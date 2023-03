Tỷ phú Singapore truyền cảm hứng cho sinh viên về tinh thần khởi nghiệp

Các lĩnh vực dự thi gồm Công nghiệp, chế tạo thực phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Kinh doanh tạo tác động xã hội. Các dự án mang đến cuộc thi cần hướng đến giải pháp để giải quyết những khó khăn của cộng đồng, xã hội liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc SDGs.

UEF chính thức phát động cuộc thi "Tài năng khởi nghiệp sáng tạo năm 2023"

Ấn tượng trong buổi lễ phát động là thông điệp chia sẻ truyền cảm hứng đến từ doanh nhân người Singapore – Tỷ phú Peter Tan. Ông hiện là Giám đốc điều hành Công ty Millionaireasia khu vực châu Á Thái Bình Dương. Là cá nhân khởi nghiệp thành công, tỷ phú Peter Tan đã chuyển tải nhiều từ khóa quan trọng đến sinh viên như: Idea (ý tưởng), Money (tài chính), Network (sự kết nối), Family (sự ủng hộ của gia đình). "Sẽ luôn có những mối quan hệ để hỗ trợ tốt cho chúng ta trong mọi việc. Khi chúng ta làm khởi nghiệp, đừng nghĩ chỉ kinh doanh ở đất nước mình, mà phải nghĩ rộng ra cả châu Á hay toàn cầu. Việt Nam là một quốc gia có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, hãy nghĩ tới việc tiếp cận với 3 tỷ người của châu Á hoặc là hơn thế nữa", ông nhấn mạnh.

Tỷ phú Peter Tan truyền cảm hứng cho thí sinh và trao tài trợ cho cuộc thi

Song hành với cuộc thi, ban tổ chức cũng nhấn mạnh yếu tố đồng hành, truyền lửa từ các chuyên gia là doanh nhân thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau. Các chuyên gia, doanh nhân sẽ tham gia các buổi tập huấn, đào tạo về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng gọi vốn…

Các nữ doanh nhân cũng mang đến nhiều thông tin bổ ích về khởi nghiệp

Được biết, cuộc thi diễn ra từ 28/3 đến 3/6/2023, gồm ba vòng, sơ tuyển, bán kết và chung kết. Bằng những tiêu chí đánh giá chuyên môn và tính thiết thực của dự án, vòng sơ tuyển sẽ chọn ra 30 sản phẩm dự thi vào vòng bán kết. Tại vòng thi này, các cá nhân, đội thi sẽ tiến hành trưng bày và thuyết trình dự án để tìm ra 10 cá nhân, đội thi xuất sắc nhất bước vào chung kết tranh giải quán quân. Sinh viên, nhóm sinh viên đạt giải cao tại cuộc thi sẽ được cử đi thi các cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, quốc tế.

Được biết, với môi trường học tập quốc tế đề cao tinh thần hội nhập, tự chủ của sinh viên, nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên trường đã đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế như: Giải nhất cuộc thi Sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế Blokchain - Metaverse, giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Flagup 2022: Born to be a "Unicorn", giải nhì cuộc thi khởi nghiệp quốc tế Idea to Business (I2B), giải 3 cuộc thi "Long Life Creative Bootcamp", đồng thời nhiều sinh viên cũng đã khởi nghiệp thành công, qua đó góp phần vào phong trào "Quốc gia khởi nghiệp" hiện nay.