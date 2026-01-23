CẬP NHẬT DIỄN BIẾN

Phút 20: Trận đấu đã trôi qua 20 phút nhưng chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Phút 12: U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn Việt Nam. Lê Văn Thuận và Quốc Cường đang bị đối thủ theo kèm rất sát mỗi khi có bóng.

Phút 7: Hai đội nhập cuộc thận trọng, trận đấu diễn ra khá chậm.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam hôm nay:

Vào lúc 22h00 hôm nay 23/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại giải U23 châu Á tranh vị trí hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu

U23 Việt Nam đã có một hành trình đầy cảm hứng tại vòng chung kết năm nay khi duy trì mạch toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Trong những buổi tập vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dành nhiều thời gian để động viên các học trò, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút.

Thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu tối nay nằm ở lực lượng. Việc thiếu vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Hiểu Minh và Lý Đức để lại khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự.

Nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ vận hành lối chơi thực dụng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những đợt phản công. Niềm hy vọng ghi bàn sẽ được đặt lên vai sự cơ động của Đình Bắc, Lê Phát cùng khả năng điều tiết nhịp độ từ hàng tiền vệ.

Phía bên kiaU23 Hàn Quốc vẫn luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu nhờ thể hình vượt trội và nền tảng kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi tại giải đấu năm nay lại cho thấy một bộ mặt khá thất thường.

Thống kê cho thấy sau 5 trận đấu, họ ghi được 6 bàn nhưng cũng để lọt lưới đúng 6 lần. Hiệu suất này phản ánh một hàng công chưa sắc sảo trong khâu dứt điểm và một hàng thủ đôi khi vẫn bộc lộ những sai số. Đây chính là điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác nếu chơi đúng phong độ.