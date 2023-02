Tỷ phú Elon Musk nhập hội cùng Bill Gates, ấn tượng với khả năng nhiếp ảnh của Galaxy S23 Ultra

Mở đầu năm 2023, Samsung đã chính thức trình làng dòng sản phẩm Galaxy S23 series với sự xuất hiện của 3 phiên bản: Galaxy S23, Galaxy S23+ và Galaxy S23 Ultra.

Trong đó phiên bản Ultra mang trong mình những ưu điểm vượt trội khó có thể tìm thấy trên các dòng smartphone khác trên thị trường, đặc biệt phải kể tới là camera "mắt thần bóng đêm" cùng cảm biến siêu độ phân giải 200MP, khả năng zoom 100X. Tính năng này của Galaxy S23 Ultra ấn tượng đến mức ngay cả Elon Musk cũng phải thốt lên kinh ngạc.

Cụ thể, cách đây vài ngày, YouTuber nổi tiếng @MKBHD đã đăng một đoạn video ngắn trên Twitter cho thấy khả năng "Thu phóng không gian 100x" từ mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S23 Ultra mới nhất của Samsung. Thật bất ngờ khi Elon Musk cũng đăng tải lời nhận xét về video này

Giám đốc điều hành của Tesla, SpaceX và Boring Company, đồng thời cũng là chủ sở hữu mạng xã hội Twitter đã thốt lên "Wow" trước màn trình diễn "Thu phóng không gian" của MKBHD. Video này hiện đã đạt được 28,7 triệu lượt xem, còn bình luận của Elon Musk có đến 8,4 triệu lượt xem, tính đến thời điểm 10/2

Tài khoản của Samsung Mobile US đã nhanh chóng trả lời tweet của Elon với giọng điệu đầy tự hào về thiết bị của mình: "I know, right?!" (Tôi biết mà). Với lượng người theo dõi đông đảo của Elon Musk, đây chắc chắn là một sự "quảng bá sản phẩm" tuyệt vời cho thiết bị hàng đầu của Samsung.

Galaxy S23 Ultra được trang bị camera lớn nhất từ trước đến nay trong các dòng Galaxy S của Samsung, với camera 200 megapixel - gần gấp đôi độ phân giải của người tiền nhiệm, Galaxy S22 Ultra. Đi kèm đó ống kính góc siêu rộng 12 MP, ống tele 10MP và camera tiềm vọng 10MP.

Galaxy S23 Ultra được trang bị camera "mắt thần bóng đêm" cùng cảm biến siêu độ phân giải 200MP, khả năng zoom 100x

Máy có khả năng zoom 100x, hỗ trợ quay phim 8K tốc độ 30 fps, hệ thống chống rung kết hợp giữa OIS và VDIS giúp ổn định hình ảnh tốt hơn. Ngoài khả năng thu phóng ấn tượng, Galaxy S23 Ultra cũng có tính năng Astro Hyperlapse cho phép bạn quay video phơi sáng lâu với tốc độ lên tới 300 lần để có thể ghi lại chuyển động của các ngôi sao.

Tỷ phú Bill Gates trước đó cũng thể hiện niềm yêu thích với sản phẩm điện thoại gập của Samsung. Trong một buổi trò chuyện giao lưu trực tuyến Ask Me Anything (AMA - Tạm dịch: Hỏi tôi bất kì điều gì) trên mạng xã hội Reddit, tỷ phú Bill Gates đã tiết lộ về mẫu smartphone được ông dùng hàng ngày, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 4.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong và nhà sáng lập Microsoft - tỷ phú Bill Gates

Theo đó, mẫu smartphone màn hình gập mới nhất của Samsung đã được đích thân ông Lee Yong Jae - chủ tịch của hãng công nghệ Hàn Quốc tặng cho Bill Gates, khi cựu CEO của Microsoft ghé thăm Hàn Quốc.

Bill Gates dường như có niềm hứng thú với các mẫu smartphone màn hình gập có kích thước màn hình lớn của Samsung. Bằng chứng là trước đây, trong buổi AMA gần nhất trên Reddit, Bill Gates từng tiết lộ ông đang sử dụng mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold 3 của ông lớn Hàn Quốc.