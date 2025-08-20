Uyên Hồ ra mắt Innersound: Không gian số nuôi dưỡng nội tâm giữa thời đại số

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rối loạn lo âu và trầm cảm đã trở thành một trong những gánh nặng sức khỏe lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, nhu cầu chăm sóc đời sống nội tâm đang tăng nhanh, đặc biệt ở giới trẻ và người lao động tại các đô thị lớn. Điều này cho thấy nhu cầu về một phương pháp tinh gọn, dễ tiếp cận và gắn kết cộng đồng là hết sức cần thiết.

Đón đầu xu hướng này, tác giả Uyên Hồ - hiện sinh sống tại Singapore và là tác giả cuốn sách "Vũ Trụ Không Lạnh Lẽo Như Bạn Nghĩ" - vừa chính thức ra mắt nền tảng Innersound, một không gian số hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua phương pháp Inner Light Method do chính cô phát triển.

Inner Light Method là một phương pháp tinh gọn, chỉ cần 5–6 phút vào buổi sáng và tối. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, người thực hành được dẫn dắt để:

- Buông bỏ cảm xúc tiêu cực và gánh nặng tâm trí, tái tạo năng lượng tích cực.

- Hoà nhịp với hơi thở, nhịp đập của thiên nhiên và vòng tuần hoàn cân bằng của tạo hóa.

- Nuôi dưỡng sự bình an nội tâm, hướng đến trạng thái cân bằng và sáng rõ.

Ảnh minh họa chuỗi ‘Chữa lành mỗi ngày’ trong Innersound – tác giả Uyên Hồ."

Khác với nhiều ứng dụng vốn thiên về thư giãn hay hỗ trợ giấc ngủ, Innersound hướng đến triết lý "Chữa lành – Kết nối – Trao đi":

- Chữa lành: Giúp giải tỏa những vết xước tinh thần và khơi dậy sự bình an bên trong.

- Kết nối: Không chỉ với chính mình, mà còn với cộng đồng, thiên nhiên và những giá trị nhân văn lớn hơn.

- Trao đi: Khi nội tâm sáng rõ, mỗi người sẽ tự nhiên lan tỏa điều tích cực đến xung quanh.

Uyên Hồ chia sẻ: ‘Cơ thể cần thức ăn để sống, còn linh hồn cần sự nuôi dưỡng từ tình yêu và chân lý. Khi tâm linh được lấp đầy bởi tình yêu và sự kết nối chân thật, cuộc sống bên ngoài cũng trở nên trọn vẹn và tươi đẹp hơn."

Tác giả Uyên Hồ

Innersound không đơn thuần chuyển thể nội dung sách thành audiobook. Đây là một "không gian thứ hai" nơi Uyên trực tiếp giải nghĩa từng chương, chia sẻ chiều sâu trải nghiệm và mở rộng các tầng ý nghĩa gắn với thực hành hàng ngày. Người dùng được đồng hành qua giọng kể gần gũi, tạo cảm giác như đang được dẫn dắt trong một hành trình chữa lành cá nhân.

Bên cạnh đó, phương pháp Inner Light Method trong Innersound không dừng lại ở một vài bài tập cố định, mà là một hành trình được nuôi dưỡng lâu dài. Uyên Hồ trực tiếp đồng hành, cập nhật gần như mỗi ngày với nhiều góc nhìn và trải nghiệm khác nhau. Nhờ sự đổi mới liên tục này, phương pháp không chỉ mang đến sự thư giãn tức thời, mà còn giúp người dùng hình thành thói quen chăm sóc nội tâm bền vững và hiệu quả.

Song song với nền tảng, Uyên Hồ cũng đang xây dựng cộng đồng "Vũ Trụ Nội Tâm" - nơi mọi người có thể cùng học tập, thực hành và chia sẻ trải nghiệm. Đây là không gian để các thành viên cảm thấy được nâng đỡ bởi sự đồng hành và kết nối, thay vì đi một mình trên hành trình chữa lành.

Innersound còn mở ra cơ hội hợp tác cho những người thực sự tìm thấy giá trị từ phương pháp này - biến trải nghiệm cá nhân thành một công việc mang ý nghĩa, vừa chăm sóc nội tâm, vừa tạo thêm nguồn thu nhập.

Trong xã hội hiện đại đầy áp lực, việc dành vài phút mỗi ngày để lắng nghe chính mình đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Sự ra đời của Innersound phản ánh một xu hướng mới: kết hợp công nghệ số với tri thức chữa lành để mang đến một phương pháp ngắn gọn, dễ tiếp cận nhưng vẫn giàu chiều sâu.

Với sự kết hợp giữa khoa học, trải nghiệm cá nhân và niềm tin vào sự sáng tạo, Innersound được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong làn sóng chăm sóc sức khỏe tinh thần tại Việt Nam - giúp mỗi người quay về với "vũ trụ bên trong" để tìm thấy sự bình an, ý nghĩa và trọn vẹn trong đời sống hiện đại.