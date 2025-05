Vắng bóng sóng stream, hot girl Liên Quân trần tình về tin đồn "bí mật"

Từng dành nhiều thời gian gắn bó, xây dựng cộng đồng, chứng minh tên tuổi, cô nàng streamer Bé My (Mỹ Hạnh) là một trong những hot girl Liên Quân Mobile nổi bật. Cô nàng ghi dấu ấn với kỹ năng chơi game ấn tượng, đồng thời thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp và phong cách livestream độc đáo. Tuy nhiên, việc vắng bóng trên sóng livestream gần đây hot girl này đã dẫn đến nhiều tin đồn không chính xác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cô nàng.

Cụ thể, sau một thời gian dài không xuất hiện trên sóng livestream, nhiều người hâm mộ bắt đầu đặt ra câu hỏi về lý do vắng mặt của cô. Một số tin đồn cho rằng Bé My gặp phải vấn đề sức khỏe, vướng sự cố cá nhân thậm chí là off stream để bí mật sinh con.

Khi nhận được thông tin, cô nàng không im lặng mà chủ động lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Cô với tính cách hài hước, lập tức tỏ "thái độ" lầy lội nhắc thẳng về tin đồn: "Người ta đồn tui nghỉ đẻ nên phải ngoi lên".

Cùng với đó, nữ streamer đính kèm loạt khoảnh khắc bỏng mắt, khoe vòng eo thon gọn, vòng một lấp ló.

Nếu theo dõi Bé My từ lâu, dễ nhận ra nữ streamer nổi tiếng, từng gắn liền với hình ảnh ngây thơ, dễ thương, nay khiến cộng đồng mạng phải "mắt tròn mắt dẹt" khi chuyển mình sang phong cách gợi cảm, quyến rũ một cách bất ngờ. Diện mạo mới mẻ, ngày càng gợi cảm, quyến rũ khiến cho những người theo dõi cô nàng không khỏi bất ngờ, dành nhiều lời ngợi khen cho sự thay đổi đột phá này.

Thực tế, việc cô nàng vắng bóng trên sóng livestream quá lâu khiến dân tình nảy sinh thắc mắc cũng là điều dễ hiểu, thể hiện sự quan tâm với những người làm nghề. Người hâm mộ không khỏi mong ngóng sự quay trở lại bùng nổ của gái xinh này trong thời gian tới.