Tỷ suất người xem Doctor Cha giảm mạnh tới khó hiểu ở tập phim quan trọng

Doctor Cha (Bác Sĩ Cha) tập 13 có thể coi là tập phim đặc biệt quan trọng khi nữ chính đưa ra quyết định kết thúc tất cả. Quan trọng là vậy thế nhưng tập phim lại chứng kiến sự sụt giảm rating vô cùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên trong suốt hành trình lên sóng, rating phim giảm nhiều như thế. Cụ thể, tỷ suất người xem giảm từ 18,493% xuống còn chỉ còn 14,42% cho tập 13.



Tập 13 mở đầu bằng lời đề nghị ly dị của Jung Sook (Uhm Jung Hwa), sau đó cô phát hiện ra chồng mình, giáo sư In Ho, chỉ giả vờ ngất để trốn tránh sự thật. Hai vợ chồng nói chuyện riêng, In Ho quỳ gối mong vợ tha lỗi và không muốn ly hôn. Cùng lúc này, cả nhà ở ngoài cửa và đã nghe hết mọi chuyện, mẹ In Ho lao vào phòng bù lu bù loa, không muốn con trai ly dị vợ.

Tập 13 sau đó là những tình huống dở khóc dở cười khi In Ho nỗ lực để hàn gắn với Jung Sook. Hết nhắn tin nhớ thương mùi mẫn, In Ho lại gửi đồ ăn, thậm chí là chơi lớn, gửi cho vợ giấy chuyển quyền sở hữu, đồng ý để vợ đứng tên căn nhà cùng. Trong bức thư viết tay, In Ho bày tỏ lòng thành, không quên nhắc khéo việc sau này mình sẽ phải đóng thuế nhiều hơn nếu cho vợ đồng sở hữu căn nhà. Mớ giấy tờ này chỉ khiến cho Jung Sook càng chán ghét In Ho.

Cũng trong tập phim này, sức khỏe mẹ của Jung Sook ngày càng yếu, Jung Sook quyết định để mẹ nhập viện, khám và điều trị bả vai. Ngay lập tức In Ho tranh thủ cơ hội để lấy lòng mẹ vợ, mong đây là cơ hội cứu vãn hôn nhân. Tuy nhiên chính chiêu trò này đã khiến In Ho "gậy ông đập lưng ông". Anh ta không thể ngờ tại nhà hàng nơi mình dẫn cả nhà tới ăn uống cũng là nơi mẹ vợ phát hiện ra chuyện bấy lâu nay, In Ho đã lừa dối vợ mình.

