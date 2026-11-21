Khi ban ngày dành trọn cho công việc, thay vì về nhà lướt điện thoại, nhiều người chọn bước ra phố, "tắt work mood", người trẻ TP.HCM đang "sạc pin" theo cách mới mang đậm dấu ấn.

Ban ngày, TP.HCM vận hành theo nhịp độ của deadline, những cuộc họp nối tiếp và hàng loạt thông báo công việc. Nhưng khi thành phố lên đèn, một nhịp sống khác bắt đầu. Thay vì trở về nhà sau giờ làm, nhiều người trẻ chọn gặp gỡ bạn bè, tìm một quán cà phê quen hay đơn giản là khởi động xe và dạo quanh phố. Đôi khi, điều họ cần chỉ là khoảng thời gian không bị chi phối bởi công việc.

Đó cũng là tinh thần của Night Ride, không đơn thuần là hoạt động chạy xe ban đêm, mà là cách người trẻ đô thị tái định nghĩa thời gian tự do, kết nối với bạn bè và tận hưởng thành phố theo nhịp điệu riêng.

Khi thời gian tự do trở thành một lựa chọn có chủ đích

Trong nhịp sống hiện đại, người trẻ ngày càng chú trọng cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Sau những giờ làm việc liên tục trước màn hình, nhu cầu được vận động, gặp gỡ và trải nghiệm bên ngoài không gian quen thuộc trở nên rõ rệt hơn. Một buổi tập thể thao, cuộc hẹn ăn tối hay chuyến đi ngẫu hứng sau giờ làm đều có thể trở thành cách chuyển đổi trạng thái từ work mode sang chill mode.

Điều đáng chú ý là thời gian tự do không còn đơn thuần được hiểu là khoảng trống giữa hai lịch trình. Đó là khoảng thời gian mỗi người chủ động lựa chọn dành cho những điều mình yêu thích, dù chỉ kéo dài một hoặc hai tiếng trong ngày.

‎Người trẻ TP.HCM dạo phố về đêm với scooter Lambretta

Với người trẻ TP.HCM, những buổi tối dạo phố đáp ứng chính nhu cầu ấy. Khi áp lực giờ cao điểm dần qua đi, thành phố khoác lên mình diện mạo khác: những tuyến đường sáng đèn, hàng quán bắt đầu nhộn nhịp, không khí dịu hơn và những cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tự nhiên. Không cần đi đâu quá xa, chỉ cần bước ra đường cũng đủ để thay đổi tâm trạng sau một ngày dài.

Night Ride: Không phải để đi nhanh, mà để tận hưởng hành trình

Ở Việt Nam, xe máy từ lâu đã vượt ra ngoài vai trò của một phương tiện di chuyển. Chiếc xe gắn liền với những ký ức tuổi trẻ, những chuyến đi cùng bạn bè, những cuộc hẹn bất chợt và cả những khoảnh khắc rất đời thường trên đường phố.

Người TP.HCM có thể ngồi trên yên xe thưởng thức một ly cà phê, dừng lại bên vỉa hè để trò chuyện hay cùng bạn bè chạy một vòng trung tâm trước khi tìm đến quán ăn khuya. Đôi khi, điều đáng nhớ không nằm ở nơi họ đến mà chính là quãng đường cùng nhau trải qua.

Từ những thói quen quen thuộc ấy, Night Ride mang đến một cách gọi hiện đại hơn cho trải nghiệm khám phá thành phố về đêm. Đó có thể là một hành trình bằng xe máy, scooter, xe đạp hoặc những phương tiện hai bánh khác, được thực hiện một mình hay cùng nhóm bạn có chung sở thích. Nhưng khác với một chuyến đi thông thường, Night Ride không đặt nặng đích đến, tốc độ hay số kilomet di chuyển. Giá trị nằm ở cảm giác tự do khi lăn bánh, quan sát thành phố và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình.

Một cặp đôi dạo phố bằng xe Lambretta trên cung đường đêm đẹp nhất TP.HCM

Night Ride vì thế không nhất thiết phải là một hoạt động được tổ chức thành nhóm hay một trào lưu mang tính phong trào. Đó có thể đơn giản là cuộc hẹn giữa vài người bạn, một vòng xe sau bữa tối hoặc một buổi tối dành riêng cho bản thân. Mỗi người có một cách trải nghiệm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tận hưởng hành trình thay vì chạy theo đích đến.

Kết nối với thành phố mình sống, kết nối với những người đồng điệu

Một trong những giá trị đặc biệt của Night Ride là khả năng tạo ra sự kết nối tự nhiên. Trong đời sống mà phần lớn tương tác có thể diễn ra qua tin nhắn và mạng xã hội, việc cùng nhau bước ra đường, trực tiếp chia sẻ một trải nghiệm mang đến cảm giác gần gũi rất khác.

Đó có thể là nhóm bạn hẹn nhau tại một điểm tập trung, cùng khám phá những cung đường chưa từng đi qua, dừng chân tại một quán cà phê ven đường hay kết thúc hành trình bằng một bữa ăn khuya. Những câu chuyện không cần chuẩn bị trước, những khoảnh khắc ngẫu hứng và cả những lần cùng nhau tìm đường tạo nên sự gắn kết mà đôi khi những cuộc hẹn được lên lịch quá kỹ lưỡng khó có được.

Nhóm bạn dạo phố cùng nhau với scooter Lambretta đầy nổi bật

Không chỉ kết nối con người, Night Ride còn giúp người trẻ nhìn thành phố bằng một góc nhìn mới. Những con đường quen thuộc khi đi làm mỗi ngày có thể trở nên thú vị hơn dưới ánh đèn đêm. Một góc phố nhỏ, một hàng quán mới mở hay một cung đường ven sông đều có thể trở thành điểm dừng chân bất ngờ. Thành phố không chỉ là nơi để sống và làm việc, mà còn là không gian để khám phá, trải nghiệm và tạo nên những ký ức cá nhân.

Trong hành trình ấy, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện phong cách và cá tính của chủ nhân. Từ kiểu dáng, màu sắc đến trang phục và phụ kiện đi cùng, mỗi người đều có thể tạo nên dấu ấn riêng khi xuất hiện trên phố.

Bắt gặp nhóm các bạn trẻ đi xe Lambretta, ăn mặc có gu, cá tính "say hi" trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở trung tâm quận 1

Đồng điệu với tinh thần đó, những mẫu scooter mang phong cách cổ điển như Lambretta góp thêm dấu ấn thời trang và thẩm mỹ cho văn hóa dạo phố đêm. Với thiết kế giàu bản sắc, Lambretta là lựa chọn dành cho những người trẻ yêu thích sự khác biệt và muốn thể hiện cá tính qua từng trải nghiệm thường ngày.

Sau cùng, Night Ride không phải cuộc đua xem ai đi xa hơn, mà là cách người trẻ chủ động dành thời gian cho bản thân, kết nối với những người đồng điệu và tận hưởng thành phố theo cách riêng. Bởi đôi khi, điều đáng giá nhất không nằm ở điểm đến, mà chính là cảm giác tự do trên hành trình.

Hẹn nhau ở một góc quán cafe quen thuộc

Một bạn trẻ ở Thảo Điền chia sẻ: "Mình thích cảm giác tối tối lượn lờ phố xá, rủ vài đứa bạn chạy một vòng TP.HCM. Phố lên đèn, gió mát, chẳng cần đi đâu xa hay có kế hoạch gì đặc biệt, cứ chạy và ngắm phố thôi cũng thấy lòng nhẹ lại. Sau đó kết thúc bằng một bữa ăn khuya như chè quán quen hay 1 tô cháo nóng. Với mình, đó là khoảng thời gian thật sự được sống cho mình, sau một ngày dài quay cuồng với công việc."

Ở Thảo Điền, không khó để thấy những chiếc scooter dáng Ý cổ điển dựng trước quán cà phê buổi tối, như một trạm dừng quen của những vòng phố đêm.

Kết thúc 1 chuyến Night Ride bằng quán cafe quen thuộc ở Thảo Điền.