UOB Việt Nam kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ thông qua hợp tác chiến lược với Park Hyatt Saigon

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm độc bản vượt trên giá trị tài chính, UOB Việt Nam đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên hợp tác với Park Hyatt Saigon để kiến tạo hành trình đặc quyền dành riêng cho khách hàng của mình, chính thức bắt đầu từ ngày 16/07/2026.

Thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB Việt Nam tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tinh tuyển đến từ các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch và phong cách sống. Ảnh: DNCC

Thước đo mới của phong cách sống hiện đại

Theo nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2025 do UOB và Boston Consulting Group phối hợp thực hiện, hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận các hạng mục chi tiêu cho trải nghiệm là thiết yếu, từ du lịch, ẩm thực và giải trí đến các hoạt động nghỉ dưỡng phong cách sống. Con số này cho thấy nhiều người đang chủ động đầu tư cho chất lượng sống và dành ưu tiên cho những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, có dấu ấn và phong cách của riêng họ.

UOB Việt Nam tin rằng những điều đáng giá trong cuộc sống không chỉ là việc tích lũy tài sản, mà còn ở những trải nghiệm để lại cảm xúc và ký ức lâu dài. Vì vậy, không chỉ đồng hành với khách hàng ở khía cạnh tài chính, ngân hàng luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những cơ hội tận hưởng cuộc sống theo những cách ý nghĩa và khác biệt hơn.

Xuất phát từ cùng một triết lý đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) ("UOB Việt Nam") và Park Hyatt Saigon đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) vào ngày 16/07/2026. Sự kiện không chỉ đánh dấu việc UOB Việt Nam trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thiết lập hợp tác với Park Hyatt Saigon, mà còn mở ra một hành trình đặc quyền mới, nơi những trải nghiệm tinh tuyển được thiết kế để giúp mỗi khoảnh khắc tận hưởng của khách hàng trở nên khác biệt, đáng nhớ và giàu cảm hứng hơn.

Đại diện UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) vào ngày 16/07/2026. Ảnh: DNCC

Khi trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu

Sự hợp tác giữa UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon được xây dựng trên một tầm nhìn chung: kiến tạo những trải nghiệm xuất sắc và khác biệt cho khách hàng. Nếu UOB Việt Nam mang đến các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa cùng những đặc quyền phong cách sống được tuyển chọn, thì Park Hyatt Saigon chinh phục khách hàng bằng trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực đẳng cấp quốc tế, được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Park Hyatt Saigon với biểu tượng kiến trúc đẳng cấp, bản sắc riêng biệt và chất lượng dịch vụ xuất sắc. Ảnh: DNCC

Park Hyatt Saigon hiện đang là khách sạn duy nhất sở hữu Một MICHELIN Key tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định bản sắc riêng biệt, thiết kế đẳng cấp và chất lượng dịch vụ xuất sắc được công nhận ở cấp độ quốc tế.

Đằng sau mỗi quan hệ hợp tác, UOB Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm phù hợp với phong cách sống của mỗi người. Sự đồng hành cùng Park Hyatt Saigon là bước tiếp theo trong chiến lược đó, tiếp nối mối quan hệ hợp tác toàn cầu giữa UOB và MICHELIN Guide Hotels từ năm 2025. Từ những khách sạn sở hữu Một, Hai hoặc Ba MICHELIN Keys trên khắp thế giới đến những trải nghiệm được tuyển chọn ngay tại Việt Nam, UOB đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đặc quyền, nơi mỗi hành trình không chỉ là tận hưởng mà còn là cơ hội khám phá những giá trị tinh tế nhất của cuộc sống.

Bên trong khu vực Fine Dining khách sạn Park Hyatt Saigon. Ảnh: DNCC

Đặc quyền dành riêng cho khách hàng UOB Việt Nam tại Park Hyatt Saigon

Thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB Việt Nam mang đến loạt đặc quyền được thiết kế riêng cho khách hàng của mình, giúp mỗi trải nghiệm lưu trú và thưởng thức ẩm thực trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn. Theo đó, tất cả chủ thẻ UOB Việt Nam được tận hưởng ưu đãi lên đến 20% cho dịch vụ lưu trú tại Park Hyatt Saigon.

Sắp tới, những Khách hàng Ưu Tiên đáp ứng điều kiện chi tiêu sẽ có cơ hội thưởng thức thực đơn cao cấp được thiết kế riêng theo từng quý trong không gian sang trọng của khách sạn. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ mang đến những đặc quyền riêng trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, tiệc trưa đối tác hoặc trà chiều dành cho Khách hàng Ưu Tiên.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, ngân hàng luôn hướng đến việc mang lại những giá trị vượt ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống. Bằng sự am hiểu tường tận nhu cầu của từng nhóm khách hàng và kết nối họ với các thương hiệu cao cấp, UOB Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đặc quyền có chiều sâu, đồng hành cùng khách hàng trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống.

"Đối với UOB Việt Nam, việc đồng hành cùng khách hàng không đơn giản chỉ dừng lại ở việc cung cấp những dịch vụ tài chính hằng ngày. Bằng sự thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền của mình thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm được tuyển chọn từ các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch và phong cách sống."

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: DNCC

Bên cạnh những đặc quyền tại Park Hyatt Saigon, khách hàng UOB Việt Nam còn được tận hưởng danh mục đặc quyền phong phú từ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm và giải trí. Thông tin về các chương trình ưu đãi hiện hành được cập nhật tại go.uob.com/FAYLv.

Thấu hiểu rằng những trải nghiệm ý nghĩa góp phần làm nên một cuộc sống trọn vẹn, UOB Việt Nam luôn nỗ lực mở ra những cánh cửa đến với các trải nghiệm giá trị, trao cho khách hàng cơ hội kiến tạo một tương lai phong phú hơn và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui trên hành trình ấy, bắt đầu từ hôm nay.