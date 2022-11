Va chạm với tàu hỏa, 1 phụ nữ ở Hải Phòng tử vong

Cuối giờ chiều nay (16/11), một phụ nữ ngoài 40 tuổi (chưa rõ danh tính, không mang theo giấy tờ tùy thân) điều khiển xe máy lưu thông từ xã Tân Tiến qua đường sắt để đi ra Quốc lộ 5.

Chiếc xe máy bị hư hại hoàn toàn sau va chạm

Cùng thời điểm này, tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đi tới. Do không chú ý quan sát, người phụ nữ băng qua đường sắt và bị tàu đâm trúng dẫn đến tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện An Dương và TP. Hải Phòng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trên địa bàn huyện An Dương (TP Hải Phòng) hiện có nhiều đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, không có rào chắn, đèn tín hiệu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn tại các đường ngang qua đường sắt, hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra./.