có AI nha ha ha, bà con thả tim ủng hộ nha". Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ khán giả. Nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng trước ngoại hình của Quyền Linh ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Bức ảnh thời trẻ của Quyền Linh nhanh chóng "gây sốt"

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục dành lời khen cho nam MC: "Thời đó anh là mỹ nam trên mọi ngóc ngách nha" , "Đẹp trai vậy, thảo nào anh có 2 bé giống bố xinh gái" , "Đậm chất lãng tử, mà lại tuyệt đối điện ảnh chú Linh ơi" , "Ngày xưa Quyền Linh đẹp trai lắm, đôi mắt buồn thăm thẳm, thần tượng của tôi vang bóng một thời" , hay "Một thời tranh ảnh anh dán khắp nhà" ...

Trước khi trở thành MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình, Quyền Linh từng là gương mặt điện ảnh nổi bật của thập niên 1990 với vẻ ngoài phong trần, đôi mắt sâu và phong cách rất "điện ảnh". Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Người Hà Nội , Đồng tiền xương máu , Những nẻo đường phù sa ...

Sau này, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình và trở thành một trong những MC được yêu mến nhất Việt Nam. Hiện tại, anh còn là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Quyền Linh luôn tự hào vì có vợ con xinh đẹp, giỏi giang

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình của Quyền Linh với bà xã Dạ Thảo cũng luôn nhận được sự quan tâm. Dạ Thảo được biết đến là một doanh nhân không chỉ giỏi giang, thành đạt, mà còn "đẹp như minh tinh".

Hai người quen nhau khoảng đầu những năm 2000 và kết hôn năm 2005. Đến nay, sau hơn 20 năm đồng hành từ khi yêu và hơn hai thập kỷ gắn bó, họ vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền chặt của showbiz Việt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quyền Linh từng chia sẻ anh chinh phục vợ bằng sự chân thành, còn Dạ Thảo luôn yêu chồng hết mực và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện.

Với MC quốc dân, bà xã là ân nhân, đại gia của cuôc đời anh

"Bà xã là chỗ dựa tinh thần, khiến cho cuộc sống của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi có động lực nhiều hơn, nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Bà xã là ân nhân và cũng là đại gia của cuộc đời tôi", Quyền Linh nói.

Vợ chồng Quyền Linh có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ, đều nhận được nhiều tình cảm từ công chúng nhờ ngoại hình nổi bật và cách giáo dục giản dị của bố mẹ. Gia đình nam nghệ sĩ đang sống trong biệt thự rộng 500m2 nằm trong khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Thời điểm 3-4 năm trước, cơ ngơi của Quyền Linh đã có giá trị khoảng 21 tỷ đồng.