Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) công an TP.HCM, nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu, bia gây nên, PC08 đã cho triển khai kế hoạch cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ ngày 20/6 đến 20/9/2022