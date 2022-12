Vàng, trang sức sang bừng sáng mùa lễ hội

Nhân dịp chuỗi các sự kiện Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên Đán, Bảo Tín Minh Châu mang đến rất nhiều cơ hội mua sắm vàng, trang sức với thiết kế đón đầu xu hướng và dành tặng chương trình ưu đãi với nhiều quà tặng cao cấp, giá trị cùng chương trình thu cũ đổi mới với ưu đãi lên đến 35% để bạn tự tin tỏa sáng, trưng diện đẹp sang trong suốt mùa lễ hội.



Khuấy động mùa lễ hội cùng Bảo Tín Minh Châu

Không khí Giáng sinh và năm mới 2023 đã ngập tràn muôn nơi. Trong thời khắc đặc biệt cùng bạn bè, người thân chờ đón những điều may mắn, tốt đẹp cho khởi đầu mới, ai cũng muốn rạng rỡ và thu hút. Vậy đâu là lựa chọn giúp bạn nổi bật mỗi lần xuất hiện? Hãy cùng Bảo Tín Minh Châu tỏa sáng với top vàng, trang sức được yêu thích nhất mùa lễ hội này.

Kim cương khí chất, bắt trọn ánh nhìn

Kim cương được mệnh danh là nữ hoàng đá quý và là biểu tượng của sự vĩnh cửu, trường tồn. Mang trong mình giá trị độc tôn cùng sức hút mãnh liệt, trang sức kim cương không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo, thuần khiết mà còn khẳng định phong cách đẳng cấp, khí chất quyền lực cho chủ sở hữu.

Để trở thành tâm điểm của bữa tiệc, quý cô, quý ông không thể bỏ lỡ những kiệt tác kim cương hoàn mỹ từ Bảo Tín Minh Châu. Lựa chọn này vừa tạo lên một tổng thể hoàn hảo, vừa khéo léo khoe trọn nét đẹp của cơ thể.

Đá quý đẹp sang, bừng sáng lễ hội

Không nằm ngoài xu hướng mùa lễ hội, trang sức đá quý phong thủy được nhiều người ưu ái lựa chọn. Dưới ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc đêm, ánh sắc của những viên đá đạt sẽ đến độ hoàn mỹ, khiến mỗi bước chuyển động của bạn đều lung linh, rạng rỡ và thu hút mọi ánh nhìn.

Trang sức Ý, thời thượng và phong cách

Đa dạng, đa sắc màu như chính thời trang Ý, trang sức Ý có 3 gam màu chủ đạo: Vàng màu, vàng trắng, vàng hồng để quý cô, quý bà, quý ông thỏa sức kết hợp từng loại trang phục và đổi mới phong cách trong từng bữa tiệc. Bên cạnh đó, từng thiết kế còn có độ bóng cao với nét đẹp thời thượng nên được nhiều người ưa chuộng để tinh tế bộc lộ sự thanh lịch, sang trọng mà không kém phần hiện đại.

Trang sức nam, thần thái cuốn hút, khí chất đỉnh cao

Để tự tin xuất hiện trong những buổi tiệc, quý ông cũng không thể thiếu những món trang sức độc đáo, phong cách từ quầy chuyên biệt trang sức nam của Bảo Tín Minh Châu. Chẳng hạn, một chiếc nhẫn gắn đá Cubic mang thiết kế tinh xảo, chế tạo trên chất liệu vàng 18K sẽ thể hiện toàn diện được nét lịch lãm vốn có bên trong và sự chỉn chu phong cách bên ngoài, giúp các quý ông trở nên lôi cuốn, mạnh mẽ.

Hay mặt dây chuyền nam đậm chất Ý cũng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo cùng những bộ vest chuẩn mực, chắc chắn sẽ tạo nên dấu ấn thời trang riêng biệt, thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người.

Tặng quà vàng – An sang lễ hội

Nhân dịp chuỗi các sự kiện này, Bảo Minh Châu còn đặc biệt chú trọng, mang đến những thiết kế độc đáo, sáng tạo như: Vỉ mèo vàng thần tài may mắn - linh giáp may mắn của năm, quà mừng bằng vàng Rồng Thăng Long 999.9, những charm vàng ta và những linh vật phong thủy chiêu tài lộc, hút may mắn…

Ưu đãi vàng rước ngàn lộc may từ Bảo Tín Minh Châu

Không khí ngày lễ giáng sinh và năm mới đang dần tưng bừng, đây cũng chính là lúc chúng ta tạm gác lại mọi lo toan và những khó khăn trong thời gian qua và sống tỏa sáng rực rỡ. Để giúp Quý khách hàng tận hưởng trọn vẹn không khí mùa lễ hội và tự tin trao tặng nhau những món quà yêu thương, từ ngày 23/12/2022 - 20/01/2023 Bảo Tín Minh Châu dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể:

- Quý khách hàng khi đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng đều sẽ nhận được bộ quà tặng Tết sang trọng từ Bảo Tín Minh Châu.

- Mọi khách hàng, giao dịch mua sắm, sử dụng dịch vụ tại Bảo Tín Minh Châu đều được tham gia chương trình "check in nhận quà" với tổng ưu đãi quà tặng lên đến 110.000.000 đồng.

- Tặng lư hương cho khách hàng mua trang sức đá ngọc quý và mỹ nghệ vàng Rồng Thăng Long gắn đá ngọc quý với ưu đãi quà tặng lên đến 38.000.000 đồng.

- Ưu đãi lên đến 35% khi mua vàng trang sức, quý khách hàng mua càng nhiều ưu đãi càng sâu, giá càng tốt.

- Đặc biệt, để Quý khách được đẹp sang thỏa sức tận hưởng mùa lễ hội Bảo Tín Minh Châu dành tặng ưu đãi lên đến 10% khi khách hàng bán lại sản phẩm cũ, đổi sang sản phẩm mới có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.

- Nhận ngay quà tặng cao cấp với tổng ưu đãi lên đến 136.000.000 vnđ khi mua Vàng Rồng Thăng Long, quà mừng vàng bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9.

- Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu dành tặng khách hàng chương trình "tân trang miễn phí" áp dụng cho tất cả các loại trang sức không phân biệt nơi mua.

Bảo Tín Minh Châu - Điểm đến uy tín, lựa chọn ưu tiên

Là thương hiệu uy tín, luôn không ngừng nắm bắt, cập nhật xu hướng trang sức mới nhất, từ lâu Bảo Tín Minh Châu đã trở thành điểm đến ưu tiên của nhiều thế hệ khách hàng.

- Vàng và trang sức được chế tác trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguyên liệu vàng chất lượng cao.

- Các loại đá ngọc quý, kim cương gắn trên trang sức được tuyển chọn kỹ lưỡng và kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, có chứng thư kiểm định uy tín tại các viện ngọc học.

- Mọi sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu điều được bảo hành, tân trang trọn đời.

Cách thức liên hệ Bảo Tín Minh Châu:

- Điện thoại miễn phí: 1800585899.

- Website: btmc.vn.

- Fanpage Bảo Tín Minh Châu (tích xanh): facebook.com/baotinminhchau1989.

- Zalo: Bảo Tín Minh Châu (tích vàng).