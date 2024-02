Uyên Linh bất ngờ nhắc chuyện "nói xấu sau lưng" hậu chung kết Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Nguyên văn dòng trạng thái của Uyên Linh:

Sáng nay thức dậy sau giấc ngủ 10 tiếng, thong thả sắp xếp lịch bay lại (đôi chút, do Tết, mình rất nên trừ hao.). Vừa tắm gội vừa luyện thanh, chuẩn bị chút nữa đi thu bài cho nhãn hàng. Sau đó make up & đi phỏng vấn. Khuya nay bay chuyến 23h ra Hà Nội diễn 2 show cuối cùng của năm con Mèo.

Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn & guồng bánh xe của thị trường âm nhạc vẫn quay đều. Lúc nào nổi lên hùng tâm tráng chí, mình đi chơi gameshow hoà vào không khí cả làng cùng vui. Lúc nào cần ẩn nhẫn tu luyện thì mình tàng hình. Mình vẫn ở "đó", là chính mình, chăm chỉ làm điều mà - What I do best - làm tốt nhất. Ai cũng thế cả thôi chứ không riêng gì mình cả.

Sau một khoá học ngắn, nửa năm, cùng các Chị Đẹp & ekip cả trăm con người, tuyệt đối chỉ có lời chứ không có lỗ. Yêu đời, hiểu rõ hơn con người và trân trọng duyên số. Tuyệt đối không có hờn tủi, trách móc, tị hiềm, xiên xỏ. (Có chăng nói xấu sau lưng xíu thui kkk, mà cái đấy tính làm gì)

... Với em giờ này, có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối.

Đó là Tết, bố mẹ ở nhà đang chờ, ôm đứa con vào lòng. Ngoài cửa, mọi thứ tạm gác lại, hẹn mùng 8 Tết chạy show tiếp nhé hihihi.

Xin cảm ơn!