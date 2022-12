VAS Concert 2022 - Khát vọng toả sáng: Đêm nhạc hội hoành tráng của học sinh phổ thông dịp cuối năm

Sự kiện này từ lâu đã là "thương hiệu nghệ thuật" của học sinh Trường liên cấp Việt-Úc Hà Nội nói riêng và của học sinh phổ thông của Hà Nội nói chung. Sự kiện VAS Concert năm nay được tổ chức đồng thời với Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường, các tiết mục được đầu tư công phu hơn, hoành tráng hơn, đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm thanh ánh sáng sôi động và rực rỡ sắc màu.

Phát biểu tại chương trình 15 năm, Bà Đồng Thị Lan – Chủ tịch HĐQT Trường liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) nhấn mạnh: "Việt-Úc Hà Nội chính là nơi mà thầy cô là những người bạn lớn của các con học sinh. Không chỉ là kiến thức, mà còn là cách thầy cô gieo những hạt giống tâm hồn, chạm đến những niềm đam mê của các con, chia sẻ cả những cung bậc cảm xúc của cuộc sống học đường. Với chủ đề "Khát vọng Tỏa sáng", mỗi chúng ta sẽ được sống lại cảm xúc rộn ràng, trong trẻo của thời thanh xuân, sẽ cảm nhận vẻ đẹp, ánh sáng tuổi trăng rằm của Vas Hanoi đầy tinh khôi, rực rỡ".

Trong suốt 2 tiếng diễn ra chương trình, người xem lần lượt bước vào chuyến du hành qua ba phần quá khứ, hiện tại, tương lai với 16 tiết mục được trình bày bởi các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trường Việt-Úc Hà Nội, thể hiện đa dạng qua nhiều hình thức như múa ballet, hợp xướng, nhảy tương tác, đơn ca, tốp ca… Liên khúc mở màn "Bài học đầu tiên – Em yêu trường em" của tập thể gần 100 học sinh tái hiện hình ảnh 15 năm trước về một mô hình giáo dục "bán quốc tế" xuất hiện tại Hà Nội, đồng thời thể hiện sự thấu cảm của bậc làm cha, làm mẹ có con đi học xa nhà - thời mà du học còn là khái niệm hết sức đắt đỏ và gian khổ.

Đêm nhạc đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc, người xem thích thú theo giai điệu sôi động trong các tiết mục nhảy hiện đại của học sinh Trung học, vui vẻ trước sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong tiết mục "Nhảy Banana" với tạo hình quả chuối của các diễn viên nhí – học sinh khối Mầm non, lắng đọng cùng những giai điệu đầy xúc cảm của "Never enough", "It’s time to fly away".

Một trong những tiết mục đem lại nhiều thú vị cho người xem là ca khúc "Hello Việt Nam" do các thầy cô giáo Việt Nam và nước ngoài – niềm tự hào của Việt-Úc Hà Nội, biểu diễn. Các thầy cô mặc các trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam, vừa hát vừa múa trong những tràng pháo tay, reo hò hưởng ứng của khán giả. "Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết và công sức để tập luyện cho buổi diễn. Thật tuyệt vời khi được đứng trên bục giảng để truyền tải kiến thức và càng hạnh phúc hơn khi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi yêu VAS Hanoi và yêu đất nước tuyệt vời này", cô Emillie Talbot - Giáo viên tiếng Anh chia sẻ.

Cũng trong dịp kỉ niệm 15 năm thành lập, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao tặng Trường Việt-Úc Hà Nội bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong hợp tác quốc tế về giáo dục phổ thông". VAS Hanoi vinh dự là trường bán quốc tế tại Hà Nội có được thành tích này. Trong những năm qua, VAS Hanoi liên tục mở rộng hợp tác quốc tế với các trường Trung học, Đại học nổi tiếng thế giới như Trường Trung PLC Sydney (Úc), trường Trung học phổ thông Gosen (Nhật Bản), Đại học Deakin (Úc), Đại học Cambridge (Anh)… và đón tiếp các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc như NXB Collins.

Tiết mục "Bài ca VAS Hanoi" khép lại chương trình đã đem lại cảm xúc tự hào, đánh dấu một chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển bền vững của Việt-Úc Hà Nội. VAS Concert 2022 "Khát vọng toả sáng – Shining Aspirations" đã thể hiện nỗ lực về việc xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu, phát triển đồng đều về cả trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Tiết mục "I have a dream"