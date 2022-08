Vay tiêu dùng trực tuyến - Xu hướng tài chính thời đại

Đáp ứng hiệu quả nhu cầu vay nhanh, thủ tục đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo báo cáo mới nhất của Cốc Cốc về Xu hướng tìm kiếm trong Quý 1/2022, lượng tìm kiếm từ khóa "vay tiền nhanh" tăng 20% và từ khóa "vay online" tăng 14% so với quý trước. Cùng với đó, vừa qua, trong báo cáo "Tìm kiếm cho Ngày mai – Search for Tomorrow", Google cũng cho thấy bức tranh tổng thể về việc tìm kiếm từ khóa của người dùng kỹ thuật số tại Việt Nam, trong đó, các từ khóa về tài chính thể hiện lượt tìm kiếm tăng vọt trong thời gian qua, với lượt tăng 44% đối với từ khóa "vay tiền nhanh" và 54% với từ khóa "vay tiền online".

Tỷ lệ tăng trưởng của xu hướng tìm kiếm các từ khóa về vay tiền trực tuyến tỷ lệ thuận với số lượng người dùng rơi vào bẫy tín dụng đen và gặp phải các vấn đề về rò rỉ thông tin khi giao dịch trực tuyến ngày càng gia tăng. Đánh trúng tâm lý vay tiêu dùng nhanh, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh của đa số khách hàng vay, các bẫy tín dụng đen bủa vây khắp các nền tảng, lôi kéo người dùng thực hiện các khoản vay từ nguồn vốn không chính thống với lãi suất "cắt cổ" lên đến hàng trăm, hàng ngàn %/năm.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh khách quan hơn, hình thức vay trực tuyến cũng mang lại cho người dùng nhiều lợi ích, đặc biệt về tính tiện ích và nhanh chóng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vay tiêu dùng ở mọi thời điểm. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số 4.0 đang có những bước phát triển mạnh mẽ, vay trực tuyến được xem là "xu hướng thời đại", phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trẻ, với hành vi tài chính hiện đại, đề cao tính tính tiện lợi.

Vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao để hình thức "vay trực tuyến" tăng cường được độ uy tín của nguồn vốn, đảm bảo mức lãi suất và đáp ứng độ bảo mật thông tin người dùng theo quy định của pháp luật, để từ đó có thể phát triển mạnh mẽ hình thức vay này, đáp ứng nhu cầu vay trực tuyến ngày càng cao của người dùng kỹ thuật số? Chính vì thế, sự ra mắt giải pháp "Vay tiêu dùng trực tuyến" trên ứng dụng Mobile Banking SOL của Ngân hàng Shinhan được xem là một câu trả lời thỏa đáng cho bài toán đặt ra.

"Vay tiêu dùng trực tuyến" từ nguồn vốn chính thống của ngân hàng

Một lợi thế làm nên sự khác biệt của giải pháp "Vay tiêu dùng trực tuyến" trên ứng dụng Mobile Banking SOL so với các hình thức vay qua ứng dụng khác trên thị trường hiện nay đó là tính bảo mật và an toàn, do Mobile Banking SOL được phát triển và quản lý bởi chính Ngân hàng Shinhan, với sự đầu tư chuẩn mực về công nghệ bảo mật nhiều lớp. Đồng thời, nguồn vốn vay cũng được Ngân hàng Shinhan cung cấp và lên quy trình xét duyệt tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Việc ra mắt giải pháp "Vay tiêu dùng trực tuyến" đánh dấu một bước tiến mới của Ngân hàng Shinhan trong hành trình số hóa các sản phẩm/dịch vụ tài chính, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của mọi khách hàng trong thời đại công nghệ số, đặc biệt là phân khúc khách hàng trẻ.

Đây là giải pháp vay tiêu dùng trực tuyến được Ngân hàng Shinhan thiết kế trên ứng dụng Mobile Banking SOL với quy trình số hóa hoàn toàn từ giai đoạn đăng ký khoản vay đến giai đoạn giải ngân. Giải pháp này cung cấp cho khách hàng khoản vay với hạn mức lên đến 24 triệu đồng, cùng lãi suất hấp dẫn theo dư nợ gốc giảm dần. Với thủ tục được đơn giản hóa so với phương thức vay truyền thống, khách hàng chỉ cần chụp ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực để đăng ký khoản vay và nhận kết quả trong vòng 05 phút. Tất cả các thao tác và quy trình xét duyệt sẽ được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng Mobile Banking SOL, giúp tiết kiệm thời gian và giải quyết hiệu quả nhu cầu vốn vay của khách hàng ở mọi thời điểm.

Bên cạnh việc phát triển ứng dụng Mobile Banking SOL, Ngân hàng Shinhan đã và đang mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác tài chính số uy tín. Cụ thể, trong tháng 8/2022, Ngân hàng đã ra mắt sản phẩm Vay tiêu dùng trên Tiki – nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, Ngân hàng Shinhan dự kiến sẽ ra mắt các sản phẩm tài chính đa dạng cho khách hàng của Tiki, nhằm mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng.

Chia sẻ về giải pháp "Vay tiêu dùng trực tuyến", Ông Trịnh Bằng Vũ – Trưởng Khối Cho Vay Bán Lẻ của Ngân hàng Shinhan, cho biết: "Vay tiêu dùng trực tuyến được xem là tiền đề để thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số, giúp Ngân hàng Shinhan đạt đến các cấp độ dịch vụ tài chính cao cấp hơn và trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường tài chính số tại Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên thị trường tài chính số Việt Nam theo định hướng và chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra, nhằm mang đến trải nghiệm tài chính số vượt trội cho khách hàng, cũng như nắm bắt xu thế số hóa của hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới".

Để trải nghiệm giải pháp "Vay tiêu dùng trực tuyến", vui lòng tải ứng dụng Shinhan Bank Vietnam SOL tại Google Play (Android) hoặc App Store (IOS), hoặc tham khảo website: https://shinhan.com.vn/vi/shinhan_personal_category/tin-dung-2.html để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.

https://kenh14.vn/vay-tieu-dung-truc-tuyen-xu-huong-tai-chinh-thoi-dai-20220814161224229.chn