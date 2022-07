Uniqlo ra mắt bộ sưu tập Doraemon xanh lá 100% từ chất liệu tái chế, thông điệp phát triển bền vững chưa bao giờ gần gũi đến thế!

Theo thống kê, có đến hơn 11 triệu tấn rác thải được đổ ra đại dương mỗi năm. Với lượng rác thải này, tính đến năm 2050, lượng rác thải đổ ra đại dương thậm chí sẽ còn nhiều hơn tất cả số lượng cá và sinh vật biển. Rác thải nhựa và rác thải đổ ra đại dương đang trở thành một trong những vấn đề đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường biển mà còn trực tiếp đe dọa hệ sinh thái của cả hành tinh.



Là một trong những lĩnh vực gây nên những tác động đến môi trường, ngành thời trang và bán lẻ nói chung đang thực hiện nhiều sáng kiến nhằm chung tay hành động trước những vấn đề môi trường. Chủ đề về môi trường và lối sống bền vững chỉ mới trở thành tiêu điểm quan tâm của dư luận trong những năm gần đây nhưng có những thương hiệu, điển hình như UNIQLO và tập đoàn Fast Retailing, hành trình cho những sáng kiến nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn đã được bắt đầu từ hơn 20 năm với liên tục các cải tiến từ quy trình sản xuất, chất liệu đến cả quy trình cung ứng để bền vững hơn. Mới đây nhất, UNIQLO vừa chính thức triển khai chiến dịch JOIN: THE POWER OF CLOTHING trên toàn quốc và cửa hàng online. Trong cam kết phát triển vì cộng đồng, chiến dịch này được tạo ra với mong muốn khuyến khích các khách hàng của UNIQLO cùng nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, với các sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa (polyester) tái chế như áo thun, polo DRY-EX, áo khoác chống nắng bỏ túi gấp gọn, quần Jogger Thể Thao Siêu Co Giãn, từ đó tích cực đóng góp vào công cuộc bảo vệ hành tinh thông qua mỗi lựa chọn mua hàng.

Bộ sưu tập từ 100% chất liệu tái chế với hình ảnh Doraemon Xanh Lá - Đại sứ Toàn cầu về Phát triển bền vững của UNIQLO

Hơn một năm kể từ khi trở thành Đại sứ Toàn cầu về Phát triển Bền vững của UNIQLO, đến nay, Doraemon Xanh Lá thường xuyên xuất hiện cùng thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản trong nhiều hoạt động nhằm truyền tải thông điệp bền vững "Thay đổi tương lai của chúng ta thông qua sức mạnh của trang phục". Hình ảnh chú mèo máy nổi tiếng với nguồn năng lượng tích cực để truyền cảm hứng để bất cứ ai cũng có thể trở thành một phần trong nỗ lực vì cuộc sống bền vững.

Năm nay, nhân chiến dịch JOIN: THE POWER OF CLOTHING, UNIQLO chính thức cho ra mắt bộ sưu tập những chiếc áo thun UT và phụ kiện độc đáo mang hình ảnh chú mèo máy Doraemon Xanh Lá, gợi mở những hy vọng, khát khao về một tương lai bền vững cho hành tinh xanh.

Điều đặc biệt nhất là các sản phẩm trong bộ sưu tập này của UNIQLO đều được làm từ 100% chất liệu nhựa tái chế (polyester). Cụ thể, lượng nguyên liệu để sản xuất ra một mô hình thú bông Doraemon (giá bán lẻ: 499K) tương đương với 14 chai nhựa đã qua sử dụng; lượng nhựa để tạo ra túi tái chế nhỏ gọn Doraemon Phiên Bản Phát Triển Bền Vững (giá bán lẻ: 249K) tương đương với 05 chai nhựa, trong khi đó, con số này ở áo thun UT Doraemon Phiên Bản Phát Triển Bền Vững (giá bán lẻ: 399K) dành cho người lớn tương đương 24 chai nhựa, với phiên bản dành cho trẻ em thì tương đương 13 chai nhựa. Đây là minh chứng cho cam kết của Tập đoàn Fast Retailing cũng như UNIQLO với mục tiêu tăng tỷ trọng các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế lên đến 50% vào năm tài chính 2030 cùng cam kết giảm lượng khí thải nhà kính đến 90% trong toàn bộ hoạt động của tập đoàn.

Khi bền vững bắt đầu từ chính mỗi lựa chọn trang phục

Hiểu về những trang phục khoác lên mình hàng ngày cũng chính là cách mỗi người hiểu thêm về giá trị sống quanh chúng ta, và nhiều ý nghĩa hơn khi thông qua trang phục, chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải đại dương một cách thiết thực, phù hợp.

Là thương hiệu thời trang luôn hướng đến sự phát triển của cộng đồng và không ngừng cải tiến vì chất lượng cuộc sống, hơn ai hết, UNIQLO nhận thức rõ những trách nhiệm xã hội, cùng các cam kết đối với môi trường sống, và tương lai của nhân loại. Một trong những hành động thiết thực nhất trong nỗ lực phát triển bền vững của UNIQLO đến từ chính những phát kiến độc đáo trong quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Từ lâu, UNIQLO không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm thời trang bền, đẹp, tính năng cao như áo chống nắng cho mùa hè, hay áo giữ nhiệt cho mùa đông, thương hiệu này còn được ủng hộ trên toàn cầu bởi những sản phẩm làm từ chất liệu tái chế độc đáo, hay quy trình sản xuất bền vững, giúp tiết kiệm nước.

Một trong số đó là jeans. Đây là loại trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai, nhưng lại đồng thời là sản phẩm tiêu thụ lượng nước khổng lồ trong quá trình sản xuất. Tuy vậy, với quy trình BLUE CYCLE JEANS tại UNIQLO, lượng nước sử dụng đã được giảm đến 99%* (Dữ liệu dựa trên nghiên cứu cho sản phẩm quần Jeans Regular Fit màu 68 Blue, so sánh giữa năm 2017 và 2018). Tổng lượng nước mà thương hiệu này sử dụng để tạo ra một chiếc quần Jeans, trên thực tế, chỉ tương đương với một tách trà. Bên cạnh đó, quá trình tạo kiểu vintage, bạc màu được cải tiến với công nghệ laser, giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng lên lao động thủ công.

"Ô nhiễm trắng" cũng là một vấn nạn mà các chuyên gia phát triển sản phẩm tại UNIQLO vô cùng quan tâm. Nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa, một trong những phát kiến từ UNIQLO là dòng sản phẩm Dry-EX, sử dụng sợi vải tái chế từ chai nhựa PET. Được sản xuất trên nền tảng công nghệ cao kết hợp chất liệu sợi polyester, những chiếc áo polo và quần shorts Dry-EX không chỉ thân thiện với môi trường mà còn sở hữu tính năng khô nhanh, đem lại sự thoáng mát, dễ chịu cho người mặc xuyên suốt mùa hè nóng nực. Đây là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng của UNIQLO và được những vận động viên hàng đầu trên thế giới như huyền thoại quần vợt Roger Federer, "người hùng" quần vợt Nhật Bản Kei Nishikori sử dụng trong đời thường và các giải đấu đỉnh cao.

Đặc biệt, với mỗi lựa chọn mua hàng các sản phẩm làm từ chất liệu tái chế hay từ quy trình sản xuất bền vững BLUE CYCLE JEANS, khách hàng có thể trực tiếp tham gia đóng góp và cùng chung tay hành động vì phát triển bền vững. Từ đó, như một phần của chiến dịch JOIN: THE POWER OF CLOTHING tập đoàn Fast Retailing, chủ sở hữu thương hiệu UNIQLO, sẽ đóng góp 1 triệu đô la Mỹ cho quỹ The Nippon Foundation nhằm hỗ trợ các chương trình làm sạch, giảm thiểu rác thải đại dương.

