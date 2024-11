Theo Newsflare , sự việc xảy ra hôm 27/10 vừa qua. Từ sáng sớm, một nhân viên khách sạn đã phát hiện thấy một con lợn rừng lang thang trong khu vực sảnh.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy con lợn tỏ vẻ hoảng loạn, muốn tìm đường thoát ra ngoài. Tuy nhiên, hệ thống cửa xoay và cửa kính đã khiến con vật gặp khó khăn. Thậm chí, nó còn bị trượt chân và va vào khung cửa.

Vào khách sạn hạng sang không ngờ chứng kiến cảnh tượng khó tin

Trước tình huống hi hữu, các nhân viên khách sạn nhanh chóng gọi lực lượng chuyên trách đến hỗ trợ. Các sĩ quan và nhân viên an ninh đã đến kịp thời và sau nhiều nỗ lực, họ đã chế ngự được con lợn rừng một cách an toàn và đưa nó ra khỏi khách sạn mà không có sự cố nào xảy ra.

Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Lợn rừng không ít lần được phát hiện đi lang thang vào các khu vực đô thị ở Nam Kinh, thậm chí xuất hiện ở các quán trà, khuôn viên trường đại học và khu dân cư. Điều này khiến một số người đặt biệt danh cho Nam Kinh là "Thành phố của lợn rừng".

Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của loài vật này có thể là do các dự án mở rộng đô thị và những thay đổi trong môi trường tự nhiên.

Theo các chuyên gia, nếu gặp phải động vật hoang dã như lợn rừng, mọi người nên giữ bình tĩnh và tránh mọi hành động có thể khiêu khích con vật. Cách an toàn nhất là gọi cho chính quyền và để các chuyên gia xử lý tình huống.