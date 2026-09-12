Va chạm với xe chở rác, người đi xe đạp tử vong tại chỗ

Sáng 12/9, trên Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chở rác và xe đạp, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 cùng ngày, xe ô tô chở rác lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ Quốc lộ 1A đi Chợ Gạo. Khi đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 50 và đường Trần Nguyên Hãn (đoạn thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), tài xế điều khiển phương tiện rẽ phải vào đường Trần Nguyên Hãn thì va chạm với xe đạp do một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người đi xe đạp ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.