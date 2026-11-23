Hàng loạt điểm đến và hoạt động thú vị đang chờ người trẻ khám phá trong ngày Văn hoá Việt Nam 24/11. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu và trải nghiệm nền văn hoá Việt lâu đời, đậm đà bản sắc theo những cách rất riêng.

Tham quan các điểm đến văn hoá

Với những người yêu thích khám phá, trải nghiệm văn hoá thì việc ghé thăm các bảo tàng, di tích lịch sử, vườn quốc gia… là gợi ý tuyệt vời trong ngày Văn hoá Việt Nam. Tin vui là trong ngày 24/11, hàng loạt điểm đến trên cả nước sẽ mở cửa miễn phí để người dân tham quan, mở ra một phương thức tiếp cận văn hoá dễ dàng và sinh động.

Danh sách điểm đến mở cửa miễn phí mà người trẻ không nên bỏ qua bao gồm Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP.HCM); Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa); Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên); Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội); Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa); Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) và các vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Tam Đảo (Phú Thọ), Yok Đôn (Đắk Lắk).

Đừng quên chuẩn bị trang phục và máy ảnh để ghi lại thật nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Đây là cơ hội để diện lên mình trang phục truyền thống dân tộc, từ áo dài, áo bà ba đến cổ phục Việt… vừa nổi bật khi lên hình, vừa thể hiện niềm tự hào với văn hoá dân tộc. Một mẹo nhỏ dành cho hội đang sở hữu trang phục truyền thống với chất liệu đặc biệt như tơ tằm, lụa, voan, Lãnh Mỹ A… và muốn nâng niu sợi vải ngay cả khi giặt bằng máy, đó chính là sử dụng tính năng AI Wash trên máy giặt Samsung Bespoke AI. Trí tuệ nhân tạo trên dòng máy giặt này có khả năng nhận diện độ bẩn, chất liệu vải để tối ưu quy trình giặt, giúp dưỡng vải chuẩn spa. Chẳng hạn với các chất liệu mỏng, máy sẽ chủ động điều chỉnh số vòng vắt xả và lượng nước giặt, đảm bảo quần áo sạch bền mà lại vô cùng tiết kiệm. Trong thời gian chờ giặt sấy, bạn có thể tranh thủ làm tóc, make up để sẵn sàng xuống phố và hoà vào dòng người tận hưởng ngày hội văn hoá dân tộc.

Công nghệ AI Wash trên máy giặt Samsung Bespoke AI tối ưu chu trình giặt, chăm sóc từng chất liệu vải.

Trổ tài nấu món Việt cùng cả nhà

Với hội hướng nội, muốn quây quần bên gia đình thì việc vào bếp nấu nướng và mở tiệc tại gia là lựa chọn hấp dẫn không kém. Đồng thời, quá trình tự tay chuẩn bị các món ăn Việt, mang đậm tinh hoa ẩm thực quê hương cũng là cách rất hay để trải nghiệm văn hoá. Các món ăn phù hợp để thưởng thức và sẻ chia giữa những người thân yêu như lẩu cua đồng, lẩu mắm, bún ngan, phở… là gợi ý mà bạn có thể tham khảo.

Tủ lạnh Samsung Bespoke AI là "phụ bếp" đắc lực trong quá trình chế biến món ngon chuẩn vị Việt

Khi lượng thực phẩm cần chuẩn bị cho bữa tiệc tăng lên, nhu cầu lưu trữ và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cũng lớn hơn. Lúc này, khả năng tối ưu hoá không gian ngăn chứa và thích ứng với tình huống đóng mở liên tục của tủ lạnh cũng trở nên cần thiết. Bạn có thể sử dụng công nghệ AI Precise Cooling trên dòng tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side, với khả năng nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới phục vụ ngày lễ được cho vào, lưu trữ thực phẩm nóng hoặc tần suất đóng mở tủ thường xuyên. AI sẽ chủ động điều chỉnh chế độ làm lạnh để bảo vệ thực phẩm, tránh bị hư hỏng do nhiệt độ thay đổi đột ngột, giúp giữ độ tươi ngon lâu hơn và bảo toàn hương vị, dinh dưỡng.

Nếu cần tư vấn công thức nấu nướng, dòng tủ lạnh Samsung Bespoke AI 4 cửa Family Hub với tính năng "mắt thần" AI Vision Inside sẽ tự động nhận diện thực phẩm được đưa vào/lấy ra khỏi tủ, giúp bạn kiểm soát danh mục thực phẩm, hạn sử dụng và tư vấn cả món ăn dựa trên những nguyên liệu có sẵn trong tủ. Đừng quên sử dụng Ngăn Đa Năng FlexZone có khả năng linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ tuỳ theo mục đích sử dụng trên các dòng tủ lạnh Samsung tương thích để tối ưu không gian lưu trữ, đồng thời tận dụng ngăn làm đá bên ngoài và chế độ làm đá nhanh để có nước uống tinh khiết, tức thì cho buổi tiệc.

Giải trí cùng gia đình, bạn bè

Nếu muốn tận dụng ngày lễ để nghỉ ngơi thì việc tổ chức các hoạt động giải trí ấm cúng, đậm nét văn hoá trong phạm vi gia đình như hát karaoke, xem phim Việt, xem các chương trình du lịch, nghệ thuật truyền thống cũng là ý tưởng rất đáng tham khảo. Thử hát một làn điệu chèo, xem múa rối nước trên TV hay tìm một bộ phim Việt kinh điển là những trải nghiệm văn hoá độc đáo mà bạn có thể thực hiện ngay trong phòng khách.

Samsung AI TV hiểu tiếng Việt - hiểu người Việt mở ra không gian văn hoá sống động ngay trong phòng khách

Để trải nghiệm thêm phần hấp dẫn, đừng quên trò chuyện trước với Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt trên các dòng Samsung AI TV để nhận gợi ý hoặc tìm hiểu về một loại hình nghệ thuật nhất định. Thông qua bản cập nhật Bixby mới nhất, người dùng nay đã có thể đặt câu hỏi bằng Tiếng Việt để khám phá tinh hoa ẩm thực Việt, kho tàng di sản Việt hay tìm hiểu về những phong tục văn hoá độc đáo. Chẳng hạn, bạn có thể nhấn giữ phím Home trên điều khiển và đặt câu hỏi: "Nhã Nhạc Cung Đình Huế có điểm gì đặc biệt?", trợ lý AI TV sẽ lập tức cung cấp thông tin về di sản văn hoá phi vật thể này cùng các đặc điểm chính ngay trên màn hình TV. Bạn cũng có thể dùng trợ lý này để tìm hiểu về trang phục của các dân tộc, truyền thống ẩm thực hay phong tục cưới hỏi của người Việt…

Đặt câu hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt và nhận về nhiều thông tin hữu ích từ trợ lý AI ngay trên Samsung AI TV

Đặc biệt, chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) và tính năng Karaoke trên các dòng Samsung AI TV tương thích cũng cho phép biến điện thoại thành micro để bạn thoải mái thể hiện đam mê âm nhạc.

Có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình yêu văn hoá, bất kể bạn là người thích hướng ngoại hay chỉ muốn nghỉ ngơi tại nhà. Thông qua các sản phẩm công nghệ tích hợp AI hiểu tiếng Việt, hiểu nếp nhà Việt của Samsung, hành trình khám phá văn hoá luôn hấp dẫn và độc đáo theo cách riêng của mỗi người.