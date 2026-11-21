“Bao giờ mình đi du lịch?”, “Năm nay cùng nhau đi nước ngoài nhé” – những lời hẹn thường rất hào hứng, nhưng khi bắt tay vào thực hiện cần rất nhiều động lực từ cả hội bạn thân cùng chung ý tưởng, chung hành động.

‏Thực tế, tiết kiệm chưa bao giờ là chuyện dễ, không phải vì chúng ta không có mục tiêu, mà vì để duy trì động lực trong một hành trình chỉ có một mình là rất khó. Nhưng sẽ thế nào nếu thay vì phải tự nhắc nhở bản thân tiết kiệm mỗi ngày, bên cạnh bạn sẽ có thêm người đồng hành?‏

‏Đó cũng là ý tưởng phía sau tính năng mới của "Hũ Mục Tiêu" trên ứng dụng VPBank NEO: cho phép nhiều người cùng tham gia một mục tiêu tài chính chung, từ những khoản chi tiêu nhỏ như quỹ hiếu hỉ, du lịch đến những kế hoạch dài hơn như mua xe, mua nhà…‏

‏Tiền ai nấy giữ nhưng cùng nhau về đích‏

‏Với thông điệp "Tiết kiệm cùng hội – Chạm đích cùng vui", bạn có thể tạo một "chiếc hũ" cho kế hoạch của mình và rủ hội bạn, người thân hay đồng nghiệp cùng tham gia. Đồng thời, cả nhóm có thể cùng theo dõi tiến độ, cùng góp sức và quan trọng nhất là cùng có thêm động lực để không bỏ cuộc giữa hành trình.‏

‏Một khoản đóng góp có thể chưa tạo ra khác biệt lớn ngay lập tức, nhưng khi cả nhóm cùng duy trì đều đặn, mục tiêu chung sẽ ngày càng gần hơn.‏

‏Điểm thú vị của Hũ Mục Tiêu nằm ở nguyên tắc "cùng mục tiêu, riêng tài sản". Dù cùng tham gia một mục tiêu tiết kiệm, nhưng mỗi thành viên vẫn sở hữu và quản lý độc lập khoản tiền gửi của mình. Nói cách khác, cùng chung một "chiếc hũ" nhưng tài sản vẫn riêng tư ‏‏và minh bạch.‏

‏VPBank ra mắt Hũ Mục Tiêu với tính năng "quản lý tiền gửi theo nhóm" trên ứng dụng VPBank NEO.

‏Không dừng lại ở việc tạo mục tiêu chung, Hũ Mục Tiêu còn cho phép bạn thoải mái lựa chọn thời gian tiết kiệm từ ngắn hạn đến dài hạn: kỳ hạn từ 31 ngày đến tối đa 1.095 ngày. Trong hành trình, mỗi cá nhân có thể gửi thêm tiền nhiều lần để tăng tốc độ tích lũy, ngoại trừ 06 ngày cuối cùng của kỳ hạn.‏

‏Bên cạnh đó, nếu bạn thuộc team "hay quên", đừng lo vì đã có tính năng gửi tiền tự động hỗ trợ, bạn có thể thiết lập lịch gửi tiền tự động từ tài khoản thanh toán theo ngày, tuần, tháng hoặc tần suất khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.‏

‏Đặc biệt, kế hoạch tài chính không phải lúc nào cũng đúng lộ trình đã đặt ra. Khi nhu cầu thực tế thay đổi, bạn có thể điều chỉnh mục tiêu hoặc thời gian thực hiện cho phù hợp. Sản phẩm cũng hỗ trợ rút trước hạn một phần gốc theo quy định, giúp người dùng linh hoạt xoay sở dòng tiền khi cần mà vẫn có thể tiếp tục hành trình tích lũy.‏

‏Mỗi mục tiêu – một câu chuyện cùng nhau thực hiện‏

‏Hũ Mục Tiêu giúp biến những kế hoạch "để sau tính", một chuyến đi chưa biết bao giờ khởi hành, hay một dự định ấp ủ đã lâu nhưng chưa thực hiện, thành những goal cụ thể để mọi người cùng đặt mục tiêu, theo dõi và chạm đích.‏

‏"Bao giờ mình đi du lịch?", "Năm nay cùng nhau đi nước ngoài nhé" – những lời hẹn thường rất hào hứng, nhưng khi bắt tay vào thực hiện cần rất nhiều động lực từ cả hội cùng chung ý tưởng, chung hành động.‏

‏Một Hũ Mục Tiêu dành riêng cho chuyến đi giúp cả nhóm biến lời hẹn thành một kế hoạch chung. Mọi người cùng thống nhất điểm đến, cùng đặt tên cho chiếc hũ, cùng góp sức và theo dõi mục tiêu mỗi ngày. Mỗi lần theo dõi hành trình gần đến đích, cả nhóm lại càng thêm háo hức: còn bao lâu nữa nhỉ? Khi nào thì có thể lên đường? Để rồi khi chuyến đi thật sự được cất cánh, cả nhóm có thể nhìn lại và tự hào nói ‏‏"Mình đã cùng nhau làm được"‏‏.‏

‏Hay từ chuyến du lịch đầu tiên, chiếc xe mới, đến căn nhà mà cả gia đình cùng mơ ước, nhờ Hũ Mục Tiêu mà mỗi đóng góp cho mỗi mục tiêu không chỉ mang lại giá trị tài chính thực tế, mà còn mang giá trị tinh thần lớn lao vì cả nhà có thể cùng tham gia đóng góp một phần, cùng nhìn mục tiêu lớn dần và hồi hộp chờ ngày hoàn thành.‏

‏Với việc ra mắt tính năng tiết kiệm nhóm trên Hũ Mục Tiêu, VPBank tiếp tục đưa thêm những giải pháp tài chính số gần với cách GenZ đang sống và quản lý tiền: linh hoạt hơn, chủ động hơn và quan trọng là dễ duy trì hơn. Không còn câu chuyện tiết kiệm một mình rồi vài tuần sau "vỡ kế hoạch", giờ đây mỗi mục tiêu đều có thêm đồng đội để cùng đồng hành, cùng theo dõi và cùng chờ ngày chạm đích.‏

‏Có những kế hoạch sẽ dễ dàng thực hiện hơn khi có đồng đội, và có những niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi được cùng nhau tận hưởng thành quả. Vì suy cho cùng, chạm đích đã vui, chạm đích cùng nhau còn vui hơn.‏