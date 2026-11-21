Từ sân khấu tiệc cưới đến không gian lễ gia tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu, MC Thái Phương Thảo gắn công việc dẫn chương trình với những thời khắc quan trọng của mỗi gia đình. Ở đó, người cầm micro vừa giữ nhịp buổi lễ, vừa kết nối câu chuyện tình yêu với tình thân và nếp nhà.

Một lễ cưới có thể được chuẩn bị bằng nhiều tháng lựa chọn địa điểm, trang phục, âm nhạc. Nhưng điều đọng lại đôi khi là lời cảm ơn cha mẹ, một câu chuyện quen nhau hay khoảnh khắc hai gia đình cùng chúc phúc. Trong không gian ấy, người dẫn cần biết khi nào cất lời, khi nào dành khoảng lặng cho nhân vật chính.

Cơ duyên cầm micro từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường

Với Thái Phương Thảo, cơ duyên cầm micro bắt đầu từ những hoạt động Đoàn thời phổ thông. Nữ MC sinh năm 1991 từng chia sẻ với báo chí rằng sự yêu thích sân khấu lớn dần qua từng cơ hội, rồi trở thành công việc gắn bó. Từ những chương trình phong trào đến các sự kiện tại quê hương, chị tích lũy kinh nghiệm diễn đạt và ứng xử trước công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn trên Ngôi Sao cuối năm 2023, Thảo nhắc đến người anh đã dẫn dắt mình vào nghề "kể chuyện tình yêu đôi lứa". Cách gọi ấy gợi một góc nhìn về công việc dẫn cưới: phía sau trình tự chương trình là câu chuyện của hai con người, cùng hành trình họ quyết định xây dựng một gia đình. Người dẫn giúp câu chuyện được chia sẻ bằng ngôn ngữ gần gũi.

Làm nghề "kể chuyện tình yêu đôi lứa" bằng sự tinh tế

Ở một tiệc cưới, cảm xúc cần được đặt đúng chỗ. Một lời giới thiệu vừa đủ có thể giúp cô dâu, chú rể tự nhiên hơn khi bước lên sân khấu; một câu chuyển ý phù hợp có thể nối phần nghi lễ với lời tri ân. Với người kể chuyện cưới, sự tinh tế nằm ở khả năng để nhân vật chính được bộc lộ cảm xúc của mình.

Bên cạnh dẫn tiệc, công việc dẫn lễ gia tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu đặt Thảo trước yêu cầu về sự trang trọng và chừng mực. Đây là không gian gắn với lòng biết ơn tổ tiên, sự kính trọng cha mẹ và cuộc gặp gỡ của hai họ. Lời dẫn vì thế cần rõ ràng, cách xưng hô cần đúng vai vế, còn nhịp điều hành phải phù hợp với nghi thức gia đình.

Đặt cảm xúc đúng chỗ để nhân vật chính được thăng hoa

Phong tục và cách tổ chức của mỗi nhà có thể khác nhau. Bởi vậy, sự chuyên nghiệp trong dẫn lễ gia tiên đòi hỏi người dẫn trao đổi trước với đại diện hai bên, thống nhất trình tự và tôn trọng những điều gia đình coi trọng. Từ việc giới thiệu thành phần tham dự đến mời đại diện phát biểu, mỗi lời hướng dẫn đều cần giúp người dự lễ dễ theo dõi.

Dẫn lễ gia tiên cũng đòi hỏi khả năng lắng nghe và kết nối nhiều thế hệ. Mỗi người trong gia đình có một cách thể hiện niềm vui. Người dẫn cần tạo được sự gần gũi với đôi trẻ, đồng thời giữ cách diễn đạt phù hợp với ông bà, cha mẹ và họ hàng.

Thảo cho biết chị coi trọng việc chuẩn bị, thường nhìn lại mỗi chương trình để rút kinh nghiệm. Chị cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc trau dồi kiến thức và khả năng xử lý tình huống. Với người dẫn cưới, sự chuẩn bị ấy giúp giữ bình tĩnh khi chương trình có thay đổi, đồng thời phối hợp với gia đình và êkíp.

Một nét riêng trong hình ảnh sân khấu của Thảo là sự yêu thích áo dài. Trong không gian cưới hỏi, trang phục này gợi sự gần gũi với nếp lễ truyền thống. Cùng với giọng nói, cách dùng từ và phong thái, hình ảnh xuất hiện là một phần trong sự chuẩn bị của người dẫn.

Từ tiệc cưới đến lễ gia tiên, câu chuyện nghề của MC Thái Phương Thảo được nhìn qua trách nhiệm với niềm vui của người khác. Người kể "Chuyện Cưới" cần đủ chỉn chu để giữ buổi lễ liền mạch, đủ tinh tế để dành chỗ cho tình cảm thật. Khi lời dẫn hoàn thành vai trò kết nối, câu chuyện còn lại thuộc về đôi trẻ và hai bên gia đình.