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Vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo vtcnews.vn
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Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 8/7/2026, giá vàng 9999 tại SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, còn được gọi vàng ta hay vàng 24K.

Đặc điểm của vàng 9999

Do gần như không bị lẫn tạp chất của các kim loại khác nên vàng 9999 mang sắc vàng ánh kim đậm.

Về đặc tính vật lý, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị biến dạng (móp méo, trầy xước) khi chịu tác động lực bên ngoài. Vì đặc điểm này, vàng 9999 thường không sử dụng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá quý phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc thỏi.

Vàng 9999 chủ yếu được xem như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản dài hạn hơn là một món đồ phụ kiện thời trang.

Vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026

Lúc 7h sáng nay 8/7/2026, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 14,42 - 15,0 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 8/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.700.000

15.020.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.700.000

15.030.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.670.000

14.970.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.670.000

14.980.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.420.000

14.770.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 8/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.700.000

15.020.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.670.000

14.970.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.670.000

14.980.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.420.000

14.770.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.650.000

14.950.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.650.000

14.950.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.550.000

14.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.550.000

14.950.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.550.000

14.950.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.350.000

14.850.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.600.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.500.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.390.000

14.890.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.650.000

14.950.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.650.000

14.950.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.300.000

14.800.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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