4 đường tàu sống ảo nổi tiếng tại Việt Nam, chụp góc nào cũng đẹp như phim

Bình thường chỉ là những đoạn đường giao thông cho tàu hoả qua lại, thế nhưng khi được các bạn trẻ đến check-in đầy ảo diệu trên mạng xã hội, những đường tàu này đã trở nhanh chóng nên "hot hit", được nhiều tín đồ "sống ảo" lui tới. Cùng điểm qua 1 vài đường tàu đình đám, đẹp miễn chê, cứ lên hình là sáng ngời ngời nhé!



Đường hầm hoả xa (Đà Lạt)

Nếu đã từng xem qua bộ phim "Be With You" (Và Em Sẽ Đến) của Hàn Quốc, chắc bạn còn nhớ cảnh 2 cha con đứng chờ người mẹ trở về ở đường hầm tàu giống như thế này. Cũng nhờ vẻ đẹp không khác mấy so với trên phim mà đường hầm hoả xa đã trở thành địa điểm "sống ảo" được giới trẻ check-in lia lịa trên Facebook, Instagram.



Đường hầm tàu này thực chất thuộc con đường xe lửa răng cưa được Pháp xây dựng nối Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Đà Lạt ngày xưa. Vì đã bị bỏ hoang nhiều năm nên khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được rõ vẻ ma mị, bí ẩn. Bên trong đường hầm thì sâu hun hút, trên tường thì phủ đầy rêu xanh, bên dưới là 1 thảm hoa dại. Đảm bảo khi đến chụp choẹt tại đây, những bức ảnh của bạn sẽ mang 1 phong cách rất riêng, rất lạ.

Để có được những bức ảnh "chuẩn chỉnh" nhất, bạn nên lựa chọn trang phục đơn sắc hoặc màu trầm 1 chút. Đừng quên kết hợp cùng vài loại đạo cụ như dù trắng, dù trong suốt hoặc cầm hoa cỏ để tạo điểm nhấn. Đặc biệt hơn, đường hầm hoả xa có đến 2 đầu, nếu chịu khó đi xuyên qua đầu bên kia sẽ có nhiều góc chụp đẹp hơn. Tuy nhiên, đường đi trong hầm hơi ẩm ướt, bạn nhớ phải cẩn thận nhé.

Đường đi: Đường hầm hoả xa nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km, từ trung tâm thành phố bạn di chuyển đến đường Trần Quốc Toản. Sau đó đi tiếp theo hướng đồi chè Cầu Đất sẽ đến vườn rau sạch organic Đà Lạt. Tại đây đi thêm 3km nữa, xuống hết con dốc bạn sẽ đến được đường hầm hoả xa.

Đường tàu ga Hải Vân Bắc (Huế - Đà Nẵng)

Ga Hải Vân Bắc là 1 nhà ga xe lửa nằm tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là 1 điểm của tuyến đường sắt Bắc Nam, nối ga Lăng Cô (Huế) với ga Hải Vân (Đà Nẵng). Dọc theo 2 bên đường ray xe lửa là khung cảnh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng với núi đồi trập trùng và những hàng cây xanh mướt. Đến đây, không chỉ chụp được những bức ảnh "siêu cấp ảo" mà bạn còn có thể phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh đường đèo cực chill. Để những bức ảnh có đầy đủ ánh sáng và bạn không phải nheo mắt khi chụp, bạn nên đến vào buổi sáng hoặc xế chiều, tránh đi vào buổi trưa nắng gắt. Một lưu ý quan trọng là bạn phải phải giữ an toàn vì ga tàu hiện tại vẫn đang còn hoạt động.



Ngoài góc đường ray tàu cứ thả dáng nhẹ là có ảnh đẹp này thì ngay dưới chân đèo Hải Vân còn có cả 1 chiếc "cổng trời" đậm chất điện ảnh có tên gọi là cầu vòm Đồn Cả, nằm trong địa phận giáp ranh giữa Đà Nẵng và Huế, bạn chỉ cần men theo đường ray xe lửa khoảng 700m là tới. Một lưu ý nhỏ là cứ 15 - 30 phút sẽ có đoàn tàu chạy ngang qua, bạn nhớ canh đúng lúc để chụp lại, chắc chắn ảnh check-in của bạn sẽ đẹp như trong phim luôn.

Ảnh: Lê Phương Tùng, @jayni.foodandtraveling

Đường đi: Để đến ga Hải Vân Bắc, bạn đi quốc lộ 1A theo hướng đèo Hải Vân, đi qua đoạn Hải Vân Quan và đi thẳng tiếp chừng 5km sẽ thấy 1 đoạn đường nhỏ phía bên phải. Bạn rẽ vào và đi thẳng thêm khoảng 1,5km nữa là sẽ đến được ga Bắc Hải Vân. Vì đường khá dốc, bạn nên đi xe số cho an toàn và nhớ là đi chậm thôi nhé.

Đường tàu hỏa leo núi Mường Hoa (Sa Pa)

Tàu leo núi Mường Hoa chắc chắn là đường tàu "sống ảo" được nhiều bạn trẻ lập kèo nhất đến check-in khi ghé Sa Pa du lịch. Hiện tại, tuyến tàu hỏa leo núi này đang là 1 trong những tuyến tàu hỏa leo núi dài và hiện đại bậc nhất ở Việt Nam. Bên trong toa tàu được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu với những đường nét chạm khắc ấn tượng. Đặc biệt hơn, ở mỗi toa tàu đều có lớp cửa kính trong suốt cho bạn vừa ngắm cảnh vừa có thể chụp ảnh khi tàu qua thung lũng.



Ngoài ra, tàu hỏa leo núi Mường Hoa còn sở hữu nhà ga hình mái vòm phủ kín lộng lẫy, lên hình mà nói đang ở Châu Âu thì ai cũng tin. Bạn có thể chờ lúc đoàn tàu đậu lại trong ga, tranh thủ đến "nháy" liền vài tấm. Chắc chắn với kiến trúc quá đỗi xinh đẹp của nhà ga cộng với tông màu đỏ - vàng rực rỡ của đoàn tàu sẽ cho bạn những bức ảnh "không ảo không ăn tiền". Nhớ là phải chuẩn bị những bộ trang phục nhìn cổ điển 1 chút thì lên hình sẽ đẹp hơn nhé.

Đường đi: Để đến được nhà ga Mường Hoa, bạn phải đi tàu hoả leo núi xuất phát từ ga Sa Pa nằm bên trong Sun Plaza. Sun Plaza nằm ngay ngã 4 trung tâm thị xã Sa Pa. Bạn chỉ cần đứng từ nhà thờ đá, phóng tầm mắt sang quảng trường sẽ thấy ngay Sun Plaza.

Đường tàu tại đồi chè Cầu Đất (Đà Lạt)

Thời gian gần đây, giới trẻ đang check-in rần rần tại 1 đoàn tàu hơi nước theo phong cách Châu Âu nằm giữa lưng chừng đồi, mang tông màu đỏ nổi bật. Không những vậy, khung cảnh xung quanh đoàn tàu cũng vô cùng xuất sắc với 1 bên là đồi chè xanh bát ngát, 1 bên là đồi hoa ngũ sắc và lavender cực thơ. Đảm bảo chụp ảnh theo phong cách cổ xưa, hoài niệm 1 chút là bao hợp.

Ảnh: Trình Nguyễn, Viên Diệu Phát

Tuy nhiên, đoàn tàu này thực chất là 1 quán cà phê được thiết kế giống đường tàu thật đến 90%. Bạn có thể thoải mái chụp ở bất cứ góc nào bên ngoài. Bên trong cũng được bài trí bàn ghế vô cùng xinh xắn để bạn ngồi nhâm nhi những ly cafe thơm ngon và ngắm cảnh đồi chè, Ngoài ra, vị trí ngay ô cửa sổ cũng giúp bạn "săn" được những bức ảnh tuyệt đẹp. Đừng quên lựa chọn góc chụp từ trên cao để bắt trọn được toàn cảnh đường tàu và cánh đồng hoa lãng mạn. Nếu được hãy chuẩn bị những bộ trang phục xưa cũ 1 chút và xách theo chiếc vali đan bằng mây để phù hợp bối cảnh hơn nhé.

Ảnh: Đồng Ngô, Viên Diệu Phát, Cristi Thương

Đường đi: Đoàn tàu này nằm ngay đồi chè Cầu Đất, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 23km. Từ đài phun nước Đà Lạt, bạn di chuyển theo hướng cầu Ông Đạo, đến hết đường rẽ phải vào đường Trần Quốc Toản, đi thêm 300m gặp vòng xoay trước khách sạn Dalat Palace. Sau đó, bạn theo lối thứ 2 đến đường Tự Phước. Tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 20 là đến đồi chè Cầu Đất.

