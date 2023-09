Vào nhà hàng ăn bữa gần 5 triệu, cặp đôi có hành động khiến nữ nhân viên phục vụ khóc ròng

Theo Asia One, sự việc gây bức xúc xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua tại nhà hàng kiêm quán cà phê Lao You Ji Fishhead Steamboat and Seafood Restaurant, tọa lạc tại số 245 đường Outram, Singapore.

Nữ nhân viên phục vụ tên Chen Wei (38 tuổi) thuật lại với tờ Shin Min Daily News rằng một cặp đôi nam nữ đã bước vào nhà hàng lúc 4h45' sáng. Lúc này nhà hàng sắp đóng cửa vì theo thông tin giới thiệu trên mạng, cơ sở kinh doanh này chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau.

Chen cho biết cặp đôi đã đặt các món ăn đặc trưng của cửa hàng, bao gồm món cải bó xôi trứng, gà hầm và cá bơn hấp Hong Kong (có giá 208 USD - tương đương 3,6 triệu VNĐ). Theo bức ảnh do Shin Min Daily News chụp tại cửa hàng, cá bơn có giá 160 SGD/kg (2,8 triệu VNĐ).

Cặp đôi còn gọi cơm cùng 2 loại đồ uống, với tổng hóa đơn là 245,60 SGD (tương đương 4,4 triệu VNĐ).

Đã hết giờ làm việc nhưng Chen và 1 đầu bếp, 1 nhân viên khác vẫn phải làm thêm giờ để phục vụ 2 thực khách này.

Cô Chen cho biết sau khi gần 1 tiếng đồng hồ ngồi ăn uống, cặp đôi không thể ăn hết số đồ ăn đã gọi và yêu cầu nhân viên đóng gói để mang đi.

Nghĩ rằng hóa đơn đã được thanh toán, Chen để đồ ăn thừa đã đóng gói trên bàn của cặp đôi, sau đó họ lấy và rời đi mà không thanh toán. Họ bước lên một chiếc taxi màu vàng và biến mất.

Cặp đôi này ăn uống no nê và đứng lên đi về mà không thèm trả tiền.

Theo đoạn video được camera quan sát của nhà hàng ghi lại, cặp đôi này (được cho là ở độ tuổi 40), trò chuyện vui vẻ và tỏ ra khá bình tĩnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong khi người phụ nữ mặc áo phông đen.

Vì khách không thanh toán hóa đơn nên cô Chen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bỏ tiền túi ra trả. Chen bức xúc nói: "Tiền lương hàng tháng của tôi chỉ có 1.800 SGD (tương đương 31 triệu VNĐ) với vô số khoản cần chi tiêu. Số tiền này đối với tôi không phải là nhỏ. Tôi mong họ có thể quay lại và trả tiền càng sớm càng tốt".

Chen nói thêm rằng đây là lần đầu tiên cô gặp những khách hàng như vậy sau khi làm việc tại quán ăn được một năm. Cô cho biết những khách hàng trước đây có thể đã quên thanh toán nhưng họ đã gọi cho nhà hàng để chuyển tiền qua PayNow. Chen chia sẻ, ban đầu cô cũng ngại kể với sếp về vụ việc vì lo lắng sếp sẽ không vui nhưng vì số tiền đó lớn đối với cô nên cô buộc phải lên tiếng để mong cặp đôi quay lại.

Chen nói: “Tôi đã hy vọng rằng khách hàng sẽ tự giác quay lại thanh toán hóa đơn nhưng đã một tuần trôi qua mà không có ai đến”.

Cô nói thêm rằng chủ nhà hàng đã biết về vụ việc và sẽ thực hiện các hành động cần thiết nếu sự việc không được giải quyết.

Chen cho biết để tránh những sai sót như vậy xảy ra trong tương lai, cô sẽ đợi thực khách thanh toán hóa đơn trước khi chuyển sang làm bất cứ việc gì khác.

Hồi tháng 3 đầu năm nay, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở nhà hàng BBQ Hàn Quốc Pa Bul Lo, có địa chỉ tại khu Serangoon Garden, Singapore. Tờ Asia One bình luận: "Giữa lúc các nhà hàng phải chật vật, căng mình để vượt qua khủng hoảng sau đại dịch Covid-19 thì có vẻ như nhiều thực khách vẫn không thông cảm mà muốn 'ăn chùa'".

Theo đó, một cặp đôi đã tới ăn ở nhà hàng này nhưng không thanh toán hóa đơn 269 SGD (tương đương 4,7 triệu VNĐ). Khác với vụ việc của cô Chen, nhà hàng này đã đăng tải đoạn video dài 9 phút cho thấy rõ mặt đôi nam nữ lên mạng xã hội Facebook.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông (phía dưới bên trái mặc đồ trắng) bỏ đi mà không trả tiền.

Sau đó, nhà hàng đã tìm ra được danh tính của họ nhưng ban đầu cả 2 người này đều từ chối thanh toán. Tuy nhiên, sau khi nhà hàng dọa kiện, người phụ nữ đã trả một nửa số tiền còn người đàn ông vẫn từ chối.

Điều kỳ lạ là sau khi biết chuyện, có tận 2 nhóm người lạ đã gọi điện đến nhà hàng để đề nghị thanh toán hóa đơn cho nhà hàng, trước sự ngạc nhiên của bà chủ.

Bà chủ nhà hàng nói với Asia One rằng cô rất biết ơn những lời đề nghị trả tiền cho nhà hàng của mình nhưng cô đã từ chối ý tốt. Cô nói: "Tôi coi đây là một khoản từ thiện".

"Tôi hy vọng tất cả những bức ảnh, video công khai này thông qua các nền tảng mạng xã hội sẽ dạy cho người đàn ông từ chối trả tiền một bài học", cô nói thêm.

Nguồn: Asia One