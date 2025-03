VĐV Tùng HP chia sẻ "tất tần tật" về tranh cãi tại giải vô địch pickleball quốc gia.

Giải vô địch pickleball quốc gia được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu đã kết thúc vào hôm 9/3 với tổng cộng 10 bộ huy chương được trao. Đây là sân chơi bổ ích để các VĐV đánh giá khả năng cũng như tuyển chọn các cái tên xuất sắc cho giải châu lục.

Tuy nhiên, giải đấu vẫn để lại một số tranh cãi, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến trọng tài. Trong đó, những bức xúc đến từ VĐV Vũ Sơn Tùng (Tùng HP) đã khiến làng pickleball Việt dậy sóng. VĐV này cho biết các trọng tài đã có quyết định khó hiểu. Anh cũng tiết lộ bản thân bị đe dọa nhưng không được bảo vệ.

VĐV Vũ Sơn Tùng. Ảnh: FBNV

"Đây là giải VĐQG pickleball đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức tại Vũng Tàu. Theo tôi nhận định thì BTC đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ chu đáo để các đoàn VĐV đến tham dự có điều kiện thi đấu tốt. Dù vậy, vẫn có những vấn đề khiến giải đấu chưa được trọn vẹn.

Về trường hợp của tôi, trong trận đấu tại vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ, bố của một VĐV đối thủ đã hét to 'Come on', theo phản xạ tôi và một số khán giả quay ra nhìn. Sau đó, ông này đã trợn mắt và nói lời thách thức tôi, đồng thời vẫy tôi ra. Sự việc có nhiều người chứng kiến. Hành động đó khiến tôi không còn tập trung vào trận đấu.

Tôi có yêu cầu giám sát trọng tài bảo khán giả kia đi ra chỗ khác. Tuy nhiên, giám sát trọng tài nói với tôi rằng không có quyền đuổi họ ra. Giám sát yêu cầu tôi thi đấu tiếp nếu không sẽ xử thua. Sau trận, tôi mới biết được vị giám sát trọng tài và vị khán giả kia có quen biết với nhau.

Quãng thời gian tiếp theo, tôi cảm thấy giám sát trọng tài này đã đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho tôi về luật. Tôi dù không hài lòng vẫn nén bực tức thi đấu hết trận. Ở trận này, đội của tôi đã thua ngược.

Tại trận chung kết đôi nam nữ, cặp đôi đối thủ của tôi cũng được cho điểm ở một pha bóng gây tranh cãi. Tình huống này, tổ trọng tài đã họp bàn và đưa ra quyết định thiếu chính xác khiến cặp VĐV còn lại bật khóc. Tôi và nhiều khán giả có mặt đều thấy quyết định của trọng tài không hợp lý. Tôi là người chứng kiến trận đấu đó và ra bàn thư ký để chất vấn ban trọng tài".

VĐV Vũ Sơn Tùng khi tranh cãi tại bàn trọng tài. Ảnh cắt từ clip

Tối 8/3, VĐV Sơn Tùng đã trực tiếp đến trao đổi tại bàn trọng tài. Do bức xúc, VĐV này đã có thời điểm văng tục nhưng vẫn trình bày một cách rõ ràng, cụ thể những bức xúc gặp phải. Sau đó, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên MXH. VĐV đến từ Hải Phòng cho biết nhiều tài khoản đã đăng tải đoạn clip không đầy đủ khiến nhiều người xem không hiểu đầy đủ vấn đề.

"Cuộc nói chuyện của tôi kéo dài khoảng 4 phút nhưng trên mạng có những clip chỉ kéo dài vài giây hoặc 1 phút. Phần lớn đến từ những bài ẩn danh, chỉ nhằm mục đích lôi kéo tương tác.

Việc làm của tôi được nhiều anh em VĐV và khán giả ủng hộ nên không cảm thấy có gì sai trái. Tuy nhiên nếu được nói lại từ đầu, tôi sẽ rút kinh nghiệm, không thêm vào những từ thiếu chuẩn mực", VĐV này nói thêm.

Sáng ngày 9/3, BTC của giải đã lập tức họp khẩn liên quan đến những bức xúc của VĐV Vũ Sơn Tùng. Nội dung cuộc họp đã được Sơn Tùng tiết lộ.

"Sau khi vụ việc trên diễn ra vào tối 8-3, tôi vẫn nhận được lịch thi đấu của mình vào ngày 9-3. Nhưng sáng 9/3, trưởng đoàn của đội tôi nhận được thông tin tôi bị đình chỉ, không được thi đấu tiếp. Sau đó, tôi có yêu cầu văn bản đình chỉ và gặp BTC để nói chuyện tại phòng riêng.

Sau đó, cuộc nói chuyện được diễn ra gồm có tôi, trưởng đoàn của CLB, giám sát trọng tài, trưởng ban trọng tài anh Trương Quang Vũ và ông Hà - Phó BTC giải đấu. Tôi đã tường trình lại toàn bộ sự việc như tôi đã nói ở phần trên.

Sau khi nghe tôi trình bày, anh Hà đã hiểu rõ sự việc bắt nguồn từ đâu, khiến tôi phải bức xúc ra bàn trọng tài để nói chuyện, gây ồn ào mạng xã hội như vậy. Giám sát trọng tài sau đó đã nhận lỗi khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Hà thay mặt BTC giải đấu xin được rút kinh nghiệm trong những lần sau. Ông cũng cho biết BTC không hề ra quyết định đình chỉ thi đấu với tôi. Ông muốn hai bên cùng ngồi lại để hiểu rõ sự việc từ hai phía và mong tôi vui vẻ thi đấu tiếp.

Về phía tôi, tôi cũng đã gửi lời xin lỗi vì đã có một số từ không chuẩn mực trong cuộc nói chuyện với giám sát trọng tài", VĐV Sơn Tùng kể lại.

VĐV Vũ Sơn Tùng tiếp tục thi đấu vào ngày 9/3 và giành HCĐ nội dung đôi nam dưới 35 tuổi. Ảnh: FBNV

Tay vợt đến từ Hải Phòng cho biết "mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp" sau cuộc họp với đại diện BTC vào ngày 9/3. Giải đấu khép lại, anh trở lại Hải Phòng vào ngày 10/3, tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo. Khi sân chơi dành cho pickleball xuất hiện hàng tuần, anh hy vọng các sân chơi này đảm bảo được sự công bằng, minh bạch để giúp pickleball phát triển hơn nữa tại Việt Nam.

"Pickleball là một môn thể thao hấp dẫn và phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Các giải đấu được diễn ra liên tục hàng tuần. Để duy trì được phong trào này, BTC các giải đấu cần chuẩn bị thật tốt để tạo điều kiện cho VĐV tham gia. Đặc biệt, yếu tố công bằng, khách quan, minh bạch cần phải được đảm bảo, bởi đây là yếu tố thể hiện uy tín của giải đấu. Từ đó, pickleball sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai", anh nói thêm.

PV