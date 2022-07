Khám phá ẩm thực Thái Lan chuẩn vị với Yenly Yours Vietnam

Yenly Yours Vietnam là cửa hàng nhượng quyền bởi thương hiệu đồ ăn nhẹ đến từ thiên đường ẩm thực Thái Lan, với menu đa dạng, Yenly Yours là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam chỉ sử dụng những trái xoài "nam dok mai" (còn được gọi là "xoài mật ong vàng Thái Lan") được chọn lọc kỹ càng để tạo nên những món sinh tố và tráng miệng thơm ngon.

Nguồn nguyên liệu chính là trái cây hữu cơ được nhập khẩu trực tiếp từ các nông trại Thái Lan, Yenly Yours đáp ứng xu hướng "từ nông trại đến bàn ăn" đang phát triển nhanh chóng trong cộng đồng trẻ.

Có thể nói, xoài là linh hồn của các món ăn tại Yenly Yours Vietnam. Những trái xoài được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và được chế biến theo quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh, luôn giữ được độ tươi ngon theo đúng tiêu chí của Yenly Yours Vietnam.

Ngoài ra, Yenly Yours Vietnam cũng cung cấp các đồ uống hương vị Thái Lan pha chế từ Dừa và Dâu Tây để tạo nên sự đa dạng và mang đến các hương vị mới mẻ cho người dùng.

Menu tại cửa hàng được thay đổi và nâng cấp theo thời gian, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn cũng như có thể thưởng thức được những hương vị ngon nhất của đất nước được mệnh danh là "Thiên đường ẩm thực" này.

Yenly Yours Vietnam mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng, phù hợp với sở thích cá nhân. Nếu bạn là tín đồ của Xôi xoài thì không thể bỏ qua món khi đến đây. Xôi xoài tại quán được làm từ các hạt xôi dẻo quánh, trắng ngần quyện cùng vị ngọt mát của những miếng xoài vàng ươm chín mọng, thêm vào đó là vị thơm, bùi của cốt dừa, có lẽ chỉ cần thưởng thức qua hương vị này một lần, các thực khách sẽ khó mà quên được.

Bên cạnh Xôi xoài nức tiếng, Forever Mango with Coconut & Mango Jelly ( Smoothie thạch xoài) và Treasure no.1 (Xôi nếp kết hợp cùng kem và xoài chín) cũng là hai món "must-try" khi đến nhà Yenly Yours. Nếu như menu Forever Mango là sự kết hợp hoàn hảo giữa sinh tố xoài và sinh tố dừa, nổi bật với vị xoài ngọt thanh kết hợp với vị ngậy của dừa khiến người uống cảm nhận được vị hòa quyện khó quên, thì Mango Treasure lại mang đến sự thanh mát của smoothie, ăn kèm xôi dẻo béo ngậy thơm bùi của cốt dừa. Bộ đôi hoàn hảo này sẽ là lựa chọn tuyệt vời để xua tan cái nắng oi bức của hè tháng 7.

Khác với nhiều thương hiệu sử dụng xoài trong chế biến nhưng không đảm bảo được sự đồng nhất về hương vị, chất lượng của nguyên liệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến vị giác của khách hàng, tuy nhiên, tại Yenly Yours Vietnam với nguồn nguyên liệu đảm bảo với tiêu chuẩn chất lượng cao giúp hương vị các trái xoài giống nhau đến 99%, điều đó giúp cho các thực khách luôn được thưởng thức đồ uống và các món tráng miệng chuẩn vị, mang đến những trải nghiệm đích thực về vị giác.

Dù mới ra mắt nhưng Yenly Yours Vietnam đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các thực khách Việt Nam. Yenly Yours Vietnam luôn sẵn sàng phục vụ với sự tận tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để ngày một hoàn thiện hơn. Những menu đồ uống với "topping" xoài vàng ươm, bắt mắt, thưởng thức hương vị béo ngậy của sữa, vị thanh ngọt của đồ uống và vị xoài nguyên bản sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm khác biệt về vị giác, đặc biệt là giúp xua tan mệt mỏi và căng thẳng của những ngày đầu hè oi bức.

Yenly Yours Vietnam cũng là địa điểm lý tưởng để check in hẹn hò cùng người thân, bạn bè, tỉ tê bên món tráng miệng thơm phức chuẩn vị và cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị hàng ngày. Hoặc, đơn giản bạn là tín đồ của ẩm thực Thái và muốn tìm một địa chỉ để thưởng thức hương vị đặc trưng của xứ chùa Vàng, Yenly Yours Vietnam sẽ là địa điểm lý tưởng không thể bỏ lỡ. Trong tương lai, Yenly Yours Vietnam định hướng sẽ phát triển, mở rộng hơn nữa, xây dựng chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương hiệu trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu đông đảo của các tín đồ ẩm thực. Ghé fanpage Yenly Yours Vietnam để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như những chương trình ưu đãi cực thú vị của nhà Yenly nhé.

Thông tin thương hiệu Yenly Yours Vietnam

Địa chỉ: 112 Cầu Gỗ, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 1900 998822

Fanpage: https://www.facebook.com/YenlyYoursVN/

https://kenh14.vn/kham-pha-am-thuc-thai-lan-chuan-vi-voi-yenly-yours-vietnam-20220707145619222.chn