Tín đồ nhà Ghibli chuẩn bị "ví mỏng" đi là vừa! UNIQLO vừa chính thức công bố Bộ sưu tập (BST) UT kết hợp thứ 4 cùng Studio Ghibli mang chủ đề "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" (tạm dịch: "Này Bạn Dấu Yêu, Hãy Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay") sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/12 tới.

Không chỉ các items để "lên đồ", chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng sự ra mắt hoành tráng của BST cũng sẽ được tổ chức ngay tại Singapore, hứa hẹn trở thành tọa độ check-in cực hot cho giới trẻ. Thông qua BST lần này, vũ trụ điện ảnh huyền thoại của Studio Ghibli cùng tư duy thời trang ứng dụng của UNIQLO một lần nữa được tái hiện vô cùng sống động, rực rỡ sắc màu qua góc nhìn đậm chất nghệ thuật.

BST kết hợp cực hot chính thức "trình làng" – Hứa hẹn cháy hàng trên mọi mặt trận!

Kể từ lần hợp tác đầu tiên gây sốt toàn cầu vào tháng 2/2022, mỗi khi UNIQLO và Studio Ghibli "bắt tay" là một lần cộng đồng yêu thời trang lẫn anime lại "rần rần". Lần tái xuất này tiếp tục là lời giải cơn khát của hàng triệu fan hâm mộ. Các mẫu áo thun UT đợt này không chỉ dừng lại ở trang phục thông thường mà đã trở thành những món must have trong tủ đồ của các fan cứng, khắc họa trọn vẹn những nhân vật kinh điển đã gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ.

Điểm ăn tiền nhất chính là sự góp mặt của nghệ sĩ Thái Lan Kanyada Phatan và nhà sản xuất tài năng Toshio Suzuki từ chính Studio Ghibli. Những nét vẽ phóng khoáng, vừa quen thuộc vừa phá cách sẽ được thể hiện trọn vẹn trên phom áo phóng khoáng, trẻ trung. Đặc biệt, BST đợt này có đầy đủ kích cỡ cho cả Nam lẫn Trẻ em, cực kỳ thích hợp để diện đồ đôi, đồ nhóm hay mix cùng cả gia đình để tạo nên những bức ảnh OOTD chuẩn chỉnh!

Vũ trụ Ghibli siêu thực: Từ Totoro thân quen đến Vô Diện "viral" đều có mặt!

Nổi tiếng thế giới với phong cách kể chuyện giàu cảm xúc, nét vẽ nét vẽ tay tinh tế và những khung hình kỳ ảo, Studio Ghibli luôn biết cách chạm đến trái tim người xem. Lần này, bộ sưu tập mang đến 5 thiết kế áo thun UT cho Nam và 4 thiết kế cho Trẻ em, biến những siêu phẩm hoạt hình đình đám thành những items thời trang.

Lấy cảm hứng từ những tựa phim "huyền thoại của những huyền thoại" như Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro (My Neighbor Totoro), Vùng Đất Linh Hồn (Spirited Away), Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl và Lâu Đài Trên Mây (Howl's Moving Castle and Castle in the Sky), các nhà thiết kế đã biến hóa visual cực khéo léo. Bạn sẽ bắt gặp ngay chú Totoro béo ú dễ thương, chiếc Xe Buýt Mèo (Cat Bus) độc lạ hay nhân vật Vô Diện (No Face) bí ẩn cực "viral" trên các diễn đàn mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn "đắt giá" khiến giới trẻ mê mẩn chính là sự kết hợp độc đáo giữa nét vẽ tài hoa của nhà sản xuất Toshio Suzuki cùng thông điệp chữa lành đầy ý nghĩa: "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" ("Này Bạn Dấu Yêu, Hãy Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay"). Sự pha trộn giữa yếu tố thời trang hiện đại và năng lượng tích cực này hứa hẹn sẽ đưa các mẫu áo trong BST nhanh chóng rơi vào tình trạng "out of stock" ngay khi mở bán!

Thông tin chi tiết về BST UT "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" kết hợp cùng Studio Ghibli:

Thời gian "lên kệ": Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2026 – Phủ sóng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cửa hàng UNIQLO Online.

Hội mê Ghibli đã sẵn sàng "săn" ngay cho mình những chiếc áo ưng ý nhất chưa? Nhấp vào link để ngắm trọn BST siêu phẩm này ngay nhé: https://www.uniqlo.com/vn/vi/special-feature/ut/studio-ghibli-collection