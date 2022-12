Uni5 - Nhóm nhạc nam của Ông Cao Thắng: Quá nhiều bất ổn, sao còn chưa tan rã?

Mới đây, trang cá nhân của mình, Lục Huy đã đăng tâm thư khá dài xác nhận về việc chính thức rời nhóm Uni5 cũng như công ty chủ quản 6thSense Entertainment do Ông Cao Thắng - Đông Nhi quản lý. Anh chàng cho biết đây là quyết định của riêng anh vì muốn được tự thử thách bản thân và xem anh có thể tự đi được một mình bao xa. Thông tin trên khiến MXH khá xôn xao vào chiều 27/12, đáng quan ngại hơn khi trước khi tuyên bố rời nhóm, rời công ty, Lục Huy cũng đã đăng tải nhiều dòng trạng thái, hình ảnh ám chỉ về việc sức khỏe tinh thần không ổn, trạng thái tâm lí u uất.

Lục Huy đã chính thức tuyên bố rời nhóm vào chiều 27/12.

Sự việc Lục Huy rời nhóm càng khiến cho công chúng nói chung lẫn cộng đồng người hâm mộ Uni5 nói riêng càng tin chắc rằng nhóm nhạc sẽ sớm tan rã. Vấn đề chỉ còn là ở thời gian và cả sự "cố chấp" của Ông Cao Thắng.

Khi nhóm nhạc hoạt động theo mô hình thần tượng Kpop khó có chỗ đứng tại thị trường Việt Nam

Uni5 ra mắt lần đầu tiên với công chúng gồm Toki Thành Thỏ và K.O với mô hình nhóm nhạc 2 người. Sau đó, đội hình dần được hoàn chỉnh với 4 thành viên tiếp theo là Tùng Maru qua chương trình We Need You, Cody Nam Võ qua một clip nhảy trên Facebook, Toof.P và Lục Huy được giới thiệu bởi Producer Đỗ Hiếu. Uni5 được đặt nhiều kỳ vọng khi được đào tạo theo mô hình một boygroup thần tượng Kpop.

Mở đầu hứa hẹn với thông tin được đào tạo theo mô hình nhóm nhạc thần tượng Kpop, Uni5 được công chúng trông chờ vào sự bùng nổ xứng tầm với "gà cưng" được Đông Nhi - Ông Cao Thắng đầu tư. Tuy nhiên, những năm qua đã minh chứng rất rõ: đào tạo và hoạt động theo mô hình thần tượng Kpop tại thị trường Việt Nam không một ai có thể đạt được thành công, dù là nhóm nhạc hay ca sĩ solo.

Người Việt Nam cực kì ưa chuộng Kpop, đó là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Và cũng chính vì lòng hâm mộ Kpop nhiệt thành này nên khán giả Việt rõ ràng không cần một "bản fake" những idol Kpop nói tiếng Việt khi họ hoàn toàn có thể "đu idol" xịn. Chính vì thế, cái mác "đào tạo và hoạt động theo mô hình Kpop" đã từng rất hào nhoáng trong quá khứ, nay nhìn thấy khán giả cũng chỉ lắc đầu. Đã có MONSTAR, D1VERSE, Zero9,... lần lượt tan rã, và Uni5 cũng đang trên bờ vực tương tự.

Uni5 đang thể hiện nhiều bất ổn: Không có sản phẩm mới, thành viên mở quán ăn, có người ra solo nhưng không thành công

Trước đó, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều trong hành trình âm nhạc của mình nhưng những chàng trai của Uni5 ở thời điểm hiện tại không phải là một nhóm nhạc gây được "tiếng vang", gần như người hâm mộ chỉ nhớ đây là "gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Không thể phủ nhận cả 5 thành viên Uni5 (trước đây là 6) đều có visual sáng, tài năng ổn, sự kết nối khi trình diễn chung nhóm ấn tượng,... nhưng Uni5 có lẽ là minh chứng rõ nhất cho việc chỉ nỗ lực và tài năng thôi vẫn chưa đủ để có thể bứt phá.

Uni5 thời điểm còn 6 thành viên.

Cứ ngỡ Uni5 sẽ luôn là 6 mảnh ghép cùng nhau đi đến cuối chặng đường nhưng khá tiếc nuối khi thành viên đời đầu Toki Thành Thỏ đồng thời là trưởng nhóm, chính thức thông báo dừng hoạt động với tư cách là một thành viên của Uni5 vào năm 2019 (thời điểm trước dịch). Và đã từ lâu người hâm mộ đã không thấy nhóm nhạc nam này ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, các sân khấu lớn nhỏ hầu như cũng không có hoặc có nhưng không nổi bật. Ngay cả việc tham dự The Heroes mùa đầu tiên dù nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn nhưng tương lai cũng không có dấu hiệu sáng sủa hơn, đặc biệt khi 2 năm dịch lại càng giáng đòn "chí mạng" vào việc tồn tại của nhóm.

Mới hồi tháng 6/2022, thành viên Tùng Maru từng bất ngờ thông báo mở quán ăn. Dù không mấy liên quan nhưng động thái này của anh chàng cũng khiến dân tình dấy lên hoài nghi về nguy cơ tan rã của nhóm trong tương lai gần khi một thành viên phải tính đến "kế sinh nhai" khác ngoài âm nhạc. Đến tháng 11/2022 thì Cody Nam Võ lại ra mắt dự án solo đầu tay gồm MV Ảo Thật Đấy và EP Codynamic nhưng vẫn tuyên bố trực thuộc công ty 6thSensse tuy nhiên cũng khiến dư luận đặt dấu chấm hỏi về sự tồn tại tiêp tục của Uni5. Cho đến khi Lục Huy cũng "dứt áo ra đi", ngay cả người hâm mộ lạc quan nhất cũng khó có thể tin về một tương lai lâu dài cho nhóm nhạc.

Cody ra sản phẩm solo

Tùng Maru mở quán ăn

Việc tan rã dường như đã bắt đầu được đếm ngược.

Uni5 tan ra chỉ là chuyện sớm muộn, công ty của Ông Cao Thắng xuất hiện nhiều bất cập

Với thế mạnh lớn về vị thế trên thị trường, tiềm lực kinh tế và danh tiếng của mình "nhà" 6thSense Entertainment hiện tại đang gặp khá nhiều bất cập tỉ lệ nghịch hoàn toàn với sự trông đợi từ công chúng. Chỉ trong vòng 2 năm mà công ty đã đối diện với nhiều biến cố từ người đứng đầu cho đến các nghệ sĩ thuộc công ty. Đầu tiên phải kể đến sự thiếu chuyên của ekip trong việc xử lý lùm xùm giữa Đông Nhi và người hâm mộ, gây nên những ảnh hưởng xấu về hình ảnh của nữ ca sĩ trong mắt công chúng. Đây có thể xem là "scandal" lớn nhất từng xảy đến với Đông Nhi và cho đến hiện tại, mặc dù đã vớt vát ít nhiều, nhưng hình ảnh của cô mãi vẫn không thể được như trước khi xảy ra ồn ào.

Công ty của Ông Cao Thắng xuất hiện nhiều bất cập.

Sự biến động nhân sự liên tục cũng là điều cực kì đáng quan ngại của cả công ty chứ không riêng gì 6thSense. Lần lượt nhiều thành viên đã rời công ty như Han Sara, Anh Tú… dù sự ra đi tương đối êm đẹp. Hành trình âm nhạc nhạt nhòa của Song Luân hay nhóm nhạc nữ LipB "có như không có" thậm chí còn đang trong tình trạng tệ hơn cả Uni5…

Từ người đứng đầu như Đông Nhi cho đến loạt talent cả cũ lẫn mới đều đang đối diện với nhiều vấn đề từ nhỏ đến lớn, một tương lai thực sự mịt mờ cho 6thSense Entertainment. Vấn đề ở đây: phải chăng Ông Cao Thắng vẫn đang cố chấp, không chấp nhận sự thật: anh có thể là một người gầy dựng sự nghiệp cho bà xã Đông Nhi rất tốt, nhưng khi làm cho người khác thì kết quả lại là điều ngược lại?