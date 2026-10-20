Tỷ lệ bằng giỏi, xuất sắc: Khối kinh tế đạt 70-90%, Y Hà Nội vắng bằng xuất sắc

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc tại một số trường kinh tế vượt 70%, trong khi ở các trường y khoa, kỹ thuật có sự khác biệt đáng kể.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại một số trường đại học đang có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi hai nhóm này chiếm hơn 75% số sinh viên tốt nghiệp tại một số trường kinh tế, tài chính, thì ở Trường Đại học Y Hà Nội, không có bất kỳ sinh viên nào tốt nghiệp loại xuất sắc trong hai năm 2025 và 2026.

Khối trường kinh tế, tài chính: Tỷ lệ giỏi, xuất sắc vượt 70%

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, trong đợt trao bằng tháng 8/2025, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở cả chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chương trình đại trà đều ở mức cao. Với chương trình bằng tiếng Anh, 456 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 58,46%; 246 sinh viên loại giỏi, chiếm 31,54%. Tổng tỷ lệ hai nhóm tốt nghiệp giỏi, xuất sắc đạt 90%.

Ở chương trình đại trà, 1.840 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 48,02%; 1.409 sinh viên loại giỏi, chiếm 36,77%. Tổng tỷ lệ đạt 84,79%.

Đến tháng 8/2026, trong 5.724 cử nhân được trao bằng, có 2.931 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 51,2%, và 26,3% đạt loại giỏi. Như vậy, tổng tỷ lệ hai nhóm đạt 77,5%. Đáng chú ý, số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong đợt này chiếm hơn một nửa tổng số người được trao bằng. Nhà trường cũng ghi nhận 17 thủ khoa có điểm trung bình tích lũy đạt 4.0/4.0.

Chênh lệch tỷ lệ bằng giỏi, xuất sắc của một số trường đại học tại Hà Nội năm 2026. (Đơn vị: %)

Tại Trường Đại học Ngoại thương, trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2025, khoảng 1.300 tân cử nhân được trao bằng, trong đó 32,4% đạt loại xuất sắc và 47% đạt loại giỏi. Tổng tỷ lệ hai nhóm tốt nghiệp bằng giỏi và xuất sắc đạt gần 80%.

Năm 2026, trong đợt tốt nghiệp sớm tháng 4, khoảng 30% trong tổng số 1.265 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp sớm nửa năm đạt loại xuất sắc. Đến đợt tháng 9/2026, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong hơn 1.700 người được trao bằng tại Hà Nội và Quảng Ninh vào khoảng 25%.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc tại Học viện Tài chính cũng duy trì trên 70% trong hai năm liên tiếp. Tháng 8/2025, trong số 3.742 sinh viên khóa 59 đủ điều kiện tốt nghiệp, có 959 sinh viên loại xuất sắc, chiếm 25,63%; 1.762 sinh viên loại giỏi, chiếm 47,09%. Tổng tỷ lệ hai nhóm đạt 72,72%.

Đến tháng 8/2026, trong 3.364 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có 764 sinh viên loại xuất sắc, chiếm 28,41%, và 1.184 sinh viên loại giỏi, chiếm 44,03%. Tổng tỷ lệ đạt 72,44%, giảm nhẹ so với năm trước.

Sinh viên Học viện Tài chính tại lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 8/2026. (Ảnh: HVTC)

Đại học Bách khoa Hà Nội: Bằng khá chiếm phần lớn

Năm 2025, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hai đợt trao bằng vào tháng 5 và tháng 10, với tổng số sinh viên tốt nghiệp khoảng 6.800 người. Trong số này, hơn 590 sinh viên đạt loại xuất sắc, tương đương gần 8,8%; hơn 1.730 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm khoảng 25,8%. Sinh viên tốt nghiệp loại khá chiếm 57,7%.

Trong đợt trao bằng tháng 5/2026, hơn 3.000 sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Có 93 sinh viên đạt loại xuất sắc, chiếm khoảng 3%; 474 sinh viên đạt loại giỏi, tương đương 16%; 2.048 sinh viên tốt nghiệp loại khá, chiếm khoảng 68%.

Trường y: “Vắng bóng” sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, trong đợt trao bằng tháng 8/2025, có 1.071 sinh viên tốt nghiệp nhưng không có trường hợp nào đạt loại xuất sắc. Trong số này, 46 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm khoảng 4,3%; 733 sinh viên đạt loại khá, chiếm khoảng 68,4%. Số còn lại thuộc các mức trung bình khá và trung bình.

Đến tháng 8/2026, trong tổng số 970 sinh viên tốt nghiệp, gồm 696 bác sĩ và 274 cử nhân, trường tiếp tục không ghi nhận sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Có 103 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 10,6%; 656 sinh viên đạt loại khá, chiếm 67,6%.

Như vậy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc tại trường năm 2026 đạt khoảng 10,6%, tăng so với mức 4,3% của năm trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với một số trường kinh tế, tài chính.

Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ cấu xếp loại có sự khác biệt. Trong đợt trao bằng tháng 7/2025, trường có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trên tổng số 349 sinh viên, chiếm khoảng 2,3%.

Đến tháng 8/2026, trong 407 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, có 19 sinh viên loại xuất sắc, chiếm gần 4,7%; 139 sinh viên loại giỏi, chiếm khoảng 34,2%; 230 sinh viên loại khá, chiếm khoảng 56,5%; 19 sinh viên loại trung bình, chiếm khoảng 4,7%.

Đại học phải kiểm soát lạm phát điểm số

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn từng bày tỏ trăn trở khi nhiều trường đại học, kể cả những cơ sở đào tạo lớn, có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cao.

“ Nếu học dễ như thế, xuất sắc như vậy thì thực sự sinh viên có phải nỗ lực hay không”, ông Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: MOET)

Theo Bộ trưởng, mở rộng quy mô đào tạo là kết quả đáng ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng có đáp ứng yêu cầu hay không.

“ Nếu trường lớn đặt chuẩn cũng như các trường khác mà để tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc nhiều thì tôi tin rằng sinh viên không cần phải nỗ lực nhiều. Sinh viên không nỗ lực hết mình thì không thể có chất lượng tốt được” , Bộ trưởng nói.

Ngày 16/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát kết quả học tập, quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp trong năm học 2026-2027.

Các trường phải phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập và xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa học, hình thức đào tạo; đối chiếu với chuẩn đầu ra và phản hồi của doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra, xử lý tình trạng lạm phát điểm số. Bộ đồng thời nhấn mạnh không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, không hạ chuẩn để tăng thành tích.

“Trước hết, cần khẳng định việc có nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc không phải là điều tiêu cực. Đó có thể là kết quả của sự nỗ lực của người học và những cải tiến trong hoạt động giảng dạy, không nên đánh đồng bằng giỏi với năng lực yếu, cũng không nên mặc định rằng sinh viên có bằng xuất sắc thì đương nhiên phải giỏi toàn diện kỹ năng nghề nghiệp.

Vấn đề không phải việc có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, mà danh hiệu học tập có phản ánh chính xác năng lực thực tế của người học hay không?”, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực đặt vấn đề trước tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc ngày càng cao ở các trường đại học.