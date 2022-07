USSINA - Aging Beef & Bar mừng sinh nhật tròn 3 tuổi

Bò Wagyu ủ tuyết – Tinh hoa ẩm thực Nhật Bản

Chắc hẳn ngày nay, chúng ta đều đã nghe nhiều thông tin về thịt bò Wagyu – niềm tự hào của người Nhật Bản. Một loại bò sống cô lập tại những vùng cao nguyên màu mỡ, nhờ đó mà giữ trọn sự thuần khiết và hấp thụ toàn bộ tinh hoa của đất trời địa phương.

Sau 30 - 33 tháng, những chú bò Wagyu đực thiến, khỏe mạnh mới đủ tiêu chuẩn cho thịt. Không chỉ vậy, thịt bò Wagyu chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dần trở thành món ăn đắt đỏ hàng đầu thế giới và được giới thượng lưu săn đón.

Với mong muốn vươn tầm thế giới, các nghệ nhân Niigata (Nhật Bản) đã lấy phương thức bảo quản thịt ở ngoài trời tuyết lạnh để ủ bò trong tuyết độc đáo lưu truyền suốt 200 năm.

Trải qua một quá trình ủ tuyết và yêu cầu khắt khe thịt sẽ có độ mềm tăng gấp 2.5 lần, vị ngọt thịt đậm đà gấp 3 lần. Lượng cholesterol giảm đến 70%, cực kỳ phù hợp với những thực khách yêu thích thịt bò và luôn hướng tới lối sống, phương pháp ăn uống tốt cho sức khỏe.

USSINA Aging Beef & Bar tự hào là nhà hàng phục vụ cực phẩm bò Wagyu ủ tuyết – Tinh hoa ẩm thực Nhật Bản.

Dùng bữa tại nhà hàng Nhật Bản trên những tầng mây

Tọa lạc ở vị trí "triệu đô" tại tầng 77 của tòa nhà xanh Việt Nam – Landmark 81, USSINA Aging Beef & Bar là một trong những nhà hàng cung cấp trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản cao cấp với "không gian trên mây", ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn hoa lệ.

Phóng mắt ra xa, từ sông Sài Gòn rộng lớn, những đại lộ hay tòa nhà chọc trời đều thu bé lại, tạo thành một bức tranh phố thị muôn màu sắc.

Vị trí ngồi được nhà hàng sắp xếp vô cùng tinh tế với dọc các bức tường kính khổng lồ nên dù ngồi đâu bạn cũng sẽ trọn vẹn bữa tối bên người thân và gia đình.

Set menu "Summer Sea, Sun & Sky" đặc biệt mừng tuổi mới

3 năm đã đi qua, đó không phải là một chặng đường dài nhưng cũng không ngắn để USSINA – Aging Beef & Bar mang tinh hoa ẩm thực từ vùng Niigata của xứ sở hoa Anh Đào đến với người Việt.

Chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên USSINA vẫn luôn cố gắng để lưu giữ những hương vị độc đáo từ thịt bò Wagyu. Đặc biệt, những thớ thịt bò Wagyu được sử dụng kĩ thuật ủ lạnh trong tuyết lưu truyền hơn 200 năm.

Set menu "Summer Sea, Sun & Sky" - mùa hè bất tận kỷ niệm 3 tuổi của USSINA - Aging Beef & Bar

Set menu "Summer Sea, Sun & Sky" ra mắt trong mùa hè này, và cũng là set menu đặc biệt USSINA muốn gửi đến thực khách để cùng chia vui và chào mừng tuổi mới với USSINA. Set menu "Summer Sea, Sun & Sky" có mức giá 1.990.000 đồng/ khách, mang đến trải ngiệm mùa hè bất tận với đầy đủ các món từ khai vị đến tráng miệng, và tất nhiên không thể thiếu bò Wagyu ủ tuyết – món ăn độc đáo của USSINA được nướng trên đá nóng từ núi Phú Sĩ.

Khai vị với hương vị biển cả của món Canadian Seashell (ốc vòi voi Canada hấp rượu Sake). Ốc vòi voi được biết đến là một thực phẩm dinh dưỡng với gần 20 loại axitamin cần thiết cho cơ thể.

Canadian Seashell (ốc vòi voi Canada hấp rượu Sake)

Khi đã khai vị với Canadian Seashell, chúng ta sẽ được thưởng thức trọn vị sóng biển cùng Ocean Black Coral (Mỳ Ý đen với tôm và cà chua Hokkaido).

Ocean Black Coral (Mỳ Ý đen với tôm và cà chua Hokkaido)

Hưởng trọn khí trời từ biển cả, Summer Sun sẽ đưa thực khách đến chân trời của tinh hoa ẩm thực cùng Summer Sunshine (salad cua tuyết); Golden Summer (cá mú đen và gan cá mặt quỷ hấp) và món đặc biệt không thể thiếu Aureate Sunrise (thăn ngoại Wagyu, nạc đùi, lưỡi bò).

Aureate Sunrise (combo thăn ngoại Wagyu, nạc đùi, lưỡi bò) và bàn tiệc "Summer Sea, Sun & Sky"

Kết thúc một chuyến đi mùa hè trọn vẹn cùng với Summer Rain (kem phúc bồn tử) với vị chua dịu và thanh mát, cùng một ly Tropical Bellini, thức uống khó quên trong vị giác của Collagen Enrich ReFa, syrup đào, rượu Rum, rượu Chile.

Và thật tiếc khi bạn chưa thưởng thức qua Summer Rain (kem phúc bồn tử) để nói lời cảm ơn chuyến đi cùng USSINA

Mỗi vật trang trí tại đây đều mang ý nghĩa riêng biệt, cộng hưởng tạo nên không gian nhà hàng dành cho gia đình đầy thú vị

Những khách hàng thân thiết của USSINA luôn hài lòng với những trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo

Sky 77 - The First Premium Japanese Snow Aging Wagyu in Vietnam

Booking: 089 667 2861 – 0287 307 9793

Website: https://ussinavietnam.vn/

Address: 77th floor, Landmark 81 building, 720A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC.

Opening time: 11:00 – 23:00 (last order 22:00)

