"Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" đứng yên cũng toát khí chất phú bà, visual hậu sinh con thứ 2 gây chú ý

Đỗ Mỹ Linh thoải mái lộ diện khoe vóc dáng sau khi sinh con.

Trong showbiz Việt, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được gọi là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì cuộc sống giản dị sau đăng quang. Sau khi kết hôn, cô ngày càng toát ra thần thái đằm thắm, sang trọng. Minh chứng là mới đây, nàng hậu xuất hiện trong một sự kiện với diện mạo thanh lịch, nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual rạng rỡ sau khi âm thầm đón con thứ hai.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy lụa màu đen tối giản, búi tóc thấp và lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý bởi màn "flex" chiếc túi hiệu và đồng hồ nhìn qua đã biết có giá không nhỏ. Chỉ đứng tạo dáng hay ngồi trò chuyện, Đỗ Mỹ Linh cũng toát lên vẻ sang trọng rất riêng.

Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh lộ diện sau khi đã âm thầm sinh em bé thứ hai. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhiều khán giả nhận xét vóc dáng của nàng hậu đã nhanh chóng thon gọn trở lại. Gương mặt đầy đặn hơn một chút nhưng làn da căng bóng, thần sắc tươi tắn giúp cô được khen ngày càng mặn mà.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lấy lại thần sắc tươi tắn, rạng rỡ sau khi sinh con thứ 2 cách đây không lâu

Nàng hậu mang túi hiệu, đồng hồ đắt đỏ đến sự kiện

Đỗ Mỹ Linh đã về dáng sau khi chào đón em bé thứ 2

"Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" là biệt danh mà NTK Đỗ Long từng đặt cho Đỗ Mỹ Linh vì sự giản dị, đơn thuần và chân chất của cô. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô gây thiện cảm bởi hình ảnh giản dị, không hàng hiệu, thường xuyên đi xe máy, ở cùng gia đình trong căn nhà tập thể cũ tại Hà Nội. Chính sự mộc mạc ấy đã giúp Mỹ Linh ghi điểm trong lòng công chúng và tạo nên biệt danh đặc biệt theo cô suốt nhiều năm.

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai bầu Hiển. Sau khi trở thành dâu hào môn, nàng hậu dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Cô hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, đặc biệt giữ kín thông tin liên quan đến các con.

Đỗ Mỹ Linh từng được bạn bè gọi là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam"

Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Đỗ Mỹ Linh đều trở thành tâm điểm bàn luận. Không còn là nàng hậu trẻ trung của những ngày đầu đăng quang, cô hiện mang vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm và ngày càng toát lên phong thái của một quý cô thành đạt.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh thoải mái công khai hình ảnh của cô con gái đầu lòng

Gần đây, Đỗ Mỹ Linh cho biết đã dọn ra ở riêng gần nhà bố mẹ 2 bên

Ảnh: FBNV